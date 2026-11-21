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Движение поездов по Крымском мосту полностью восстановлено

Движение поездов по Крымском мосту полностью восстановлено - 21.11.2026 Украина.ру

Движение поездов по Крымском мосту полностью восстановлено

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту возобновлено после недавних атак, сообщил вице-премьер Андрей Никитин

2026-11-21T15:52

2026-11-21T15:52

2026-11-21T15:52

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крымский мост

россия

кременчуг

алексей никитин

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владимир путин

вооруженные силы украины

украина.ру

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По его словам, железнодорожные составы вновь следуют по переправе в полном объёме."Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновлено в полном объёме", — заявил он.Ранее на форуме "Транспорт России" Никитин проинформировал, что восстановительные работы на объекте велись круглосуточно.На этой неделе Крымский мост трижды подвергался атакам со стороны ВСУ, из-за чего движение по переправе временно ограничивали. Последний удар произошёл в ночь на 19 ноября.Президент России Владимир Путин заявил, что ответ на атаки по Крымскому мосту будет более болезненным, чем сами удары.Победа для нас — это не точка отсчета, а процесс, который будет необратим с точки зрения самоуничтожения нашего противника, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов. Военный эксперт считает, что впереди мосты в Кременчуге, Днепропетровске и Запорожье. Плотины ГЭС разрушаться не будут, но полотна на их подъездных путях станут непригодными к движению. О том, что ответный удар за Крымский мост ещё не наступил — в материале Кирилла Курбатова Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование.

крымский мост

россия

кременчуг

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новости, крымский мост, россия, кременчуг, алексей никитин, алексей самойлов, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру