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Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа - 01.12.2023 Украина.ру
Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа
Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа в связи с прекращением срока перемирия и действиями ХАМАС. Об этом пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-01T08:46
2023-12-01T08:46
2023-12-01T08:46
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
сектор газа
хамас
перемирие
ближний восток
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"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении израильских военных.Действие режима прекращения огня истекло в 07:00 по местному времени (08:00 мск).Ранее о продлении перемирия ещё на один день со ссылкой на египетских чиновников сообщала газета Wall Street Journal, однако ни одна из сторон официально эту информацию не подтвердила.
https://ukraina.ru/20231130/1051612782.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, палестино-израильский конфликт, сектор газа, хамас, перемирие, ближний восток
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, ХАМАС, перемирие, Ближний Восток
Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа
Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа в связи с прекращением срока перемирия и действиями ХАМАС. Об этом пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 декабря сообщает в своём телеграм-канале