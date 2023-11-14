Окно возможностей закрывается. США и Украина поняли, что проигрывают России - 14.11.2023 Украина.ру
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Окно возможностей закрывается. США и Украина поняли, что проигрывают России
Окно возможностей закрывается. США и Украина поняли, что проигрывают России - 14.11.2023 Украина.ру
Окно возможностей закрывается. США и Украина поняли, что проигрывают России
Украинская правительственная делегация на днях прибыла в Вашингтон, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Соединённых Штатов и огласить список того, в чём Киев нуждается прямо сейчас
2023-11-14T16:44
2023-11-14T16:44
эксклюзив
сша
украина
всу
военная помощь
финансирование
андрей ермак
энтони блинкен
виктория нуланд
джо байден
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На встрече, состоявшейся 13 ноября, присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и исполняющая обязанности его первого заместителя Виктория Нуланд (американские дипломаты, имеющие украинские корни), а также другие сотрудники внешнеполитического ведомства. Киев представляли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его советники Дария Заровна и Владислав Власюк, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, посол Украины в США Оксана Маркарова (в прошлом – министр финансов Украины), заместитель министра юстиции Ирина Мудра.Глава Госдепартамента опубликовал совместное фото на своей странице в соцсети X с комментарием "Наша приверженность Украине непоколебима. Мы будем поддерживать Украину в её борьбе и в будущем".Уже в рамках двусторонних переговоров Ермак сказал Блинкену, что помощь США имеет "критическое значение для обеспечения стабильности на Украине и приближения победы", отдельно отметив, что страна "очень нуждается в системах ПВО", а также рассказал о развитии событий на поле боя и подготовке к зимнему периоду.Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном сообщил, что ситуация в зоне боевых действий сложная, самыми горячими направлениями остаются Авдеевское, Купянское и Марьинское. Также Залужный остановился на неотложных нуждах украинских войск: прежде всего, снарядах, средствах ПВО и беспилотниках.Американская кормушка иссяклаВ реальности же у американской стороны возможностей оказывать Украине помощь в том объёме, на которую она рассчитывает, становится всё меньше, они иссякают буквально с каждым днём, о чём прямым текстом уже говорят представители администрации."С каждой неделей нам становится всё сложнее полностью финансировать то, что мы считаем необходимым предоставить Украине, те инструменты и средства, которые нужны ей для обороны своей территории и наступления", - заявил на брифинге 13 ноября заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Причина тому – нежелание Палаты представителей утвердить запрос Белого дома о поддержке Украины, уточнил он, и администрация уже отправляет помощь Киеву с оглядкой на то, когда же нижняя палата Конгресса может утвердить этот запрос."Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться. &lt;…&gt; Для нас окно возможностей закрывается", - предупредил Салливан.Советник американского президента не стал давать прогнозов относительно сроков, когда ранее согласованные средства на поддержку Украины иссякнут, а ведь, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, администрация уже израсходовала около 96% финансовых средств, выделенных на эти цели.Для скорейшего разблокирования финансирования Салливан, по его собственным словам, ежедневно общается с членами обеих палат Конгресса и от Демократической, и от Республиканской партии с целью донести до них мысль о том, что в случае непринятия запроса президента страны Джо Байдена о дальнейшей помощи Украине "национальным интересам США будет нанесён серьёзный ущерб".У Киева не просто проблемы, они будут только усугубляться, сказал один из сотрудников Конгресса США на условиях анонимности в интервью журналу Newsweek."Давайте посмотрим правде в глаза: война на Украине идёт не очень хорошо. Чтобы Украина победила, США придётся не только придерживаться нынешнего курса, нам придётся увеличить свою вовлечённость в разы. К сожалению, мы на такое не пойдём. &lt;…&gt; Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще текущей курс. К сожалению, цифры и время не на их стороне (Украины – ред.)", - заявил он.Иными словами, Украина может победить в конфликте только при масштабном вмешательстве США, что маловероятно сейчас."Это (прозвучавшие заявления о невозможности победы на Украине – ред.) свидетельствует о проявлении общего отрезвления Запада. Только люди ангажированные это не признают: руководство Демократической партии, в первую очередь - президент США", - так публикацию Newsweek расценил заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.А следующий, 2024-й, год станет решающим для украинского конфликта, как заявил Ермак, выступая в Гудзоновском институте. И чиновник вновь подчеркнул, кто Киев "нуждается в вооружении прямо сейчас", особенно в системах противовоздушной обороны.