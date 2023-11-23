https://ukraina.ru/20231123/1051286846.html

Европа меняет вектор, при этом всё только начинается. Эксперты о победе ультраправых в Нидерландах

Европа меняет вектор, при этом всё только начинается. Эксперты о победе ультраправых в Нидерландах - 23.11.2023 Украина.ру

Европа меняет вектор, при этом всё только начинается. Эксперты о победе ультраправых в Нидерландах

"Самый страшный кошмар ЕС": так назвали европейские СМИ победу ультраправых сил и его лидера Герта Вильдерса в Нидерландах

2023-11-23T17:29

2023-11-23T17:29

2023-11-23T17:29

эксклюзив

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нидерланды

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дмитрий василец

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Он известен, в частности, своей позицией по сворачиванию военной помощи Украине. Когда в мае Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды с визитом, Вильдерс демонстративно покинул парламент во время выступления украинского президента. Какие тенденции наметились в европейской политике, анализировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях. Политолог Вадим Трухачев:Если глянуть на итоги выборов в Голландии в целом - три правые антииммигрантские партии набрали в сумме 27% голосов. Никогда такого не было. Ещё три более умеренные евроскептические партии и левые евроскептики получили ещё около четверти голосов. Получается, что "не совсем системные" силы набрали больше половины. Это действительно пощёчина для Евросоюза. Это не Венгрия, не Словакия... А одна из стран-доноров и опор ЕС.Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак:УЛЬТРАПРАВЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ. В Нидерландах на парламентских выборах побеждает ультраправая Партия свободы во главе с Гертом Уилдерсом, которого называют "нидерландским Трампом". В связи с чем представители ультраправых по всей Европе поздравили Вилдерса с победой. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан преждевременно поздравил Вилдерса с "победой на выборах в Нидерландах!", заявив, что результаты выборов свидетельствуют о "ветре перемен". Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что результат выборов "подтверждает растущую привязанность к защите национальной идентичности". Лидер испанской ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль охарактеризовал результаты выборов, на которых доминировали дебаты по вопросам иммиграции, как четкий сигнал: "Все больше и больше европейцев требуют на улицах и на избирательных участках защитить свои страны, свои границы и свои права". Тенденции в мире понятны.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Победа Вилдерса — действительно серьезное событие, особенно для Старой Европы. Однако ожидать потрясения неких устоев, возможно, преждевременно. Система сдержек для слишком ретивых неформатных политиков в Европе работает как надо. Чтобы евроскептицизм (а также укроскептицизм и антимигрантство) Вилдерса трансформировался в государственную политику, ему предстоит собрать коалицию. Насколько можно судить по речам других участников выборов, с этим будет непросто — и Вилдерс может оказаться в статусе "победоносной оппозиции". Которую все ценят из уважения к статусу победителя, но маневр крайне ограничен. Стоит обратить внимание, что все стремительно набирающие популярность в Европе партии, от Словакии до Нидерландов, оперируют одними понятиями. Ужесточение политики миграции, сокращение расходов "не на Европу", дистанцирование от конфликта на Украине, восстановление политической субъектности ЕС и, страшно сказать, диалог с Россией. Пока что количество в качество не перешло, но через электоральный цикл-два такое может и случиться.Политолог Юрий Баранчик:Общеевропейская политическая эрозия продолжилась в Нидерландах. Там на выборах победила Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса, который представляет из себя ходячий кошмар – евроскептик, не любит Украину, хочет запретить в Европе ислам и т.