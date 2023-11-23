Европа меняет вектор, при этом всё только начинается. Эксперты о победе ультраправых в Нидерландах - 23.11.2023 Украина.ру
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Европа меняет вектор, при этом всё только начинается. Эксперты о победе ультраправых в Нидерландах
Европа меняет вектор, при этом всё только начинается. Эксперты о победе ультраправых в Нидерландах - 23.11.2023 Украина.ру
Европа меняет вектор, при этом всё только начинается. Эксперты о победе ультраправых в Нидерландах
"Самый страшный кошмар ЕС": так назвали европейские СМИ победу ультраправых сил и его лидера Герта Вильдерса в Нидерландах
2023-11-23T17:29
2023-11-23T17:29
эксклюзив
ес
нидерланды
европа
выборы
ультраправые
украина
эксперты
соцсети
дмитрий василец
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Он известен, в частности, своей позицией по сворачиванию военной помощи Украине. Когда в мае Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды с визитом, Вильдерс демонстративно покинул парламент во время выступления украинского президента. Какие тенденции наметились в европейской политике, анализировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях. Политолог Вадим Трухачев:Если глянуть на итоги выборов в Голландии в целом - три правые антииммигрантские партии набрали в сумме 27% голосов. Никогда такого не было. Ещё три более умеренные евроскептические партии и левые евроскептики получили ещё около четверти голосов. Получается, что "не совсем системные" силы набрали больше половины. Это действительно пощёчина для Евросоюза. Это не Венгрия, не Словакия... А одна из стран-доноров и опор ЕС.Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак:УЛЬТРАПРАВЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ. В Нидерландах на парламентских выборах побеждает ультраправая Партия свободы во главе с Гертом Уилдерсом, которого называют "нидерландским Трампом". В связи с чем представители ультраправых по всей Европе поздравили Вилдерса с победой. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан преждевременно поздравил Вилдерса с "победой на выборах в Нидерландах!", заявив, что результаты выборов свидетельствуют о "ветре перемен". Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что результат выборов "подтверждает растущую привязанность к защите национальной идентичности". Лидер испанской ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль охарактеризовал результаты выборов, на которых доминировали дебаты по вопросам иммиграции, как четкий сигнал: "Все больше и больше европейцев требуют на улицах и на избирательных участках защитить свои страны, свои границы и свои права". Тенденции в мире понятны.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Победа Вилдерса — действительно серьезное событие, особенно для Старой Европы. Однако ожидать потрясения неких устоев, возможно, преждевременно. Система сдержек для слишком ретивых неформатных политиков в Европе работает как надо. Чтобы евроскептицизм (а также укроскептицизм и антимигрантство) Вилдерса трансформировался в государственную политику, ему предстоит собрать коалицию. Насколько можно судить по речам других участников выборов, с этим будет непросто — и Вилдерс может оказаться в статусе "победоносной оппозиции". Которую все ценят из уважения к статусу победителя, но маневр крайне ограничен. Стоит обратить внимание, что все стремительно набирающие популярность в Европе партии, от Словакии до Нидерландов, оперируют одними понятиями. Ужесточение политики миграции, сокращение расходов "не на Европу", дистанцирование от конфликта на Украине, восстановление политической субъектности ЕС и, страшно сказать, диалог с Россией. Пока что количество в качество не перешло, но через электоральный цикл-два такое может и случиться.Политолог Юрий Баранчик:Общеевропейская политическая эрозия продолжилась в Нидерландах. Там на выборах победила Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса, который представляет из себя ходячий кошмар – евроскептик, не любит Украину, хочет запретить в Европе ислам и т.д. Вилдерс в политике более 25 лет, но за все это время партия ни разу не попадала в правительство. Вилдерс мечтал просто "попасть в правительство", но PVV получит около 35 из 150 мест в парламенте — более чем вдвое больше, чем она получила на выборах 2021 года, Лейбористско-зеленый альянс Франса Тиммерманса занял второе место, получив 25 мест.