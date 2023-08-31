"Франция без Габона — автомобиль без топлива". Деколонизация Африки ускоряется - 31.08.2023 Украина.ру
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"Франция без Габона — автомобиль без топлива". Деколонизация Африки ускоряется
"Франция без Габона — автомобиль без топлива". Деколонизация Африки ускоряется - 31.08.2023 Украина.ру
"Франция без Габона — автомобиль без топлива". Деколонизация Африки ускоряется
В африканском Габоне произошел государственный переворот. Местные военные во главе с полковником Ульрихом Манфумби отстранили от власти президента Али Бонго Ондимба. А жители страны массово вышли на улицы, чтобы поддержать действия армии
2023-08-31T04:51
2023-08-31T09:59
эксклюзив
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Среди митингующих звучат требования вывести из страны располагающихся в ней французских военных, французская горнодобывающая компания Eramet оперативно приостановила работу в охваченной демонстрациями стране, а новые власти прекратили вещание телеканала France24, который занимался политической пропагандой в интересах Парижа.Потеряв контроль над Нигером, где недавно тоже взбунтовались местные военные офицеры, Эммануэль Макрон может упустить из сферы влияния и Габон — свой главный форпост на территории Черного континента. Хотя он всегда имел особое стратегическое значение для французской экономики, обеспечивая ее запасами критически важных ресурсов.«Что экспортирует Габон?70% объема экспорта страны —&nbsp;члена ОПЕК составляют поставки нефти. Ее запасы в Габоне оцениваются в 3,7 миллионов баррелей, а ежесуточная добыча порядка 200 тысяч баррелей.Марганцевую руду. В 2021 году в Габоне добыли 9,6 млн метрических тонн, и по этому показателю страна занимает 6 место в мире.Лес. В Габоне произрастает ценная порода дерева окумме, которая идет на производство фанеры. Также в стране добывают алмазы, золото и уран», — пишет финансовый аналитик Евгений Коган.Это небольшое центральноафриканское государство с огромными залежами природных ископаемых формально стало независимым в шестидесятые годы прошлого века. Однако габонцы так и не смогли добиться реальной независимости, потому что европейская метрополия держала их мертвой хваткой.Французские власти помогли установить в Габоне марионеточное правительство во главе с правящей Габонской демократической партией. Но никакой реальной демократией в стране и не пахло. До такой степени, что в течение нескольких десятилетий этот режим официально являлся однопартийным.Начиная 1967 года государством руководил президент Омар Бонго Ондимба, регулярно получавший на безальтернативных выборах более 99% голосов избирателей. А его военным советником являлся французский ультраправый наемник Боб Денар — основатель первых частных военных компаний, с помощью которых в Париже управляли зависимыми африканскими доминионами.«Габон без Франции — как автомобиль без водителя. Франция без Габона — как автомобиль без топлива», — говорил Омар Бонго, прекрасно осознавая, что Париж будет терпеть его диктаторскую власть до тех пор, пока он будет послушно обеспечивать французские интересы.Между тем, Франция использовала не только габонскую нефть. Располагая пятыми в мире запасами урановой руды, Габон отгружает ее только в бывшую метрополию, по выгодным для нее расценкам. А французская компания Eramet работает в этом африканском государстве с 1953 года, поставляя марганец, необходимый для французского машиностроения, в том числе и военного.Габонской валютой является африканский франк, который чаще называют «франк КФА». Изначально эта аббревиатура складывалась из первых букв французского выражения «colonies françaises d’Afrique» (французские африканские колонии), которое до сих пор очень точно схватывает финансовые отношения между Парижем и его зависимыми вассалами.Чтобы обеспечить конвертируемость этой валюты, использующие ее государства передали казначейству Франции 65% своих валютных резервов. А французские власти получили право вето в отношении кредитно-денежной политики Габона и других зависимых государств.Омар Бонго бессменно управлял страной 42 года – вплоть до своей смерти в 2009 году. Его режим славился тотальной коррупцией, о которой регулярно писали в мировых СМИ, однако этот диктатор полностью устраивал Евросоюз и США, и ему не угрожали никакие демократические майданы.Габон на полном серьезе называли благополучным и успешным государством, помещая его в топе всевозможных рейтингов. Хотя настоящей политической оппозиции в стране просто не было, а большая часть ее населения продолжала проживать в бедности.