https://ukraina.ru/20261121/ekipazh-atakovannogo-v-finskom-zalive-sukhogruza-otkazalsya-ot-evakuatsii-1084655045.html

Экипаж атакованного в Финском заливе сухогруза отказался от эвакуации

Экипаж атакованного в Финском заливе сухогруза отказался от эвакуации - 21.11.2026 Украина.ру

Экипаж атакованного в Финском заливе сухогруза отказался от эвакуации

Российские спасатели прибыли к контейнеровозу Sparta II, подвергшемуся атаке беспилотников в Финском заливе. Эвакуация морякам не понадобилась, экипаж намерен продолжить рейс в Калининград после завершения необходимых работ на борту

2026-11-21T18:13

2026-11-21T18:13

2026-11-21T18:15

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Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, обстановка на судне находится под контролем. Моряки проверяют состояние сухогруза и устраняют последствия произошедшего, чтобы возобновить движение.Напомним, инцидент произошёл в нейтральных водах Финского залива, примерно в трёх морских милях от российской границы. Два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград.Военные паблики тем временем сообщили о присутствии авиации стран НАТО в районе происшествия незадолго до атаки. По их сведениям, вблизи Финского залива находились финский патрульный самолёт Dornier 228-212 и борт немецких ВВС. В тот же период в Таллин прибыл американский самолёт Gulfstream C-37A.Учения НАТО в Прибалтике проводятся непрерывно разными родами войск в рамках единой задачи — отработки приграничной инфраструктуры, что указывает на агрессивные намерения альянса в отношении России, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский. О том, что угрозы по блокировке Калининграда стали привычными — в материале Дениса Рудометова Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война.

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новости, финский залив, калининград, ленинградская область, нато, ввс, украина.ру