https://ukraina.ru/20261121/pod-dneprom-stroyat-tonnel-ukraintsy-gotovitsya-k-pobegu-gotov-li-zelenskiy-umeret-za-ukrainu-1084637489.html

Под Днепром строят тоннель, украинцы готовится к побегу. Готов ли Зеленский умереть за Украину

Под Днепром строят тоннель, украинцы готовится к побегу. Готов ли Зеленский умереть за Украину - 21.11.2026 Украина.ру

Под Днепром строят тоннель, украинцы готовится к побегу. Готов ли Зеленский умереть за Украину

Поляки ожидают настоящее нашествие: "В связи с нарастающими энергетическими проблемами, отсутствием света, тепла и воды Украину планируют покинуть 2,5 миллиона человек"

2026-11-21T13:00

2026-11-21T13:00

2026-11-21T13:00

эксклюзив

днепр

украина

россия

владимир зеленский

служба внешней разведки

администрация президента

верховная рада

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И все они хлынут в Польшу! Об этом предупреждают польские издания и польское Министерство внутренних дел.Нельзя сказать, что в Польше их очень ждут. Особенно после того, как умники в украинском руководстве умудрились объявить следующий год "годом УПА*", а также с почестями перезахоронить в Киеве прах "провідника" (руководителя УПА*) Мельника и других видных украинских националистов.Это те самые националисты, которые занимались геноцидом поляков на Волыни в 1943–1944. Точная цифра погибших неизвестна до сих пор, польские историки пишут о жертвах: от 30 до 100 тысяч человек.Ну а теперь Польша готовится к приезду очередной партии "дружелюбных соседей".Впрочем, "наследники УПА*" теперь выглядят по-другому: работают на плантациях клубники, на стройках, моют полы в офисах, нанимаются ухаживать за пожилыми людьми. В качестве батраков их в Польшу пока что пускают.Скоро, наверное, вся Украина окажется за рубежом? Это, в принципе, и была национальная идея: "в Европу!" И многие уже там.Правда, не в Венской опере кофе пьют, как им обещал их "сывочолый гетьман" (седовласый – Укр.) Порошенко**. Нет, не в опере. Но зачем уточнять? В Европе же!На фронт с мешками на головеВсе бегут, кроме тех, кому не повезло — их поймали и отправили на фронт.Сами же украинские военные сняли видео: едет машина с мобилизованными. Новобранцы сидят с руками в наручниках и с мешками на головах. Мешки, видимо для того, чтобы не смогли найти дорогу назад. А наручники — чтобы не выпрыгнули на ходу.Страшное зрелище. Вспоминаются картинки из учебников: рабы на плантациях в США, XIX век. Но те выглядели лучше, без мешков. Только цепи на ногах. И потом, рабов не заставляли идти на войну.Однако, по сути, разницы нет: и там, и здесь — рабовладельческий строй.Зеленский осознаёт рискиВладимиру Зеленскому на одном из эфиров задали прямой вопрос: готов ли он погибнуть за Украину?Но Зеленский не подготовился к этому вопросу. Надо было ответить, как все европейские лицемеры научены отвечать в своих "школах политологии": готов сию секунду! Но пока должен, к сожалению, управлять вами.Нет, Зеленский начал крутиться, изворачиваться. Прямо так и не ответил: "Осознаю риск"."Каждый нормальный человек хочет жить, и никто не стремится к смерти. Однако в условиях войны я, как и украинские военные, осознаю риск погибнуть, защищая свою страну, детей и будущие поколения", — говорит он.Своих детей Зеленский давно защитил. А вот страну и будущие поколения?Как сообщает пресс-бюро СВР РФ:"По европейским оценкам, численность населения подконтрольной Киеву территории через одно-два десятилетия составит чуть более 10 миллионов человек, из которых лишь треть будет трудоспособна, что ниже порога национального выживания".Яценюк в окопеЗеленскому надо учиться у более опытных "политических украинцев". Таких, например, как Арсений Яценюк, прославившийся на Майдане в 2014 фразой "куля в лоб" (пуля – Укр.). Яценюк призывал толпу напасть на Администрацию президента Януковича со словами: "куля в лоб, так куля в лоб".Нечего и говорить, что Арсения Яценюка на следующий день в толпе майдана никто не видел. Испарился.А недавно ему задали вопрос: почему вы не в украинской армии? И Яценюк ответил достойно:"Как только я понадоблюсь украинской армии, я завтра же буду в окопе!"Почему же до сих пор не в окопе? Не было повестки! Отвечал Яценюк и был таков.Прославился Арсений также знаменитой "стеной" на границе с Россией. "Стена Яценюка" представляла собой хлипкое сооружение из сетки. Сетку легко прорывали кабаны, которые продолжали преспокойно курсировать между Украиной и Россией.Яценюк, говорят, стал после Майдана миллиардером. Но это же "копейки" для современных украинских прохиндеев.Сегодняшние "последователи Яценюка" хотят гораздо большего.Тоннель под ДнепромИ появляются новые проекты.Это, во-первых, вожделенный "тоннель под Днепром".Специалисты сомневаются в самой возможности строительства такого тоннеля. Но это не смущает украинских министров.Министр инфраструктуры Калашник сообщил, что уже нашёл американских специалистов, и они обещают построить тоннель под Днепром за 100 млн долларов.""Robbins" имеет опыт производства туннелепроходческого оборудования для крупных инфраструктурных проектов. Компания выразила готовность предоставить оборудование, обучить украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение", — написал министр.Оборудование, специалисты, технические навыки — всё это было на самой Украине. И наверняка что-то ещё осталось. Строили же метро! Даже при "незалежности" продолжали.Но нет, надо найти американских аферистов. Пахнет большими деньгами!Сумма в 100 миллионов — это только начало.Эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов считает, что строительство туннеля под Днепром может длиться 7–10 лет и потребует миллиарды долларов.Крокодил за 700 миллионовДепутат Верховной Рады Нагорняк заявил, что "на строительстве защиты энергообъектов в Киевской области было украдено 700 млн гривен".Деньги перечислили фирме, в которой работали всего лишь 3 сотрудника. 26 энергообъектов остались без защиты.Построен и функционирует, как все могли удостовериться, только бассейн с живым крокодилом в центре Киева, в офисе руководителя этой компании.Но если кто-то думает, что хозяин крокодила уже перестал "строить защиту энергообъектов", то это не так. Продолжает! Рада потребовала от него объяснений, но он просто туда не явился.Он раздаёт всем интервью: крокодила, мол, купил в зоопарке в Одессе (зоопарк это отрицает), ремонт сделал давно, на свой вкус. Ну нравится человеку позолоченный бассейн, греческие статуи и крокодилы.До этого Вадим Соколов был скромным торговцем металлом из Днепропетровска (сейчас – Днепр). Теперь "защищает энергообъекты".А скоро, наверное, начнёт строительство тоннеля под Днепром. Там и опыт разведения крокодилов пригодится.И вот такие мелкие и крупные мошенники и аферисты — это и есть современная украинская власть.*Организация с таким названием признана экстремисткой и запрещена в РФ**Внесён в список экстремистов и террористов в РФ

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https://ukraina.ru/20261114/svadba-psa-patrona-zolotoy-krokodil-i-sertifikat-v-krematoriy-absurd-pogloschaet-ukrainu-1084487225.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, днепр, украина, россия, владимир зеленский, служба внешней разведки , администрация президента, верховная рада