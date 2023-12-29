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Неспокойный мир. Чем запомнился 2023 год на международной арене

Неспокойный мир. Чем запомнился 2023 год на международной арене - 29.12.2023 Украина.ру

Неспокойный мир. Чем запомнился 2023 год на международной арене

Уходящий год оказался очень богат событиями, которые останутся в мировой историй

2023-12-29T05:48

2023-12-29T05:48

2023-12-29T05:48

эксклюзив

мир

2023

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владимир зеленский

сша

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Обострение арабо-израильского конфликтаВ 2023 году мир вновь заговорил о конфликте, начавшемся более 75 лет назад.7 октября группировка движения ХАМАС совершила беспрецедентную по масштабу ракетную атаку по Израилю и проникла в приграничные районы на юге страны, взяв в заложники более 200 человек.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" и всего за несколько дней установила контроль над всеми населёнными пунктами у границы с Сектором Газа, устроив блокаду анклава: запасы воды, продовольствия, топлива, жизненно важных лекарств закончились, система здравоохранения полностью рухнула к 25 октября.Власти Израиля рассматривали вариант затопления разветвлённой сети туннелей и подземных сооружений протяжённостью до 500 км морской водой, но отказались от него, опасаясь, что там могут находиться заложники.110 пленников удалось освободить в рамках временного перемирия, достигнутого сторонами 22 ноября при посредничестве Катара, но спустя неделю боевые действия возобновились.ЦАХАЛ действует достаточно успешно, но оборотная сторона – большие потери среди мирного населения, что спровоцировало акции протеста в Израиле. Давление на власти страны, помимо собственной общественности, оказывают и США, которые за закрытыми дверями требуют прекратить военную операцию хотя публично выражают полную поддержку.Однако 24 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о расширении военной операции для освобождения заложников.Нынешний виток эскалации конфликта нарушил статус-кво в отношениях между израильтянами и палестинцами, свёл на нет нормализацию отношений Израиля и арабскими странами, в целом создаёт риски дестабилизации на длительный период и так одного из взрывоопасных регионов мира.Запад изменил отношение к УкраинеТезис американских чиновников "будем помогать Украине столько, сколько потребуется" сменился на "столько, сколько сможем", так говорит даже президент США Джо Байден. А смогут не так уж долго.Ранее выделенные средства исчерпаны, а новый запрос Белого дома республиканцы в Конгрессе согласовывать отказываются, требуя сначала ужесточить миграционную политику США. Переговоры зашли в тупик, теперь законодатели вернутся к обсуждению лишь в январе после выхода с рождественских каникул.Новый тезис бюджетного управления Белого дома и Госдепартамента – "волшебного горшочка", откуда можно продолжать черпать средства для Украины, у США нет. "Оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой" – тоже нет, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Киеве.Изменилось отношение Запада и лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В 2022 году в Конгрессе США его встречали овациями, а в 2023-м выступить не позвали, ссылаясь на занятость законодателей, кроме того, в последний момент отменилось выступление по видеосвязи перед Сенатом и личное участие в саммите ЕС. А декабрьский визит в Вашингтон в надежде убедить конгрессменов одобрить дальнейшее финансирования и вовсе стал провалом для украинского лидера.Западные чиновники неоднократно ставили украинцев на место, умеряя их аппетиты. На саммите НАТО Бен Уоллес, бывший тогда министром обороны Великобритании, призвал Украину быть более благодарной за полученную помощь и не считать Альянс интернет-магазином Amazon, где просто делают заказ по списку. Совпадение ли, но после этого случая Зеленский начал часто повторять слова благодарности западным партнёрам.Иначе ситуацию на Украине стали освещать ведущие мировые СМИ: раньше говорили о продвижении ВСУ и доблести солдат, а со 2-го полугодия 2023-го – о сложном положении украинских войск и превосходстве ВС РФ. Газета The Washington Post в конце декабря убрала с главной страницы сайта раздел "война на Украине".На фоне провала контрнаступления ВСУ на Западе начали говорить о необходимости начала переговоров Киева и Москвы, поскольку продолжать боевые действия бессмысленно – Украина вчистую проигрывает, и сколько бы денег и оружия ей ни поставили, ситуация не изменится.Правый триумф2023 года был очень удачным для политиков правого толка – они укрепили свои позиции в разных регионах мира.Аргентинцы, уставшие от многолетнего глубокого кризиса, избрали президентом экономиста-либертарианца Хавера Милея, ратующего за шоковую терапию для преодоления трёхзначной инфляции, безработицы, бедности: отказ от национальной валюты – песо – в пользу доллара США, ликвидация Центробанка, закрытие половины министерств и секретариатов, сокращение субсидий на энергетику и транспорт.