— большой скачок с 17. Дилан Йешилгез, преемник уходящего премьер-министра Марка Рютте на посту главы правоцентристской VVD, получит 24 мест, потеряв 10 с прошлого раза. Конечно, тут вопрос, согласится ли кто вступить в коалицию с PVV. Пока что другие участники гонки отказываются от такого шага. Но даже если Вилдерс не сможет сформировать правительство, то оппозиция будет мощная. А, учитывая динамику, на следующих выборах правые антимигранты и антиукраинцы займут ещё больше мест. Конечно, если к тому моменту Украина будет стоить того, чтобы про неё вспоминать в предвыборной агитации. Зато миграция, исламисты и вопрос интеграции (с оплатой этого процесса) точно никуда не денутся в ближайшие годы. Потому что мигрантов будет всё больше, а свободных денег всё меньше. Аналогичные процессы идут в ФРГ, где "Альтернатива для Германии" постепенно стала ведущей партией исходя из симпатий избирателей. Конечно, в истории Европы были случаи "качелей" между тем, что выглядело как правый поворот – и обратно. Достаточно посмотреть на политическую амплитуду Марин Ле Пен. Интересен рост охвата популярности правых идей в Старой Европе. Уже к следующему электоральному циклу будет понятно, перейдет ли количество в качество.Украинский политик Виктор Андрусив:Между тем, агент Орбан расширяет свой клуб в ЕС - к нему присоединяются Нидерланды, где на выборах победил Герт Уилдерс. Он такой же популист, антиевропеец и антиукраинец.Проблема не в том, что побеждают популисты, а в том, что они занимают антиукраинскую позицию.И причина этого в том, что подобную позицию начинает занимать массовый избиратель. Плохие новости для нас, особенно учитывая, что Нидерланды первыми отдали свои F-16.Доктор политических наук Игорь Скурлатов:Крайне правая, антиисламская "Партия свободы" (PVV) Герта Вилдерса, по данным экзитполов, станет крупнейшей партией в голландском парламенте. Согласно прогнозам, PVV, чья программа включает в себя призывы к запрету мечетей, Корана и исламской одежды в правительственных зданиях, получит 35 мест в 150-местном парламенте, что более чем вдвое превышает число, полученное ею в предыдущем туре голосования в 2021 году. Поздравляем коллег, но одновременно понимаем, что сформировать быстро коалиционное правительство будет сложно, так как проигравшие партии отказываются войти в новый исполнительный орган власти во главе с Вилдерсом. Очередная победа правого политика в Европе доказывает факт усталости европейцев от строительства нового толерантного мира с подчинением мигрантам и ЛГБТ-шникам. Предполагаем, что в ответ Запад еще более усилит фальсификации всевозможных выборов, дабы не допустить массовой смены правительств и выхода США и Европы на путь оздоровления.Политик Дмитрий Василец:Печальные новости приходят для режима Зеленского сегодня из королевства Нидерланды. Партия ультраправого Герта Вилдерса, который выступал против поставок оружия Киеву, окончательно выиграла выборы в Нидерландах. Все идёт по сценарию Словакии с Робертом Фицо, разгром проамериканской коалиции в парламенте и последующее изменение вектора страны. Для понимания, позиция победителя на выборах господина Вилдерса: он является откровенным евроскептиком и уже давно выступает за то, чтобы правительство Нидерландов вернуло себе контроль над границами страны, сократило иммиграцию, сократило выплаты в бюджет союза и наложило вето на любое дальнейшее расширение ЕС. Он также потребовал, чтобы Нидерланды прекратили поставку оружия в Украину". Победа Вилдерса, по сути, является защитной реакцией голландской элиты на прессинг со стороны США своих колоний, в том числе и Нидерландов.Публицист Владимир Корнилов:"Самый страшный кошмар ЕС". Таковым, по версии Politico, является лидер партии За свободу Герт Вилдерс, занявший первое место на выборах в Нидерландах. Ну, это вы преувеличиваете! Самый страшный кошмар ЕС еще впереди...* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20231123/1051270021.html
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эксклюзив, ес, нидерланды, европа, выборы, ультраправые, украина, эксперты, соцсети, дмитрий василец, юрий баранчик, елена панина, вадим трухачев
Эксклюзив, ЕС, Нидерланды, Европа, выборы, ультраправые, Украина, эксперты, соцсети, Дмитрий Василец, Юрий Баранчик, Елена Панина, Вадим Трухачев

Европа меняет вектор, при этом всё только начинается. Эксперты о победе ультраправых в Нидерландах

17:29 23.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Geert Wilders
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Geert Wilders
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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"Самый страшный кошмар ЕС": так назвали европейские СМИ победу ультраправых сил и его лидера Герта Вильдерса в Нидерландах
Он известен, в частности, своей позицией по сворачиванию военной помощи Украине. Когда в мае Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды с визитом, Вильдерс демонстративно покинул парламент во время выступления украинского президента.
