https://ukraina.ru/20261121/ekspert-obyasnil-pochemu-ukraina-bet-po-rossii-posle-blokirovki-starshield-1084643449.html

Эксперт объяснил, почему Украина бьет по России после блокировки Starshield

Эксперт объяснил, почему Украина бьет по России после блокировки Starshield - 21.11.2026 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Украина бьет по России после блокировки Starshield

Никакой блокировки Starshield не произошло — связь продолжает работать в прежнем формате. Доказать, что ВСУ используют её в военных целях практически невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев

2026-11-21T19:32

2026-11-21T19:32

2026-11-21T19:32

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Отвечая на вопрос о том, почему жалобы на блокировку американцами Starshield не помешали командованию ВСУ организовывать массированные налеты на территорию РФ, эксперт объяснил, что никакой блокировки фактически не было.Терентьев заявил, что ничего не заблокировано и все продолжает работать в том же формате. "Обе стороны выполняют свои обязательства, поэтому, где не работает военная версия связи, включается гражданская", — пояснил он.По словам эксперта, доказать, что украинцы используют гражданскую версию не по договору, то есть в военных целях, практически невозможно.SpaceX — это громадная корпорация, где не все решается "по щелчку пальцев" Илона Маска, отметил Терентьев."Украина продолжает выполнять свою работу по нанесению максимального ущерба России, чтобы показать своим хозяевам, что она еще сильна. Пока им это удается", — подчеркнул он.Усилия по прекращению движения через мосты в Киеве во много раз дороже, чем действия украинской стороны, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Россия победит ВСУ в войне снаряда и брони, когда создаст связку всех элементов ПВО" в дзен-канале Украина.ру.После того, что сделала Украина, Россия имеет право нанести удар по любому объекту инфраструктуры. Это может быть усиление ударов по мостам через Днепр, энергетике или по другим объектам. Подробнее об этом — в интервью "Василий Кашин: Россия больно ударит по Украине, которая уже стоит на грани коммунального коллапса" в дзен-канале Украина.ру.

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