Настоящей сенсацией завершились досрочные выборы в Нидерландах, - крупнейшей политической силой парламента стала крайне правая "Партия свободы", которая предлагает закрыть все мечети и запретить Коран в рамках борьбы с исламизацией, свернуть помощь Украине, отменить санкции против РФ и активно бороться с миграцией. Однако победа не гарантировала лидеру партии Герту Вилдерсу пост премьер-министра. Поскольку в королевстве очень фрагментированная политическая система, одна партия не может самостоятельно сформировать правительство, а потенциальные партнёры отказываются работать с Вилдерсом из-за крайней идеологии. Так что переговоры о создании правительства могут затянуться на долгие месяцы (в 2021 году этот процесс занял 299 дней), а до тех пор на своём посту останется Марк Рютте.В двух европейских странах премьер-министрами стали правые политики, уже занимавшие ранее этот пост. В Словакии - Роберт Фицо, выступающий за не зависимый от США и ЕС внешнеполитический курс, прекращение военной помощи Украине и сотрудничество с РФ. В Польше – Дональд Туск, который хоть и обещает, что Варшава будет верным союзником США, преданным членом НАТО, преодолеет споры с ЕС, но сразу же проводит красные линии в отношениях: никаких договоров с Брюсселем, ставящих Польшу в невыгодное положение, помощь Украине до тех пор, пока не нарушает интересы польских аграриев и бизнесменов.Эта тенденция может продолжиться в 2024 году и увеличить долю правых в Европарламенте по итогам июньских выборов, учитывая, что почти в половине стран ЕС, партии такого толка входят в тройку самых популярных: у "Альтернативы для Германии" рекордный рейтинг в 22%; более 10% мест в парламенте Греции получили правые силы "Спартиатес", "Эллиники лиси", "Ники"; следующим канцлером Австрии прочат Герберта Кикла, лидера Австрийской партии свободы, удерживающей первенство в опросах с ноября 2022 года; 33% французов разделяют идеологию "Национального объединения" Марин Ле Пен; второй по популярности политик ФРГ – бывший член партии "Левые" Сара Вагенкнехт.Причины популярности правых – очевидны: решения представителей традиционных элит расходятся с запросами граждан, и те поддерживают политиков, отдающих приоритет национальным интересам.Расширение БРИКСВ августе на саммите в Йоханнесбурге принято решение о расширении объединения, прежде это происходило лишь однажды (в 2010 году за счёт ЮАР). Желание присоединиться выразили более 40 стран, заявки на вступление подали 23, но новыми членами БРИКС с 1 января 2024 года станут только 6: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Эфиопия, Аргентина (новые власти взяли паузу по этому вопросу)После расширения на долю объединения будет приходиться:БРИКС объединит крупнейших мировых производителей (РФ, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран) и крупнейших потребителей нефти (Китай и Индия).БРИКС и так обгонял G7 по вкладу в рост мировой экономики с 2020 года, а с учётом новых членов тенденция только укрепится.Госперевороты в Африке26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж, военные заявили о смещении с поста главы государства Мохамеда Базума и передаче власти сформированному Национальному совету по защите отечества.Главными причинами переворота эксперты называют низкий уровень жизни (7-е место в списке беднейших стран, по индексу человеческого развития – 3 место с конца, среднемесячный доход – $50), несмотря на богатые запасы природных ресурсов (золото, нефть, уран), постоянные атаки террористов и усталость от контроля со стороны Франции.Для Парижа эти события не просто стали полной неожиданностью (президент Франции Эммануэль Макрон даже отчитал разведку), но и создали серьёзные риски, ведь Нигер был основной базой для французского контингента, ведущего борьбу с группировками, связанными с "Аль-Каидой"* и ИГ*, кроме того, мятежники объявили о прекращении поставок урана для атомной промышленности Франции.Нигер стал третьей бывшей французской колонией (после Мали и Буркина-Фасо), где госпереворот сопровождается антифранцузскими протестами, атакой на посольство Франции и призывами к выводу французских военных (покинули страну 22 декабря).При этом местные жители выходили на митинги с РФ и лозунгами "Да здравствует Россия, да здравствует Путин".Спустя месяц госпереворот произошёл в одной из самых стабильных стран Африки – Габоне. 30 августа группа высокопоставленных военных объявила об отмене результатов выборов, на которых победил действующий президент Али Бонго Ондимба, правящий с 2009 года. Несменяемость власти на протяжении более полувека – вот с чем связано главное недовольство общественности, (отец Али Омар Бонго Ондимба правил с 1967 года), и неравномерное распределение доходов: страна занимает 4 место по ВВП на душу населения в Африке, но 1/3 населения находится за чертой бедности.Попытки силовой смены власти в 2023 году были предприняты также в Чаде, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, но безрезультатно.Госперевороты в Африке никого не удивляют – 214 случая из 486 в мире с 1950-х годов, – но события 2023 года дали очень чёткий сигнал об утрате влияния Франции в регионе и росте симпатии к РФ, что вызывает тревогу у Запада. В XIX веке в бывших французских колониях зафиксировано 24 попытки госпереворота, 16 из них увенчались успехом, а за последние 3 года – 7 из 8.* террористическая организация, запрещённая в РФ

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

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