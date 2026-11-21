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Как сто с лишним лет назад: Мелания Трамп добивается Рождественского перемирия

Как сто с лишним лет назад: Мелания Трамп добивается Рождественского перемирия - 21.11.2026 Украина.ру

Как сто с лишним лет назад: Мелания Трамп добивается Рождественского перемирия

Первая Леди США Мелания Трамп анонсировала перемирие между Россией и Украиной на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря)

2026-11-21T13:19

2026-11-21T13:19

2026-11-21T13:19

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О возможном перемирии жена президента США Мелания Трамп заявила в комментарии телеканалу Fox News."Прежде всего я бы хотела больше перемирия. Мы можем сделать это очень быстро, если Украина и Россия готовы. Я уже веду переговоры, так что, возможно, до Рождества будет ещё одно прекращение огня", — заявила Первая Леди США в эфире Fox News.Она заявила, что повод для оптимизма у неё есть. Также Мелания Трамп вспомнила о перемирии в Алешках."Мы начали работать с российским и украинским представителями. Как вы знаете, мы добились большого успеха. Я была вовлечена в каждую деталь. Я так рад, что удалось спасти 800 человек: теперь у них тёплый дом, еда и лекарства. Там было много пожилых людей и детей. И это очень хорошо, и я надеюсь, что у них будет хорошее Рождество", – указала жена президента США.Президент России Владимир Путин ранее предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по модели Алешек. Американская сторона поддержала эту идею, а вот Владимир Зеленский отказался.Ранее, в 2023 году Россия объявила об одностороннем прекращении огня на православное Рождество (по юлианскому календарю, то есть 7 января – Ред.). Украина инициативу не поддержала.В декабре 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц предложил России и Украине заключить перемирие на католическое (по григорианскому календарю – Ред.) Рождество. Идею неожиданно поддержал Зеленский. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что РФ не станет участвовать в перемирии, если Украина предлагает "сиюминутные, нежизнеспособные решения" вместо "выхода на сделку". По его словам, Украина использует перемирие для передышки и подготовке к продолжению военных действий. Песков указал, что России нужен мир, а не временная приостановка боевых действий.Самое известное Рождественское перемирие состоялось в 1914 году на Западном фронте Первой мировой войны. В Сочельник и на Рождество британские и германские солдаты обменялись рождественскими поздравлениями и песнями через окопы. На некоторых участках фронта солдаты враждующих стран встречались на нейтральной полосе, чтобы поговорить и обменяться подарками."Я бы не пропустил это уникальное и странное Рождество ради чего бы то ни было… Я заметил германского офицера — лейтенанта, я думаю, и, будучи немного коллекционером, я намекнул ему, что облюбовал некоторые из его пуговиц… Я достал свои кусачки для проводов и несколькими ловкими движениями снял пару его пуговиц и положил в карман.Затем я дал ему две своих в обмен… Наконец, я увидел, что один из моих пулемётчиков, который был немного парикмахером-любителем в гражданской жизни, стрижёт неестественно длинные волосы послушного "боша" (прозвище немцев у англичан – Ред.), который терпеливо стоит на коленях на земле, пока автоматические ножницы стригут его затылок", – вспоминал боец британской армии Брюс Барнфатер.Также проводились совместные церемонии погребения павших. Некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Иногда солдаты враждующих стран даже играли в футбол.Были и те, кто выступил против перемирия. Среди последних был молодой ефрейтор 16-го баварского резервного пехотного полка Адольф Гитлер.Повторить опыт Рождественского перемирия в 1915 году не удалось."Рождественский вечер мы провели на позиции. Стоя в жидкой грязи, люди пели рождественские песни, заглушаемые английскими пулеметами. В Рождество мы потеряли одного человека из третьего взвода: ему попали в голову при перестрелке. Вскоре англичане сделали попытку к дружескому сближению, выставив на бруствер рождественскую елку, которую, однако, наши озлобившиеся люди смели несколькими выстрелами, на что "томми" (англичане – Ред.) незамедлительно ответили. Так что Рождество прошло довольно неуютно", – писал в своём романе "В стальных грозах" немецкий писатель Эрнст Юнгер.Впрочем, на некоторых других участках фронта перемирие всё же удалось соблюсти.В честь Рождественского перемирия 1914 года на полях сражений Первой мировой войны возведён ряд памятников, самый известный из которых – крест возле Ипра.

https://ukraina.ru/20261030/ne-alshki-a-aleshki-ombudsmeny-rf-i-ukrainy-spasayut-gorod-spor-o-ego-nazvanii-zakonchen-1084181769.html

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