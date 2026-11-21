https://ukraina.ru/20261121/bolshoy-konflikt-vokrug-ukrainy-evstafev-o-vazhnom-sdvige-v-ritorike-zapada-1084635373.html

"Большой конфликт вокруг Украины": Евстафьев о важном сдвиге в риторике Запада

"Большой конфликт вокруг Украины": Евстафьев о важном сдвиге в риторике Запада - 21.11.2026 Украина.ру

"Большой конфликт вокруг Украины": Евстафьев о важном сдвиге в риторике Запада

Запад нехотя признал, что никакого отдельного украинского конфликта не существует, а есть большой конфликт вокруг Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев

2026-11-21T18:31

2026-11-21T18:31

2026-11-21T18:31

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Рассуждая о том, что может стать основой дальнейшего политического диалога, Евстафьев первым делом обратил внимание на то, как на Западе стали трактовать происходящее на Украине.Для западных стран такая постановка вопроса, по словам Евстафьева, означает переход к обсуждению проблем европейской безопасности. Он считает, что Украина в этом противостоянии стала пространством, выбранным Западом для войны против России.При этом эксперт подчеркнул, что речь пока не идет о признании западными странами своей неправоты или отсутствия "агрессии России против Украины"."Это еще не признание, что никакой "агрессии России против Украины" нет и не было никогда. Это еще не признание нашей правоты", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" в дзен-канале Украина.ру.Актуальное интервью на тему Украины: "Дмитрий Табачник: Для лидеров Европы финансовая помощь Украине стала гигантской схемой по отмыванию денег".

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