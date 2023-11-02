https://ukraina.ru/20231102/1050698149.html

Байден предлагал Нетаньяху уйти. Палестино-израильские уроки для Украины

Байден предлагал Нетаньяху уйти. Палестино-израильские уроки для Украины - 02.11.2023 Украина.ру

Байден предлагал Нетаньяху уйти. Палестино-израильские уроки для Украины

Если поверить Джонатану Лемайру, Нахалу Туси и Александру Уорду, сразу трем авторам американского издания Politico, президент США Джо Байден и его главные помощники уже обсудили судьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

2023-11-02T12:54

2023-11-02T12:54

2023-11-02T12:54

эксклюзив

украина

израиль

ближний восток

джо байден

биньямин нетаньяху

палестина

хамас

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И пришли к выводу: вероятность того, что политические дни Нетаньяху сочтены, очень и очень велика. Потому что именно своим уходом израильский лидер должен расплатиться за войну с ХАМАС в cекторе Газа. Вне зависимости от того, как она, война, закончится.Более того, авторы Politico ссылаются на двух высокопоставленных чиновников Белого дома, которые уверяют, что Байден рекомендовал Нетаньяху подумать об уходе, что дни его пребывания на посту заканчиваются, и предложил поделиться уроками войны с будущим преемником. Поучить, так сказать, жить. И посоветовал Байден это Нетаньяху во время своего недавнего пятичасового визита в Израиль, когда начались кровавые события в секторе Газа 7 октября 2023 года."За мнением администрации о Нетаньяху стоит убеждение, что он был значительно ослаблен гневом израильтян из-за неспособности секторов безопасности и разведки их страны предотвратить теракт ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло около 1400 человек. Растущая международная оппозиция нынешней израильской военной кампании в Газе, в результате которой погибли тысячи мирных палестинцев, еще больше пошатнула его авторитет", -- написала Politico.Авторы издания удачно назвали эту ситуацию "тускнеющий взгляд администрации на политическое будущее Нетаньяху". И связан он с тем, что и за войну, и за американские траты на нее кто-то должен ответить. И перед израильтянами и – это главное! – перед американцами.Действующий и бывший американские чиновники рассказали журналистам, что ждали отставки Нетаньяху сразу, но война подтвердила: премьер Израиля еще должен ею загрузиться и уйти уже с негативом на горбу. "В конечном счете, деньги ложатся на стол премьер-министра", - якобы сказали чиновники журналистам.И это чистая правда. Такова жестокая логика войны. Даже Уинстон Черчилль, премьер Великобритании, в 1945 году ответил своей отставкой за войну с Адольфом Гитлером. Хотя он, Черчилль, в этой войне как бы и победил, но все равно ушел.И это, пожалуй, главный урок и для Украины, и для ее нынешнего неонацистского, коллаборационистского и компрадорского режима президента Владимира Зеленского. Загнанных политических лошадей уже если и не достреливают, то уж точно пинком по худосочному крупу отправляют на свалку истории. Если повезет и не придется отвечать за содеянное на скамье подсудимых. Во всяком случае, сегодня только ленивый не сказал, что западные кураторы недовольны Зеленским, предлагают ему паковать чемоданы и готовиться на свал. Пока не поздно.Официально Белый дом, пишет Politico, эту информацию не подтверждает. Но известно, что Байден и Нетаньяху – друзья только на публике, перед телекамерами. А на самом деле американский президента недоволен израильским премьером и критикует его за дружбу и близость с экс-президентом Дональдом Трампом, за авторитарные (недемократичные) методы управления, за отказ что-то решать с создание второго государства на Святой земле – Палестинского и за слишком активные военные действия против ХАМАС, что привело к человеческим жертвам и всемирному осуждению и Тель-Авива, и Вашингтона.Вызвана такая "забота" Байдена о судьбе Нетаньяху и тем, что в любой войне обычно заранее думают о том, что будет с победителями и с побежденными. В случае с Израилем и сектором Газа это особенно актуально. Хотя бы потому, что формально сектор Газа – пока, до создания того самого Палестинского государства, – часть Израиля, хотя и совсем отбившаяся от рук.И если с возможной сменой израильского руководства все более-менее понятно (Израиль победит и типа сам разберется, кто им будет рулить), то вот судьба побежденного сектора Газа, где типа ХАМАС будет побежден и 2,3 миллиона уцелевших палестинцев останутся без власти, тревожна именно своей неопределенностью. И это тоже урок и для Украины – что будет с "незалежной нэнькой", когда спецвоенная операция (СВО) закончится победой России.