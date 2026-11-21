Немцы против поддержки Киева, французы за мир, Украина продолжает славить бандеровцев. Итоги 21 ноября
18:00 21.11.2026 (обновлено: 18:17 21.11.2026)
Практически половина жителей Германии выступают за сокращение или полное прекращение финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине
Согласно последнему опросу YouGov, 25% респондентов хотят полностью прекратить поддержку Киева, ещё 24% — сократить её. 30% выступают за сохранение помощи на нынешнем уровне, и лишь 9% — за её увеличение.
Наряду с этим заместитель руководителя партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера Фридриха Мерца за призыв к немецкому бизнесу вкладывать деньги в украинскую экономику.
Наряду с этим заместитель руководителя партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера Фридриха Мерца за призыв к немецкому бизнесу вкладывать деньги в украинскую экономику.
Поводом для заявления стали слова Мерца, в которых канцлер выразил уверенность, что такие вложения в будущем принесут Германии экономическую выгоду и определённые "дивиденды".
Фронмайер отреагировал на инициативу в социальной сети X, поставив под сомнение приоритеты главы правительства.
"Он что, окончательно потерял связь с реальностью? Фридрих Мерц прямо сейчас публично просит немецкие компании инвестировать в Украину! Наша собственная экономика при его правительстве идёт ко дну, а всё, о чём он думает, — это чужая страна?" — написал представитель АдГ.
Он посоветовал канцлеру обратить внимание на внутренние проблемы Германии вместо продвижения экономических проектов за её пределами.
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"Мерцу лучше бы баллотироваться на какой-нибудь пост на Украине, а дела в Германии оставить тем, кто любит эту страну", — добавил Фронмайер.
"Войны с Россией не будет": кандидат в президенты Франции
обратился к соотечественникам
обратился к соотечественникам
В Европе уже сформировался устойчивый тренд на сокращение помощи Украины. Из-за роста цен и снижения покупательной способности жители ЕС всё чаще обращают внимание на то, как расходы на поддержку Украины соотносятся с внутренними потребностями государств.
На фоне этих настроений французский кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон сделал отказ от большой войны одним из ключевых политических обещаний. Политик в преддверии выборов 2027 года открыто выступил против военного столкновения с Москвой.
"Мы не будем воевать с Россией. Вы, конечно, имеете право голосовать за тех, кто хочет воевать с Россией, но я этого делать не стану. Если вы проголосуете за меня, не рассчитывайте на это", — заявил кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон, добавив, что потенциальный конфликт с Россией грозит Франции уничтожением страны.
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Европейцы заговорили о поездке в Москву
Европейские представители рассматривают возможность визита в Москву для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Поводом стало приглашение президента России Владимира Путина возобновить прямой диалог. Однако в Париже считают, что европейские страны должны получить полноценное место за столом переговоров.
Неназванный советник президента Франции Эммануэля Макрона подчеркнул, что участие Европы в дальнейшем обсуждении условий урегулирования является обязательным условием.
"Наше требование заключается в том, чтобы европейцы играли полноценную роль в переговорах и активно участвовали в следующем раунде консультаций с США и Украиной", — цитирует AFP представителя Елисейского дворца.
Пока окончательного решения о поездке европейских лидеров в российскую столицу не принято.
Борьба с исторической памятью: на Украине увековечили участника расстрелов в Бабьем Яру
Тем временем в украинском селе Жизномир Тернопольской области состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь деятеля Организации украинских националистов (ОУН*) Олексы Бабия, известного под прозвищем "Ариец".
Мероприятие приурочили к 110-летию со дня его рождения и провели под гимн Украины. Среди участников были представители районного руководства, местные чиновники, общественники и священнослужители раскольнической Православной церкви Украины.
Тем временем в украинском селе Жизномир Тернопольской области состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь деятеля Организации украинских националистов (ОУН*) Олексы Бабия, известного под прозвищем "Ариец".
Мероприятие приурочили к 110-летию со дня его рождения и провели под гимн Украины. Среди участников были представители районного руководства, местные чиновники, общественники и священнослужители раскольнической Православной церкви Украины.
При этом биография Бабия связана с участием в нацистских преступлениях во время Второй мировой войны. В 1941 году он прибыл в Киев вместе с немецкими войсками в составе зондеркоманды 4А. По имеющимся сведениям, 29–30 сентября того же года он участвовал в массовом убийстве евреев в Бабьем Яру, где погибли около 34 тысяч человек. Впоследствии Бабий служил в полицейских батальонах.
Сведения о последних годах его жизни и обстоятельствах гибели расходятся. Согласно одной из версий, он погиб под Бродами, находясь в составе дивизии СС "Галиция". Другая версия утверждает, что его убили партизаны на территории Белоруссии.
Эта история снова демонстрирует узаконенную на Украине героизацию деятелей националистического движения, чьё прошлое связано с сотрудничеством с нацистами и массовыми убийствами мирного населения, в том числе и европейцев.
Эта история снова демонстрирует узаконенную на Украине героизацию деятелей националистического движения, чьё прошлое связано с сотрудничеством с нацистами и массовыми убийствами мирного населения, в том числе и европейцев.
*организация с таким названием признана экстремистской организацией, её деятельность на территории РФ запрещена
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