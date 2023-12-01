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Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа - 01.12.2023 Украина.ру

Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа

Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа в связи с прекращением срока перемирия и действиями ХАМАС. Об этом пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-01T08:46

2023-12-01T08:46

2023-12-01T08:46

новости

израиль

палестино-израильский конфликт

сектор газа

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перемирие

ближний восток

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"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении израильских военных.Действие режима прекращения огня истекло в 07:00 по местному времени (08:00 мск).Ранее о продлении перемирия ещё на один день со ссылкой на египетских чиновников сообщала газета Wall Street Journal, однако ни одна из сторон официально эту информацию не подтвердила.

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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, сектор газа, хамас, перемирие, ближний восток