https://ukraina.ru/20231211/1051922368.html

"Долой министерство образования!" Президент Аргентины Милей выполняет свои обещания

"Долой министерство образования!" Президент Аргентины Милей выполняет свои обещания - 11.12.2023 Украина.ру

"Долой министерство образования!" Президент Аргентины Милей выполняет свои обещания

В отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который шел на выборы с программой мирных переговоров и обещал "договориться хоть с чертом, лишь бы не умирал ни один человек", новый президент Аргентины Хавьер Милей сразу доказал, что слова не расходятся у него с делом

2023-12-11T16:47

2023-12-11T16:47

2023-12-11T16:48

эксклюзив

аргентина

владимир зеленский

сша

хавьер милей

министерство

экономика

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После инаугурации он первым делом подписал указ, который ликвидирует десять из девятнадцати министерств, существовавших в аргентинском правительстве – включая ключевые социальные ведомства.Во время предвыборной программы Милей неоднократно назвал эти министерства "паразитическими"."Министерство спорта и туризма – к черту! Министерство культуры – к черту! Минэкономразвития – к черту! Министерство по делам женщин – к черту! Министерство науки и технологий – к черту! Министерство труда и социальной защиты – к черту! Министерство образования – к черту! Министерство транспорта – к черту! Минздрав – к черту! Воровство в политике закончилось!", – заявил он, выступая перед своими сторонниками.Некоторые наивные избиратели надеялись, что это не более чем предвыборный популизм, и после прихода к власти новый президент не станет уничтожать социальную систему страны, где большинство людей проживают за чертой бедности.Однако Хавьер Милей, который успел заказать себе роскошный президентский жезл, украшенный головами любимых собак, дает понять, что все его скандальные заявления следует рассматривать совершенно серьезно.Он оставил только министерства внутренних дел, иностранных дел, международной торговли и вероисповедания, обороны, экономики, инфраструктуры, юстиции, безопасности, а также министерство человеческого капитала – которое, вероятно, будет выжимать из граждан последние деньги.Министерство здравоохранения пока пришлось сохранить – но только потому, что его отмена могла привести к немедленному социальному взрыву. И советники Милея в последний момент сумели объяснить своему шефу эти очевидные перспективы.Но все остальные государственные службы беспощадно закрываются в рамках сокращения государственных расходов.Новый президент Аргентины является фанатичным ультраправым либертарианцем, и собирается максимально ослабить государственный аппарат, чтобы страна управлялась невидимой рукой свободного рынка.Все понимают, что такие шоковые реформы в духе постсоветских девяностых годов однозначно приведут страну к катастрофе. Причем, судя по активности Милея, не исключено, что она случится довольно быстро.Многие аргентинцы говорят, что голосовали за экстравагантного кандидата скорее в шутку. Но результаты его политики окажутся для общества очень невеселыми, что неизбежно приведет к смене общественных настроений.Вчерашний любимец широких народных масс будет вызывать у них завтра такую же яростную ненависть. Тем более, что ключевые должности в его кабинете заняли люди из окружения бывшего президента Аргентины Маурисио Макри, который во многом несет ответственность за катастрофический экономический кризис – включая нового министра экономики Луиса Капуто и министра безопасности Патрисию Буллрич."В Аргентине началась эпоха Милея – но она может оказаться скоротечной. Новоиспечённый президент тут же пообещал стране шоковую терапию – мол, только так можно спасти Аргентину. Правда, лекарство может оказаться хуже болезни и похоронить экономику.Инфляция в Аргентине уже превысила 140%. И есть опасения, что в 2024 году она превратится в гиперинфляцию на тысячи процентов. Курс аргентинского песо пикирует – от Милея ждут двукратной девальвации с 350 до 700 за доллар. На чёрном рынке песо уже сильно дешевле 1000.Валютных резервов у Буэнос-Айреса почти не осталось – центральный банк задолжал внешним кредиторам 10 миллиардов долларов. Милей хотел просто закрыть центробанк и списать долги. Но уже безуспешно – бразды правления страной перехватила команда экс-президента Макри.Впрочем, именно эти ребята и довели Аргентину до дефолта в 2020 году. Они взяли огромный кредит у МВФ на 60 миллиардов долларов – он как якорь тащит Аргентину на дно. И расплачиваться нечем. Сам Милей в речи на инаугурации признался, что у страны совсем нет денег.Так что начнётся "оптимизация" расходов – распродажа госсобственности и земель по бросовым ценам. Этим Милей и занялся, объявив о роспуске сразу 9 министерств. В рамках стихийной приватизации развернётся жёсткая борьба китайского и американского бизнеса, конкурирующих за литиевый пояс Аргентины.Левые в Конгрессе уже хотят объявить Милею импичмент и потопить его президентство, как только рейтинги Милея рухнут в случае провала шоковой терапии", – пишет об этом эксперт Малек Дудаков.Визит в Соединенные Штаты Америки, куда первым делом поехал после победы на выборах новый президент Аргентины, указывает на то, что в Вашингтоне тоже считают его позиции шаткими.С ним не стали встречаться ни Джозеф Байден, ни Дональд Трамп. До личного общения с Хавьером Милеем снизошли только советник по национальной безопасности Джейк Салливан и давно вышедший в тираж отставной президент США Билл Клинтон.Подобное отношение свидетельствует о том, что американский истеблишмент не очень верит в политическое будущее эксцентричного аргентинца.Ультраправый Хавьер Милей сразу же оказался в состоянии внешнеполитической изоляции, потому что большинство стран Южной Америки возглавляют представители левых политических сил. Они не поддерживают его неолиберальные эксперименты и жестко расходятся с Милеем в вопросах внешней политики.Преклонение перед США и Израилем вызывает у латиноамериканских политиков неприятие, а визит Владимира Зеленского, который приехал на инаугурацию аргентинского президента, закрепил за ним репутацию одиозного правого политика и американской марионетки.Осложнение отношений с ближайшими соседями, а также возможная ссора с Китаем, которые является крупнейшим инвестором в аргентинскую экономику, способно ускорить наступление политического кризиса. И он обещает быть достаточно бурным, как это неоднократно случалось в истории Аргентины.Сотрудники ликвидированных министерств уже начинают протестовать. Причем, в авангарде этих выступлений находятся учителя аргентинских школ, существование которых находится сейчас под угрозой.Так что реализация лозунга "долой министерство образования!" вполне может закончиться для этой страны лозунгом "долой президента!".

https://ukraina.ru/20231127/1051355504.html

https://ukraina.ru/20231211/1051896042.html

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эксклюзив, аргентина, владимир зеленский, сша, хавьер милей, министерство, экономика