И вот что характерно: и судьба сектора Газа, и судьба Украины могут потребовать определенности почти синхронно, если Армия обороны продолжит крушить ХАМАС в том же агрессивном духе, а российские войска сплетут лапти ВСУ, лишенным западной помощи, которая уйдет Израилю, а не неонацистам Зеленского.Проследим за сектором Газа. Идеальным геополитическим вариантом для него было бы создание Палестинского государства, частью которого он стал бы. Было бы это государство – весь мир разбирался бы с ним, а вопрос агрессивного и захватнического поведения Израиля отпал бы сам по себе. Израиль занимался бы собой, а Палестина собой – так и было задумано, когда в середине прошлого века планировались оба государства.Сейчас, после кризиса, Палестина может быть создана, и останется вопрос интеграции в нее сектора Газа. Точно так же, как после победы России в СВО встанет вопрос: если чисто гипотетически Украина сохранится как суверенное государство, что делать, чтобы она никогда больше не была угрозой для России?Украину создавать не нужно – она есть, но может исчезнуть. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что его страна воюет не с украинским народом, а противостоит неонацистскому, оккупантскому по сути режиму, и что сам украинский народ должен после СВО решить свою судьбу. Но как? Это вопрос вопросов.Второй крайний вариант, который возможен для сектора Газа, – его полное уничтожение. Были сообщения, что Израиль обсуждал вопрос полного переселения палестинцев из сектора на Синайский полуостров в Египет. На месте сектора Газа осталась бы только разрушенная войной территория, пустыня и руины. Апокалипсис наших дней на ограниченной территории. Согласных с этим вариантом сегодня практически нет.То, что происходит сегодня с обезлюдиванием Украины – эмиграцией людей во все стороны и уничтожением населения в "мясных штурмах" СВО, актуализирует вопрос сохранности народа на своей земле и для нее. Глядя на действия киевского режима по указке Запада, порой кажется, что кто-то задумал совсем извести украинцев – очистить от них их же землю и начать там тачать сельхозпродукцию для мировых транснациональных гигантов. Или базами НАТО все забить, чтобы грозить России.Еще один вариант – в очищенном от ХАМАС секторе Газа устанавливается власть либо Израиля, либо нынешней Палестинской автономии. В первом случае – это продолжение аннексии Израиля, который, так уж получится, заберет под себя часть очередных палестинских земель. Во втором случае встанет вопрос, как палестинцы сектора Газа, воспитанные властью ХАМАС, воспримут тот же ФАТХ и западного берега реки Иордан?Такой же вопрос встанет и в Украине, если она перейдет под власть России. Пять бывших украинских регионов вошли в состав РФ – Крым две области Донбасса, Запорожье и Херсонщина. Кто и как будет руководить? Какой статус будет у украинских земель в составе России? Сколько понадобится средств и, возможно, российских гарнизонов для поддержания порядка и законности на освобожденных территориях? Жизненные вопросы, об ответах на которые нужно думать уже сейчас. Чтобы подготовиться к урокам…Еще один вариант судьбы сектора Газа – введение на его территорию для поддержания мира, спокойствия и стабильности некоего межнационального -- миротворческого и/или полицейского – контингента. Многие даже намекают, что это может быть чисто американский контингент. Но возникает вопрос: в регионе так много сил, которые на дух не выносят США, а значит, непонятно, нужен ли Америке еще один мини-Афганистан или мини-Украина размером с сектор Газа? То-то же.Та же самая картина – и для Украины, где проблематичны, более того, практически невозможны миротворцы – с ними не согласятся либо Запад (если миротворцы не будут их удовлетворять), либо Россия, если в Украине под прикрытием миротворческого контингента будет воссоздаваться очередной вариант АнтиРоссии.А сегодня жизнь течет своим чередом. Идет война в секторе Газа, продолжается СВО в Украине. Сидят на своих местах Байден, Нетаньяху и Зеленский. При этом вариантов разрешения спорной проблемы не становится меньше. Наоборот – их становится больше. Потому что, как говорят в Украине, никогда не бывает так, чтобы было никак. Как-то оно будет и в этих случаях, но хотелось бы, чтобы мирно. Если верить в здравый смысл и милосердие – категории, в сегодняшней политике все чаще забываемые…

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эксклюзив, украина, израиль, ближний восток, джо байден, биньямин нетаньяху, палестина, хамас