Однако Пентагон на днях предупредил, что последующие пакеты помощи Украине "будут более скромными", США должны урезать объёмы помощи, пояснила 9 ноября заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх. Если раньше стоимость пакетов составляла порядка $1 млрд, то последних - менее $200 млн.Нет у США ни денег, ни интереса к УкраинеПлохие новости для Банковой касаются не только сокращения денежного потока из-за океана – желание финансировать Украину в Америке достигло нового минимума."У Украины заканчиваются деньги и время, утверждают её союзники. Но интерес Конгресса к финансированию её борьбы с вторжением российских войск упал ниже, чем когда-либо, и растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США, может предвещать конец продолжению американской помощи своему приведённому в боеготовность европейскому союзнику", - пишет американская газета The Washington Post.Общая сумма, выделенная Соединёнными Штатами на помощь Украине за весь период СВО, на сегодняшний день составляет около $113 млрд. Вашингтон предоставил Киеву бронетехнику, системы ПВО, артиллерию, беспилотники, боеприпасы и многое другое.Причём, как отмечает The Washington Post, снижается заинтересованности законодателей-республиканцев в помощи Украине наблюдается на протяжении многих месяцев, ещё до провала летнего наступления ВСУ. И хотя законодатели утверждают, что двухпартийное большинство Конгресса по-прежнему выступает за поддержку Киева, этого может быть недостаточно для одобрения запроса Белого дома, что подрывает одну из главных внешнеполитических целей Байдена, а также подтверждает оптимизм России.Неспособность США предоставить дополнительную экономическую помощь, вероятно, вынудит Украине сократить огромное количество государственных служащих и работников сферы услуг, предупредили законодателей на прошлой неделе американские чиновники, говорится в статье."В настоящее время у нас не осталось средств для прямой поддержки бюджета. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придётся применять чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег или невыплата зарплат, что может привести к гиперинфляции и серьёзный подорвать военные усилия. Если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование, партнёрские организации на Украине будут вынуждены сократить число получателей гуманитарной помощи на 75% или вовсе свернуть гуманитарные программы", - заявила членам комитета Сената по иностранным делам помощник главы Агентства международного развития (USAID) США Эрин Макки 8 ноября.У правительства Украины "не осталось ресурсов для заботы о своём народе и для управления", поскольку оно "тратит весь национальный бюджет на военные нужды", добавила она.Способность Запада дальше вливать деньги в Украину - под большим вопросом, отметил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон."Украина несёт потери в личном составе, у них нет средств, чтобы выжить. У них нет людей, подкреплений, они проигрывают. &lt;…&gt; Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. Они получат то, что хотят. Они заставят заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков", - заявил эксперт.Его коллега Рэй Макговерн, также служивший в ЦРУ, согласен, что, если дело всё-таки дойдёт до переговоров, то Россия будет вести их с объективной позиции силы и диктовать условия. Он напомнил, как в случае с Донбассом президента РФ Владимира Путина обманом убедили в том, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд - на тот момент канцлер ФРГ и президент Франции— будут следить за выполнением Минских соглашений, предусматривающих прекращение огня и автономию региона, так вот российский лидер больше не даст себя обмануть, у него больше нет доверия к партнёрам по переговорам.Тем временем в рядах украинской армии царит обеспокоенность из-за перспективы ослабления помощи со стороны Запада. Солдат ВСУ с позывным Спенсер сказал корреспонденту американского издания The Daily Beast, что, по мнению украинских бойцов, ослабление внимания США позволит российским силам добиться серьёзных успехов."Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнёры, и мы получим от них помощь, но её будет намного меньше, или война дойдёт до Львова", - выразил свои опасения Спенсер.Расстояние от линии соприкосновения, проходящей под Донецком, до Львова составляет чуть более 1 000 километров.На фоне поражений ВСУ на фронте украинское руководство становится всё более отчаянным, считает бывший морской пехотинец Вооружённых Сил США Брайан Берлетик."Любой нормальный человек будет воспринимать происходящее сугубо как нежелание чрезмерно упрямого правительства признать, что оно проиграло. Вместо того, чтобы просто признать этот факт, принять реальность, они (киевские власти — ред.) бросают обычных людей на передовую, чтобы те продолжали умирать и растягивали происходящее как можно дольше. Сейчас среднестатистический украинец начинает это понимать", — заявил отставной американский военный в эфире своего YouTube-канала.
