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ВС России нанесли удар по месту встречи командования ВСУ с западными представителями ВПК

ВС России нанесли удар по месту встречи командования ВСУ с западными представителями ВПК - 21.11.2026 Украина.ру

ВС России нанесли удар по месту встречи командования ВСУ с западными представителями ВПК

Российские военные атаковали место проведения совещания с участием высокопоставленных представителей украинского командования и сотрудников военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных специалистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России

2026-11-21T15:51

2026-11-21T15:51

2026-11-21T15:51

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Помимо этого, удары пришлись по объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах украинской армии, военным аэродромам, а также площадкам, где производят и хранят беспилотники и безэкипажные катера.В ведомстве уточнили, что для проведения операции применялись авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также были поражены места временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.Всего, согласно сводке Минобороны РФ, за последние сутки удары нанесены по объектам в 148 районах Украины.В течение прошедшей ночи российские беспилотники поразили объекты энергетики в двух областях и судно у Одессы. Удары нанесены по Криворожской ТЭС в Днепропетровской области и подстанции в городе Сарны Ровенской области, снабжающим электроэнергией предприятия украинской военной промышленности.

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новости, россия, украина, одесса, вооруженные силы украины, впк