https://ukraina.ru/20231101/1050666188.html

Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта

Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта - 01.11.2023 Украина.ру

Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта

Ноябрь 2023 года начался с того, что в зоне палестино-израильского конфликта и вокруг него если и не появилась хоть какая-то определенность, то наметились некоторые пути преодоления кризиса

2023-11-01T13:04

2023-11-01T13:04

2023-11-01T13:45

эксклюзив

израиль

палестина

ближний восток

хамас

сша

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ХАМАС, разумеется, сдаваться не хочет, но намекает, что может пойти на попятную и согласиться прекратить войну и отпустить заложников, если Израиль отпустит из своих тюрем всех узников, так или иначе связанных с палестинским национально-освободительным движением. Себя ХАМАС считает не террористами, которые убивают мирных жителей, а борцами за свободу Палестины. И многие хотят, чтобы ХАМАС сохранился.Израиль тоже не собирается сдаваться и утверждает, что остановится лишь тогда, когда от ХАМАСа в секторе Газа и следа не останется. Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сразу по пяти направлениям проводит наземную операцию по зачистке сектора Газа, не называя ее, операцию, так. При этом гибнут не столько боевики ХАМАСа, сколько мирные жители, женщины, дети, старики, коих Израиль относит к разряду «трагедии войны». Так представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт назвал более 400 погибших при ударе ЦАХАЛа по лагерю беженцев Джебалия.А чтобы ХАМАС быстрее сдавался, израильские танки ЦАХАЛа, по данным France-Presse, перерезали ключевую дорогу между севером и югом сектора Газа, что еще больше осложнило судьбу тамошних палестинцев, оказавшихся в смертельном котле.Окружающий арабский мир, Турция и Иран однозначно осудили Израиль, но единогласно отказались принимать беженцев из сектора Газа. Как заметили журналисты Financial Times, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпринимал попытки убедить лидеров стран Европы надавить на Египет, чтобы эта страна приняла беженцев из сектора Газа, Египет, что называется, в очередной раз отморозился. Его премьер-министр Мустафа Мадбули заверил агентство EFE, что его страна не поддастся давлению Израиля и не примет у себя беженцев.Кроме того, кто-то хочет выступить на стороне ХАМАСа с оружием в руках, а кто-то просто бряцает оружием и сыплет проклятия, но воевать не хочет.Разделился даже коллективный Запад. Его правящие элиты, верные американскому кошельку, и часть населения разных стран выступили в поддержку Израиля. Однако при виде жертв среди палестинцев сектора Газа чаша весов в симпатиях все больше склоняется в пользу палестинцев. Планету сотрясают пропалестинские митинги и шествия. Люди перестают воспринимать подавление или искоренение террора боевиков ХАМАСа государственным террором Израиля. И симпатии, как и следовало ожидать, не на стороне государства, у которого возможностей для смертоубийства несравненно больше.Параллельно европейский «цветущий сад» имени Жозепа Борреля не горит желанием принимать у себя палестинских беженцев и молит Турцию не пропускать их через свою территорию в Европу. Турция же на этом опять может еще и заработать денег, а не только прибавку к репутации непримиримого врага «израильского империализма».Своеобразная «большая игра» наметилась в США, главном защитнике и союзнике Израиля, мобилизовавшем своих сателлитов по всему миру в нужном ключе. С одной стороны, Белый дом и администрация президента Джо Байдена уверяют, что не отступятся от безоговорочной помощи и Израилю. Израильский премьер Нетаньяху заявил, что он понимает американцев, а американцы понимают израильтян и тоже не отступили бы после ударов по ним в Перл-Харборе в 1941 году и по Торговому центру в сентябре 2001-го. Такую вот объединительную отмазку нашли «ястребы» США и Израиля. И она пока работает для части планеты.Более того, как сообщает бюджетное управление Белого дома, Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если таковой примет палата представителей конгресса — и сделает это отдельно от помощи Украине.Белый дом, как известно, запросил 106 миллиардов долларов помощи Израилю, Украине и прочим реципиентам амерпомощи и хочет, чтобы Конгресс утвердил все это единым пакетом. В палату представителей конгресса США внесен законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долл в отрыве от остальных запросов Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов.Однако новый спикер палаты представителей Майк Джонсон отделил помощь Израилю. А теперь вообще намерен утвердить её отдельным актом уже 2 ноября 2023 года. В интервью телеканалу Fox News он так и сказал: «Мое намерение и желание... состоит в том, чтобы взять часть денег, которые были отложены на строительство и налоговые нужды, и перенаправить на помощь Израилю. У них в этом фонде около 67 млрд долл., мы постараемся взять 14,5 млрд долл., необходимых для этой насущной необходимости».Относительно же Украины Джонсон, как известно, хочет провести аудит уже посланного Киеву, наладить контроль за новыми траншами, узнать, что точно Украина собирается делать с выделенным. Но даже в этом случае Киеву может ничего не светить. Как в анекдоте о свадьбе, которая не состоялась из-за мелочи: невеста была в белом платье, а жених вообще не хотел жениться. Так и здесь: Джонсон вообще не хочет что-либо выделять в бездонную украинскую яму.