https://ukraina.ru/20231114/1051004888.html
https://ukraina.ru/20231113/1050988135.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, сша, украина, всу, военная помощь, финансирование, андрей ермак, энтони блинкен, виктория нуланд, джо байден
Эксклюзив, США, Украина, ВСУ, военная помощь, финансирование, Андрей Ермак, Энтони Блинкен, Виктория Нуланд, Джо Байден

Окно возможностей закрывается. США и Украина поняли, что проигрывают России

16:44 14.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Украинская правительственная делегация на днях прибыла в Вашингтон, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Соединённых Штатов и огласить список того, в чём Киев нуждается прямо сейчас
На встрече, состоявшейся 13 ноября, присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и исполняющая обязанности его первого заместителя Виктория Нуланд (американские дипломаты, имеющие украинские корни), а также другие сотрудники внешнеполитического ведомства.
Киев представляли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его советники Дария Заровна и Владислав Власюк, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, посол Украины в США Оксана Маркарова (в прошлом – министр финансов Украины), заместитель министра юстиции Ирина Мудра.
Глава Госдепартамента опубликовал совместное фото на своей странице в соцсети X с комментарием "Наша приверженность Украине непоколебима. Мы будем поддерживать Украину в её борьбе и в будущем".
Уже в рамках двусторонних переговоров Ермак сказал Блинкену, что помощь США имеет "критическое значение для обеспечения стабильности на Украине и приближения победы", отдельно отметив, что страна "очень нуждается в системах ПВО", а также рассказал о развитии событий на поле боя и подготовке к зимнему периоду.
Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном сообщил, что ситуация в зоне боевых действий сложная, самыми горячими направлениями остаются Авдеевское, Купянское и Марьинское.
Также Залужный остановился на неотложных нуждах украинских войск: прежде всего, снарядах, средствах ПВО и беспилотниках.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
10:40
Зеленский против Залужного. Как на Украине с согласия США главу государства собрались менятьУезжая в США, глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак успокоил общественность: между фюрером украинского народа Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным никаких противоречий нет
Американская кормушка иссякла
В реальности же у американской стороны возможностей оказывать Украине помощь в том объёме, на которую она рассчитывает, становится всё меньше, они иссякают буквально с каждым днём, о чём прямым текстом уже говорят представители администрации.
"С каждой неделей нам становится всё сложнее полностью финансировать то, что мы считаем необходимым предоставить Украине, те инструменты и средства, которые нужны ей для обороны своей территории и наступления", - заявил на брифинге 13 ноября заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Причина тому – нежелание Палаты представителей утвердить запрос Белого дома о поддержке Украины, уточнил он, и администрация уже отправляет помощь Киеву с оглядкой на то, когда же нижняя палата Конгресса может утвердить этот запрос.
"Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться. <…> Для нас окно возможностей закрывается", - предупредил Салливан.
Советник американского президента не стал давать прогнозов относительно сроков, когда ранее согласованные средства на поддержку Украины иссякнут, а ведь, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, администрация уже израсходовала около 96% финансовых средств, выделенных на эти цели.
Для скорейшего разблокирования финансирования Салливан, по его собственным словам, ежедневно общается с членами обеих палат Конгресса и от Демократической, и от Республиканской партии с целью донести до них мысль о том, что в случае непринятия запроса президента страны Джо Байдена о дальнейшей помощи Украине "национальным интересам США будет нанесён серьёзный ущерб".