После смерти Бонго-отца власть унаследовал один из его тридцати детей – Али Бонго Ондимба, который сразу же начал править на широкую ногу, и для начала приобрел себе сразу 29 дорогих суперкаров."Новый президент Габона за один день спустил на покупку новых автомобилей около 15 миллионов евро, что составляет около одного процента ВВП этой африканской страны", – рассказывали в 2010 году французские журналисты, публикуя документы, подтверждающие покупку.Бонго-сын руководил страной целых 14 лет, трижды переизбираясь на этот пост – и явно рассчитывал передать власть Бонго-внуку, который уже начал пробовать себя в местной политике.Такая специфическая демократия очень нравилась французам и американцам, однако терпение габонского народа давно подошло в концу. В минувшую субботу Али Бонго вновь избрали президентом – при отсутствии наблюдателей и с отключенным интернетом. Но в результате против него выступила собственная армия, которая объявила о намерениях покончить с 56-летним господством этого семейного клана.Намерения военных пока не ясны. Но все видят, что африканские страны одна за другой вступают в процесс реальной деколонизации, и мы наблюдаем сейчас процесс демонтажа остатков французской колониальной империи.При этом, любые агрессивные действия со стороны Парижа могут придать этому процессу лавинообразный неконтролируемый характер, одновременно повышая мировые цены на энергоносители и ускоряя глобальную инфляцию."Если Франция или другие страны решат восстановить силовым путем в должности президента Али Бонга Ондимба, то на товарном рынке цены могут взлететь.Подозреваю, что из Африки продолжат поступать сообщения о захвате власти военными. Вполне возможно, что этот список пополнят и другие беднейшие страны континента: Бурунди, Мозамбик, Мадагаскар, Буркина-Фасо, Гвинея и другие страны", – отмечает Евгений Коган.Таким образом, автомобиль французской экономики рискует остаться без габонского топлива. А Франция может утратить свое историческое влияние даже в тех странах, где оно казалось незыблемым, помогая бесконечно эксплуатировать их природные и трудовые ресурсы.
https://ukraina.ru/20230810/1048594325.html
https://ukraina.ru/20230829/1049007629.html
https://ukraina.ru/20230807/1048538267.html
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Александр Савко
Александр Савко
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив
Эксклюзив

"Франция без Габона — автомобиль без топлива". Деколонизация Африки ускоряется

04:51 31.08.2023 (обновлено: 09:59 31.08.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ С.Лаврова и Республики Габон Э.И.Нгонде
Встреча глав МИД РФ С.Лаврова и Республики Габон Э.И.Нгонде - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
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В африканском Габоне произошел государственный переворот. Местные военные во главе с полковником Ульрихом Манфумби отстранили от власти президента Али Бонго Ондимба. А жители страны массово вышли на улицы, чтобы поддержать действия армии
Среди митингующих звучат требования вывести из страны располагающихся в ней французских военных, французская горнодобывающая компания Eramet оперативно приостановила работу в охваченной демонстрациями стране, а новые власти прекратили вещание телеканала France24, который занимался политической пропагандой в интересах Парижа.
Потеряв контроль над Нигером, где недавно тоже взбунтовались местные военные офицеры, Эммануэль Макрон может упустить из сферы влияния и Габон — свой главный форпост на территории Черного континента. Хотя он всегда имел особое стратегическое значение для французской экономики, обеспечивая ее запасами критически важных ресурсов.
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«Что экспортирует Габон?
70% объема экспорта страны — члена ОПЕК составляют поставки нефти. Ее запасы в Габоне оцениваются в 3,7 миллионов баррелей, а ежесуточная добыча порядка 200 тысяч баррелей.
Марганцевую руду. В 2021 году в Габоне добыли 9,6 млн метрических тонн, и по этому показателю страна занимает 6 место в мире.
Лес. В Габоне произрастает ценная порода дерева окумме, которая идет на производство фанеры. Также в стране добывают алмазы, золото и уран», — пишет финансовый аналитик Евгений Коган.
Это небольшое центральноафриканское государство с огромными залежами природных ископаемых формально стало независимым в шестидесятые годы прошлого века. Однако габонцы так и не смогли добиться реальной независимости, потому что европейская метрополия держала их мертвой хваткой.
Французские власти помогли установить в Габоне марионеточное правительство во главе с правящей Габонской демократической партией. Но никакой реальной демократией в стране и не пахло. До такой степени, что в течение нескольких десятилетий этот режим официально являлся однопартийным.
