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До мира в отношениях между Израилем и Палестиной очень далеко — Лавров

До мира в отношениях между Израилем и Палестиной очень далеко — Лавров - 13.12.2023 Украина.ру

До мира в отношениях между Израилем и Палестиной очень далеко — Лавров

До мирной и безопасной ситуации в отношениях между Израилем и Палестиной ещё очень и очень далеко. Об этом 13 декабря заявил журналистам в Совете Федерации глава МИД РФ Сергей Лавров

2023-12-13T14:29

2023-12-13T14:29

2023-12-13T14:29

израиль

палестина

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сергей лавров

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"Суть одна: без создания палестинского государства в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН - это должно быть единое независимое государство, ориентироваться на границы 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме, государство, которое будет бок о бок с Израилем жить в мире, в безопасности и добрососедстве. До этого еще очень и очень далеко", - сказал министр.По его словам, ООН "особо не горит желанием влезать в эту ситуацию, когда там ничего не ясно", и когда Израиль безапелляционно говорит, что доведет операцию против ХАМАС до конца, имея в виду полное уничтожение ХАМАС.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.В октябре этого года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, пострадали - более пяти тысяч.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число погибших в секторе Газа превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. МИД России призвало стороны прекратить боевые действия.

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израиль, палестина, зарубежье, новости, сергей лавров