д. Вилдерс в политике более 25 лет, но за все это время партия ни разу не попадала в правительство. Вилдерс мечтал просто "попасть в правительство", но PVV получит около 35 из 150 мест в парламенте — более чем вдвое больше, чем она получила на выборах 2021 года, Лейбористско-зеленый альянс Франса Тиммерманса занял второе место, получив 25 мест.— большой скачок с 17. Дилан Йешилгез, преемник уходящего премьер-министра Марка Рютте на посту главы правоцентристской VVD, получит 24 мест, потеряв 10 с прошлого раза. Конечно, тут вопрос, согласится ли кто вступить в коалицию с PVV. Пока что другие участники гонки отказываются от такого шага. Но даже если Вилдерс не сможет сформировать правительство, то оппозиция будет мощная. А, учитывая динамику, на следующих выборах правые антимигранты и антиукраинцы займут ещё больше мест. Конечно, если к тому моменту Украина будет стоить того, чтобы про неё вспоминать в предвыборной агитации. Зато миграция, исламисты и вопрос интеграции (с оплатой этого процесса) точно никуда не денутся в ближайшие годы. Потому что мигрантов будет всё больше, а свободных денег всё меньше. Аналогичные процессы идут в ФРГ, где "Альтернатива для Германии" постепенно стала ведущей партией исходя из симпатий избирателей. Конечно, в истории Европы были случаи "качелей" между тем, что выглядело как правый поворот – и обратно. Достаточно посмотреть на политическую амплитуду Марин Ле Пен. Интересен рост охвата популярности правых идей в Старой Европе. Уже к следующему электоральному циклу будет понятно, перейдет ли количество в качество.Украинский политик Виктор Андрусив:Между тем, агент Орбан расширяет свой клуб в ЕС - к нему присоединяются Нидерланды, где на выборах победил Герт Уилдерс. Он такой же популист, антиевропеец и антиукраинец.Проблема не в том, что побеждают популисты, а в том, что они занимают антиукраинскую позицию.И причина этого в том, что подобную позицию начинает занимать массовый избиратель. Плохие новости для нас, особенно учитывая, что Нидерланды первыми отдали свои F-16.Доктор политических наук Игорь Скурлатов:Крайне правая, антиисламская "Партия свободы" (PVV) Герта Вилдерса, по данным экзитполов, станет крупнейшей партией в голландском парламенте. Согласно прогнозам, PVV, чья программа включает в себя призывы к запрету мечетей, Корана и исламской одежды в правительственных зданиях, получит 35 мест в 150-местном парламенте, что более чем вдвое превышает число, полученное ею в предыдущем туре голосования в 2021 году. Поздравляем коллег, но одновременно понимаем, что сформировать быстро коалиционное правительство будет сложно, так как проигравшие партии отказываются войти в новый исполнительный орган власти во главе с Вилдерсом. Очередная победа правого политика в Европе доказывает факт усталости европейцев от строительства нового толерантного мира с подчинением мигрантам и ЛГБТ-шникам. Предполагаем, что в ответ Запад еще более усилит фальсификации всевозможных выборов, дабы не допустить массовой смены правительств и выхода США и Европы на путь оздоровления.Политик Дмитрий Василец:Печальные новости приходят для режима Зеленского сегодня из королевства Нидерланды. Партия ультраправого Герта Вилдерса, который выступал против поставок оружия Киеву, окончательно выиграла выборы в Нидерландах. Все идёт по сценарию Словакии с Робертом Фицо, разгром проамериканской коалиции в парламенте и последующее изменение вектора страны. Для понимания, позиция победителя на выборах господина Вилдерса: он является откровенным евроскептиком и уже давно выступает за то, чтобы правительство Нидерландов вернуло себе контроль над границами страны, сократило иммиграцию, сократило выплаты в бюджет союза и наложило вето на любое дальнейшее расширение ЕС. Он также потребовал, чтобы Нидерланды прекратили поставку оружия в Украину". Победа Вилдерса, по сути, является защитной реакцией голландской элиты на прессинг со стороны США своих колоний, в том числе и Нидерландов.Публицист Владимир Корнилов:"Самый страшный кошмар ЕС". Таковым, по версии Politico, является лидер партии За свободу Герт Вилдерс, занявший первое место на выборах в Нидерландах. Ну, это вы преувеличиваете! Самый страшный кошмар ЕС еще впереди...* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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