Начиная 1967 года государством руководил президент Омар Бонго Ондимба, регулярно получавший на безальтернативных выборах более 99% голосов избирателей. А его военным советником являлся французский ультраправый наемник Боб Денар — основатель первых частных военных компаний, с помощью которых в Париже управляли зависимыми африканскими доминионами.
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«Габон без Франции — как автомобиль без водителя. Франция без Габона — как автомобиль без топлива», — говорил Омар Бонго, прекрасно осознавая, что Париж будет терпеть его диктаторскую власть до тех пор, пока он будет послушно обеспечивать французские интересы.
Между тем, Франция использовала не только габонскую нефть. Располагая пятыми в мире запасами урановой руды, Габон отгружает ее только в бывшую метрополию, по выгодным для нее расценкам. А французская компания Eramet работает в этом африканском государстве с 1953 года, поставляя марганец, необходимый для французского машиностроения, в том числе и военного.
Габонской валютой является африканский франк, который чаще называют «франк КФА». Изначально эта аббревиатура складывалась из первых букв французского выражения «colonies françaises d’Afrique» (французские африканские колонии), которое до сих пор очень точно схватывает финансовые отношения между Парижем и его зависимыми вассалами.
Чтобы обеспечить конвертируемость этой валюты, использующие ее государства передали казначейству Франции 65% своих валютных резервов. А французские власти получили право вето в отношении кредитно-денежной политики Габона и других зависимых государств.
Омар Бонго бессменно управлял страной 42 года – вплоть до своей смерти в 2009 году. Его режим славился тотальной коррупцией, о которой регулярно писали в мировых СМИ, однако этот диктатор полностью устраивал Евросоюз и США, и ему не угрожали никакие демократические майданы.
Габон на полном серьезе называли благополучным и успешным государством, помещая его в топе всевозможных рейтингов. Хотя настоящей политической оппозиции в стране просто не было, а большая часть ее населения продолжала проживать в бедности.
После смерти Бонго-отца власть унаследовал один из его тридцати детей – Али Бонго Ондимба, который сразу же начал править на широкую ногу, и для начала приобрел себе сразу 29 дорогих суперкаров.
"Новый президент Габона за один день спустил на покупку новых автомобилей около 15 миллионов евро, что составляет около одного процента ВВП этой африканской страны", – рассказывали в 2010 году французские журналисты, публикуя документы, подтверждающие покупку.
Бонго-сын руководил страной целых 14 лет, трижды переизбираясь на этот пост – и явно рассчитывал передать власть Бонго-внуку, который уже начал пробовать себя в местной политике.
Петр Акопов интервью
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Петр Акопов: Франция привела Россию в Африку, а Польша и Белоруссия поделят УкраинуЗападные элиты пытаются не допустить победы Дональда Трампа, потому что самим фактом своего возвращения Трамп просто обрушит Европу. Европа и сейчас уже ужасно дергается от того, что на нее свалят всю украинскую ситуацию, скажут - "разбирайтесь сами". Это вполне реально, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Такая специфическая демократия очень нравилась французам и американцам, однако терпение габонского народа давно подошло в концу. В минувшую субботу Али Бонго вновь избрали президентом – при отсутствии наблюдателей и с отключенным интернетом. Но в результате против него выступила собственная армия, которая объявила о намерениях покончить с 56-летним господством этого семейного клана.
Намерения военных пока не ясны. Но все видят, что африканские страны одна за другой вступают в процесс реальной деколонизации, и мы наблюдаем сейчас процесс демонтажа остатков французской колониальной империи.
При этом, любые агрессивные действия со стороны Парижа могут придать этому процессу лавинообразный неконтролируемый характер, одновременно повышая мировые цены на энергоносители и ускоряя глобальную инфляцию.
"Если Франция или другие страны решат восстановить силовым путем в должности президента Али Бонга Ондимба, то на товарном рынке цены могут взлететь.
Подозреваю, что из Африки продолжат поступать сообщения о захвате власти военными. Вполне возможно, что этот список пополнят и другие беднейшие страны континента: Бурунди, Мозамбик, Мадагаскар, Буркина-Фасо, Гвинея и другие страны", – отмечает Евгений Коган.
Таким образом, автомобиль французской экономики рискует остаться без габонского топлива. А Франция может утратить свое историческое влияние даже в тех странах, где оно казалось незыблемым, помогая бесконечно эксплуатировать их природные и трудовые ресурсы.
 
Эксклюзив
 
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