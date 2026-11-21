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Движение поездов по Крымском мосту полностью восстановлено
Движение поездов по Крымском мосту полностью восстановлено - 21.11.2026 Украина.ру
Движение поездов по Крымском мосту полностью восстановлено
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту возобновлено после недавних атак, сообщил вице-премьер Андрей Никитин
2026-11-21T15:52
2026-11-21T15:52
2026-11-21T15:52
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По его словам, железнодорожные составы вновь следуют по переправе в полном объёме."Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновлено в полном объёме", — заявил он.Ранее на форуме "Транспорт России" Никитин проинформировал, что восстановительные работы на объекте велись круглосуточно.На этой неделе Крымский мост трижды подвергался атакам со стороны ВСУ, из-за чего движение по переправе временно ограничивали. Последний удар произошёл в ночь на 19 ноября.Президент России Владимир Путин заявил, что ответ на атаки по Крымскому мосту будет более болезненным, чем сами удары.Победа для нас — это не точка отсчета, а процесс, который будет необратим с точки зрения самоуничтожения нашего противника, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов. Военный эксперт считает, что впереди мосты в Кременчуге, Днепропетровске и Запорожье. Плотины ГЭС разрушаться не будут, но полотна на их подъездных путях станут непригодными к движению. О том, что ответный удар за Крымский мост ещё не наступил — в материале Кирилла Курбатова Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, россия, кременчуг, алексей никитин, алексей самойлов, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Крымский мост, Россия, Кременчуг, Алексей Никитин, Алексей Самойлов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Движение поездов по Крымском мосту полностью восстановлено
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту возобновлено после недавних атак, сообщил вице-премьер Андрей Никитин
По его словам, железнодорожные составы вновь следуют по переправе в полном объёме.
"Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновлено в полном объёме", — заявил он.
Ранее на форуме "Транспорт России" Никитин проинформировал, что восстановительные работы на объекте велись круглосуточно.
На этой неделе Крымский мост трижды подвергался атакам со стороны ВСУ, из-за чего движение по переправе временно ограничивали. Последний удар произошёл в ночь на 19 ноября.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответ на атаки по Крымскому мосту будет более болезненным, чем сами удары.
Победа для нас — это не точка отсчета, а процесс, который будет необратим с точки зрения самоуничтожения нашего противника, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов. Военный эксперт считает, что впереди мосты в Кременчуге, Днепропетровске и Запорожье. Плотины ГЭС разрушаться не будут, но полотна на их подъездных путях станут непригодными к движению. О том, что ответный удар за Крымский мост ещё не наступил — в материале Кирилла Курбатова Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование.