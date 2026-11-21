Зеленский вновь угрожает уничтожить Крымский мост
13:28 21.11.2026 (обновлено: 13:31 21.11.2026)
© REUTERS / Kylie Cooper Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
© REUTERS / Kylie Cooper
Зеленский в очередной раз пригрозил разрушить Крымский мост, связав действия Киева с ударами по транспортной инфраструктуре Украины. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC News
По его словам, российские войска с начала года наносили удары по украинским мостам и железным дорогам, поэтому Киев намерен отвечать на такие действия. Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что переправа через Керченский пролив не сможет оставаться неприкосновенной.
"На его удары по нашим мостам мы будем отвечать, и он должен понять, что этот мост не устоит в любом случае", — сказал Зеленский.
Заявление прозвучало после повреждений Крымского моста в результате атаки ВСУ в ночь на 17 ноября. Россия подтвердила повреждения железнодорожной инфраструктуры и ввела ограничения движения. Позже президент России Владимир Путин сообщил о планах восстановить мост.
Победа для нас — это не точка отсчета, а процесс, который будет необратим с точки зрения самоуничтожения нашего противника, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов. Военный эксперт считает, что впереди мосты в Кременчуге, Днепропетровске и Запорожье. Плотины ГЭС разрушаться не будут, но полотна на их подъездных путях станут непригодными к движению. О том, что ответный удар за Крымский мост ещё не наступил — в материале Кирилла Курбатова Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование.
Победа для нас — это не точка отсчета, а процесс, который будет необратим с точки зрения самоуничтожения нашего противника, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов. Военный эксперт считает, что впереди мосты в Кременчуге, Днепропетровске и Запорожье. Плотины ГЭС разрушаться не будут, но полотна на их подъездных путях станут непригодными к движению. О том, что ответный удар за Крымский мост ещё не наступил — в материале Кирилла Курбатова Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование.
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