Но Белый дом будет настаивать на своем и хочет добиться своего усилиями обеих партий Конгресса. "Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей национальной безопасности. Отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия. Если президенту представят этот проект, он наложит на него вето", — говорится в сообщении указанного бюджетного управления Белого дома.При этом администрация Белого дома, чтобы окончательно не растерять имидж демократов, также настаивает, что критически важно учитывать необходимость выделения гуманитарной помощи для Палестины.С другой стороны, уже появилась и возможная основа для компромисса между ХАМАСом, Израилем и США. Агентство Reuters сообщило, что национальный мусульманский демократический совет США поставил президенту Бадену ультиматум, потребовав прекращения огня в секторе "до 17:00 по восточному времени (США)"."Безоговорочная поддержка вашей администрации, включающая финансирование и вооружение, сыграла значительную роль в увековечивании насилия, приводящего к жертвам среди мирного населения, и подорвала доверие избирателей", — указано в обращении совета к Белому дому.В противном случае, по данным Reuters, совет будет добиваться мобилизации миллионов мусульманских избирателей, чтобы те отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в 2024 году, если он не предпримет немедленных шагов по обеспечению прекращения огня.Буквально в тот же день, 31 октября 2023 года, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США солидарны с Израилем в необходимости продолжать боевые действия, "пока палестинское движение ХАМАС не перестанет представлять угрозу".Вот это "пока не перестанет представлять угрозу" и является основой для компромисса, потому что очень трудно, практически невозможно установить, когда ХАМАС будет представлять угрозу, а когда такой угрозы от него исходить не будет. Это временной люфт и свобода для маневра. Если сейчас Израиль требует безоговорочного уничтожения ХАМАСа (что тоже проверить крайне трудно – уничтожено движение или нет), то разность трактовки степеней угрозы и дает возможность для поиска компромисса. Если стороны на каком-то этапе переговоров согласятся, что ХАМАС уже безвреден. И ХАМАС согласится, и Израиль, и США.И одно только плохо: пока стороны будут определять, опасен или не опасен ХАМАС, будут идти боевые действия. Израильский бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы — и они ведут ожесточенные бои с ХАМАСом уже в глубине анклава.А что будет дальше, если стороны, допустим, согласятся с тем, Израиль откажется от идеи окончательно сектор Газа зачистить не только от ХАМАСа, но и вообще от большинства живущих там палестинцев — 2,3 миллиона человек?Мнения разделились. Например, госсекретарь Блинкен на слушаниях в комитете американского Сената заявил, что управлять сектором Газа нельзя в будущем позволить ни ХАМАСу, ни Израилю. А лучшим вариантом для сектора Газа была бы Палестинская национальная администрация: то ли некая самостоятельная, то ли жестко подчиненная администрации остальной Палестины на западном берегу реки Иордан в Рамалле.Еще об одном варианте со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg: это предоставление временного контроля над Газой странам ближневосточного региона при поддержке войск США, Великобритании, Германии и Франции. И с обязательным присутствием арабских стран, например, ОАЭ или Саудовской Аравии. Это так называемый контроль многонациональных сил.Еще один вариант — миротворческие силы и наблюдатели (как те, что действуют на Синайском полуострове и контролируют обстановку между Египтом и Израилем). При этом Bloomberg утверждает, что Израиль считает такую идею заслуживающей рассмотрения. А это тоже намек на готовность к компромиссу.Как вариант, возможен даже контроль исключительно американских сил в секторе Газа. Если израильским военным удастся вытеснить ХАМАС с этой территории, а окружающие страны согласятся с таким усилением влияния и присутствия США в регионе.А кто будет контролировать выполнение условия как достижения, так и выполнения компромисса? Раньше такие функции возлагались на ООН. Но, оказывается, сегодня это тоже проблема. Потому что, по данным того же Bloomberg, ООН ожидает судьба Лиги Наций, которая в бозе почила лишь в 1946 году, но из-за бессмысленности своего существования и полной недееспособности ничего не могла предпринять уже во второй половине 30-х годов прошлого века. Не смогла и предотвратить Вторую мировую войну.Колумнист Bloomberg Андреас Клут уже пишет, что почти каждое из 193 государств — членов ООН считает, что организация бесполезна. Как всякий прозападный пропагандист, Клут считает, что случилось это из-за того, что ООН не придерживается мнения коллективного Запада и никак не может одобрить резолюцию об израильско-палестинском конфликте так, как выгодно Западу, а Россия и Китай смеют не соглашаться с американской версией документа и вообще с американским видением ситуации.По мнению Клута, строптивость "джунглей" вокруг "цветущего сада" ведет к тому, что то у решений ООН нет "ни грамма легитимности или дееспособности".Но есть и другое мнение: ООН изжила себя как раз потому, что стала заложницей коллективного Запада, который сам изживает себя. А пока решается и этот вопрос, в секторе Газа идут бои. Гибнут люди, что тоже на совести в том числе и спорщиков, и ООН.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20231031/1050646286.html

https://ukraina.ru/20231101/1050648274.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, израиль, палестина, ближний восток, хамас, сша