Какие тенденции наметились в европейской политике, анализировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.
Политолог Вадим Трухачев:
Если глянуть на итоги выборов в Голландии в целом - три правые антииммигрантские партии набрали в сумме 27% голосов. Никогда такого не было.
Ещё три более умеренные евроскептические партии и левые евроскептики получили ещё около четверти голосов. Получается, что "не совсем системные" силы набрали больше половины. Это действительно пощёчина для Евросоюза.
Это не Венгрия, не Словакия... А одна из стран-доноров и опор ЕС.
Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак:
УЛЬТРАПРАВЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ.
В Нидерландах на парламентских выборах побеждает ультраправая Партия свободы во главе с Гертом Уилдерсом, которого называют "нидерландским Трампом". В связи с чем представители ультраправых по всей Европе поздравили Вилдерса с победой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан преждевременно поздравил Вилдерса с "победой на выборах в Нидерландах!", заявив, что результаты выборов свидетельствуют о "ветре перемен".
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
13:31
Плановый сюрприз из Страны тюльпанов. "Зеленофобы" побеждают в Нидерландах Уютная и компактная Голландия, требующая, чтобы ее называли "Нидерланды", скоро опять может увидеть на своей ухоженной территории мэра Киева Виталика Кличко с братцем Вовочкой в трусах, обтягивающих тугие накачанные мослы.
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что результат выборов "подтверждает растущую привязанность к защите национальной идентичности".
Лидер испанской ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль охарактеризовал результаты выборов, на которых доминировали дебаты по вопросам иммиграции, как четкий сигнал: "Все больше и больше европейцев требуют на улицах и на избирательных участках защитить свои страны, свои границы и свои права". Тенденции в мире понятны.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:
Победа Вилдерса — действительно серьезное событие, особенно для Старой Европы. Однако ожидать потрясения неких устоев, возможно, преждевременно.
Система сдержек для слишком ретивых неформатных политиков в Европе работает как надо. Чтобы евроскептицизм (а также укроскептицизм и антимигрантство) Вилдерса трансформировался в государственную политику, ему предстоит собрать коалицию.
Насколько можно судить по речам других участников выборов, с этим будет непросто — и Вилдерс может оказаться в статусе "победоносной оппозиции". Которую все ценят из уважения к статусу победителя, но маневр крайне ограничен.
Стоит обратить внимание, что все стремительно набирающие популярность в Европе партии, от Словакии до Нидерландов, оперируют одними понятиями. Ужесточение политики миграции, сокращение расходов "не на Европу", дистанцирование от конфликта на Украине, восстановление политической субъектности ЕС и, страшно сказать, диалог с Россией.
Пока что количество в качество не перешло, но через электоральный цикл-два такое может и случиться.
Политолог Юрий Баранчик:
Общеевропейская политическая эрозия продолжилась в Нидерландах. Там на выборах победила Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса, который представляет из себя ходячий кошмар – евроскептик, не любит Украину, хочет запретить в Европе ислам и т.д.
Вилдерс в политике более 25 лет, но за все это время партия ни разу не попадала в правительство. Вилдерс мечтал просто "попасть в правительство", но PVV получит около 35 из 150 мест в парламенте — более чем вдвое больше, чем она получила на выборах 2021 года, Лейбористско-зеленый альянс Франса Тиммерманса занял второе место, получив 25 мест.
Корнилов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
11:45
Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - КорниловПолитический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, когда стало очевидно, что госпереворот на Украине неизбежен, кто в этом виноват, а также рассказал о наивных ожиданиях поляков
— большой скачок с 17. Дилан Йешилгез, преемник уходящего премьер-министра Марка Рютте на посту главы правоцентристской VVD, получит 24 мест, потеряв 10 с прошлого раза.
