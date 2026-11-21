https://ukraina.ru/20261121/rabovladelets-iz-kamedi-glava-troeschiny-obratilsya-k-ukhylyantam-1084653830.html

Рабовладелец из "Камеди": Глава Троещины обратился к "ухылянтам"

Рабовладелец из "Камеди": Глава Троещины обратился к "ухылянтам" - 21.11.2026 Украина.ру

Рабовладелец из "Камеди": Глава Троещины обратился к "ухылянтам"

Бывший резидент украинского "Камеди Клаба", руководитель Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максим Бахматов сделал "выгодное" предложение украинским уклонистам

2026-11-21T17:35

2026-11-21T17:35

2026-11-21T17:35

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Своё предложение Бахматов озвучил в интервью украинским блогерам Дмитрию Олейнику и Анастасии Мацепе."У меня обращение ко всем "ухылянтам". Вот вы сидите сейчас по домам. Вы говорите: "ТЦК плохое", и так далее. Что я вам предлагаю? У меня недостача в 500 дворников. Каждый дворник – забронирован. Придите поработайте с 5 утра до 12, а дальше сидите себе по домам, работайте в "айтишке", пейте латте, матча на кокосовом молоке, делайте, что угодно. Но сделайте классно своему району, поубирайте, далее себе идите, работайте на другой работе. 20-25 тыс. грн. (около 36-45 тыс. руб. – Ред.) зарплата, бронь, в "белую", классно для государства, работаешь и так далее", – заявил районный начальник.Озвучил он и альтернативный рецепт – попроще."Или сделайте трёх детей. Уже можно было бы и успеть", – указал Бахматов.Его заявление не вызвало восторга у украинского журналиста Дмитрия Гнапа."Ещё один рабовладелец из "Камеди Клаба" вылез. Хочет введения трудовой повинности. А куда предыдущие дворники делить, лысая ты голова" – заявил он.Бахматов до своей бизнес- и административной карьеры прославился как шоумен и участник украинского "Камеди Клаба".С 1 сентября на Украине действуют новые правила бронирования работников. И эти правила противоречат тому, что сказал Бахматов. Так, с сентября к требованиям по критичности работника добавился финансовый. Средняя зарплата, согласно новым требованиям, должна составлять не менее 25 941 грн. (около 47 тыс. руб. – Ред.), что больше верней границы зарплат, озвученной районным начальником.Кроме того, предприятия ЖКХ могут бронировать до 75% военнообязанных работников при условии соответствия профильным критериям. В отдельных случаях – при условии непосредственного выполнения работ, речь шла о 100% работников. При этом само предприятие должно отвечать критериям критичности. Эти критерии постоянно пересматриваются.Сам же Бахматов ранее уже отмечался громкими заявлениями. В начале ноября он в очередной раз заявил о необходимости рыть в Киеве уличные туалеты, что вызывало бурную реакцию в украинском обществе."Видимо, весь город сейчас будет рыть туалеты, потому что воды нет, отопления нет, электричества нет. <...> Херсон подготовился, Николаев подготовился, Харьков подготовился, Киев не готов", — заявил он.По его словам, эту идею поддержал один из заместителей мэра Киева Виталия Кличко. Также Бахматов подчеркнул, что на подготовку резервных систем выделялись средства, в этом году 37 млрд грн. (около 67 млрд руб. – Ред.), а ранее — 500 млрд грн. (около 909,5 млрд руб. – Ред.), но сейчас он не понимает куда делись эти средства.

https://ukraina.ru/20261121/eto-uzhasno-mer-narvy-o-rusofobskom-reshenii-vlastey-razrushit-estonskie-semi-1084651970.html

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