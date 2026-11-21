"Большой конфликт вокруг Украины": Евстафьев о важном сдвиге в риторике Запада
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Запад нехотя признал, что никакого отдельного украинского конфликта не существует, а есть большой конфликт вокруг Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев
Рассуждая о том, что может стать основой дальнейшего политического диалога, Евстафьев первым делом обратил внимание на то, как на Западе стали трактовать происходящее на Украине.
"Запад нехотя признал, что никакого отдельного конфликта на Украине не существует. Есть большой конфликт вокруг Украины", — заявил политолог.
Для западных стран такая постановка вопроса, по словам Евстафьева, означает переход к обсуждению проблем европейской безопасности. Он считает, что Украина в этом противостоянии стала пространством, выбранным Западом для войны против России.
При этом эксперт подчеркнул, что речь пока не идет о признании западными странами своей неправоты или отсутствия "агрессии России против Украины".
"Это еще не признание, что никакой "агрессии России против Украины" нет и не было никогда. Это еще не признание нашей правоты", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" в дзен-канале Украина.ру.
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