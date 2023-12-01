Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа - 01.12.2023 Украина.ру
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Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа - 01.12.2023 Украина.ру
Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа
Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа в связи с прекращением срока перемирия и действиями ХАМАС. Об этом пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-01T08:46
2023-12-01T08:46
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
сектор газа
хамас
перемирие
ближний восток
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"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении израильских военных.Действие режима прекращения огня истекло в 07:00 по местному времени (08:00 мск).Ранее о продлении перемирия ещё на один день со ссылкой на египетских чиновников сообщала газета Wall Street Journal, однако ни одна из сторон официально эту информацию не подтвердила.
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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, сектор газа, хамас, перемирие, ближний восток
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, ХАМАС, перемирие, Ближний Восток

Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа

08:46 01.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Black Mammmba
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© commons.wikimedia.org / Black Mammmba
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Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа в связи с прекращением срока перемирия и действиями ХАМАС. Об этом пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении израильских военных.
Действие режима прекращения огня истекло в 07:00 по местному времени (08:00 мск).
Ранее о продлении перемирия ещё на один день со ссылкой на египетских чиновников сообщала газета Wall Street Journal, однако ни одна из сторон официально эту информацию не подтвердила.
Израильские резервисты входят в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Вчера, 08:38
Израиль и ХАМАС заявили о продлении гуманитарного перемирия в секторе ГазаПравящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС 30 ноября объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Ранее о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
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