Конечно, тут вопрос, согласится ли кто вступить в коалицию с PVV. Пока что другие участники гонки отказываются от такого шага. Но даже если Вилдерс не сможет сформировать правительство, то оппозиция будет мощная. А, учитывая динамику, на следующих выборах правые антимигранты и антиукраинцы займут ещё больше мест.
Конечно, если к тому моменту Украина будет стоить того, чтобы про неё вспоминать в предвыборной агитации. Зато миграция, исламисты и вопрос интеграции (с оплатой этого процесса) точно никуда не денутся в ближайшие годы. Потому что мигрантов будет всё больше, а свободных денег всё меньше.
Аналогичные процессы идут в ФРГ, где "Альтернатива для Германии" постепенно стала ведущей партией исходя из симпатий избирателей.
Конечно, в истории Европы были случаи "качелей" между тем, что выглядело как правый поворот – и обратно. Достаточно посмотреть на политическую амплитуду Марин Ле Пен. Интересен рост охвата популярности правых идей в Старой Европе. Уже к следующему электоральному циклу будет понятно, перейдет ли количество в качество.
Украинский политик Виктор Андрусив:
Между тем, агент Орбан расширяет свой клуб в ЕС - к нему присоединяются Нидерланды, где на выборах победил Герт Уилдерс. Он такой же популист, антиевропеец и антиукраинец.
Проблема не в том, что побеждают популисты, а в том, что они занимают антиукраинскую позицию.И причина этого в том, что подобную позицию начинает занимать массовый избиратель. Плохие новости для нас, особенно учитывая, что Нидерланды первыми отдали свои F-16.
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
29 октября, 17:29
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия УкраинеОрганизаторы акции надеются, что после выборов в ноябре позиция Нидерландов по поставкам оружия Украине изменится
Доктор политических наук Игорь Скурлатов:
Крайне правая, антиисламская "Партия свободы" (PVV) Герта Вилдерса, по данным экзитполов, станет крупнейшей партией в голландском парламенте.
Согласно прогнозам, PVV, чья программа включает в себя призывы к запрету мечетей, Корана и исламской одежды в правительственных зданиях, получит 35 мест в 150-местном парламенте, что более чем вдвое превышает число, полученное ею в предыдущем туре голосования в 2021 году.
Поздравляем коллег, но одновременно понимаем, что сформировать быстро коалиционное правительство будет сложно, так как проигравшие партии отказываются войти в новый исполнительный орган власти во главе с Вилдерсом.
Очередная победа правого политика в Европе доказывает факт усталости европейцев от строительства нового толерантного мира с подчинением мигрантам и ЛГБТ-шникам. Предполагаем, что в ответ Запад еще более усилит фальсификации всевозможных выборов, дабы не допустить массовой смены правительств и выхода США и Европы на путь оздоровления.
Политик Дмитрий Василец:
Печальные новости приходят для режима Зеленского сегодня из королевства Нидерланды. Партия ультраправого Герта Вилдерса, который выступал против поставок оружия Киеву, окончательно выиграла выборы в Нидерландах.
Все идёт по сценарию Словакии с Робертом Фицо, разгром проамериканской коалиции в парламенте и последующее изменение вектора страны. Для понимания, позиция победителя на выборах господина Вилдерса: он является откровенным евроскептиком и уже давно выступает за то, чтобы правительство Нидерландов вернуло себе контроль над границами страны, сократило иммиграцию, сократило выплаты в бюджет союза и наложило вето на любое дальнейшее расширение ЕС. Он также потребовал, чтобы Нидерланды прекратили поставку оружия в Украину".
Победа Вилдерса, по сути, является защитной реакцией голландской элиты на прессинг со стороны США своих колоний, в том числе и Нидерландов.
Публицист Владимир Корнилов:
"Самый страшный кошмар ЕС". Таковым, по версии Politico, является лидер партии За свободу Герт Вилдерс, занявший первое место на выборах в Нидерландах. Ну, это вы преувеличиваете! Самый страшный кошмар ЕС еще впереди...
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивЕСНидерландыЕвропавыборыультраправыеУкраинаэкспертысоцсетиДмитрий ВасилецЮрий БаранчикЕлена ПанинаВадим Трухачев
 
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