Зеленский Трамп
Вчера, 17:55
В отчаянии готов переступить через Байдена. Зачем Зеленский пытается наладить контакт с ТрампомПо информации источников издания "Страна", близких к Офису президента Украины, на сегодняшний день один из главных вопросов в отношениях Банковой и США – организация переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с его бывшим американским коллегой Дональдом Трампом
У Киева не просто проблемы, они будут только усугубляться, сказал один из сотрудников Конгресса США на условиях анонимности в интервью журналу Newsweek.
"Давайте посмотрим правде в глаза: война на Украине идёт не очень хорошо. Чтобы Украина победила, США придётся не только придерживаться нынешнего курса, нам придётся увеличить свою вовлечённость в разы. К сожалению, мы на такое не пойдём.
<…> Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще текущей курс. К сожалению, цифры и время не на их стороне (Украины – ред.)", - заявил он.
Иными словами, Украина может победить в конфликте только при масштабном вмешательстве США, что маловероятно сейчас.
"Это (прозвучавшие заявления о невозможности победы на Украине – ред.) свидетельствует о проявлении общего отрезвления Запада. Только люди ангажированные это не признают: руководство Демократической партии, в первую очередь - президент США", - так публикацию Newsweek расценил заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.
А следующий, 2024-й, год станет решающим для украинского конфликта, как заявил Ермак, выступая в Гудзоновском институте. И чиновник вновь подчеркнул, кто Киев "нуждается в вооружении прямо сейчас", особенно в системах противовоздушной обороны.
Однако Пентагон на днях предупредил, что последующие пакеты помощи Украине "будут более скромными", США должны урезать объёмы помощи, пояснила 9 ноября заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх. Если раньше стоимость пакетов составляла порядка $1 млрд, то последних - менее $200 млн.
Нет у США ни денег, ни интереса к Украине
Плохие новости для Банковой касаются не только сокращения денежного потока из-за океана – желание финансировать Украину в Америке достигло нового минимума.
"У Украины заканчиваются деньги и время, утверждают её союзники. Но интерес Конгресса к финансированию её борьбы с вторжением российских войск упал ниже, чем когда-либо, и растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США, может предвещать конец продолжению американской помощи своему приведённому в боеготовность европейскому союзнику", - пишет американская газета The Washington Post.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
23 октября, 13:10
Мечты Украины и реальная помощь США. Поражение Киева неизбежноУкраина находится в безнадёжной ситуации, но украинцы воюют. Часть отловленных мобилизованных воюет потому, что человеку свойственно мириться с привычным злом, оно кажется ему безопаснее, чем неведомое будущее
Общая сумма, выделенная Соединёнными Штатами на помощь Украине за весь период СВО, на сегодняшний день составляет около $113 млрд. Вашингтон предоставил Киеву бронетехнику, системы ПВО, артиллерию, беспилотники, боеприпасы и многое другое.
Причём, как отмечает The Washington Post, снижается заинтересованности законодателей-республиканцев в помощи Украине наблюдается на протяжении многих месяцев, ещё до провала летнего наступления ВСУ.
И хотя законодатели утверждают, что двухпартийное большинство Конгресса по-прежнему выступает за поддержку Киева, этого может быть недостаточно для одобрения запроса Белого дома, что подрывает одну из главных внешнеполитических целей Байдена, а также подтверждает оптимизм России.
Неспособность США предоставить дополнительную экономическую помощь, вероятно, вынудит Украине сократить огромное количество государственных служащих и работников сферы услуг, предупредили законодателей на прошлой неделе американские чиновники, говорится в статье.
"В настоящее время у нас не осталось средств для прямой поддержки бюджета. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придётся применять чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег или невыплата зарплат, что может привести к гиперинфляции и серьёзный подорвать военные усилия.
Если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование, партнёрские организации на Украине будут вынуждены сократить число получателей гуманитарной помощи на 75% или вовсе свернуть гуманитарные программы", - заявила членам комитета Сената по иностранным делам помощник главы Агентства международного развития (USAID) США Эрин Макки 8 ноября.
У правительства Украины "не осталось ресурсов для заботы о своём народе и для управления", поскольку оно "тратит весь национальный бюджет на военные нужды", добавила она.
Способность Запада дальше вливать деньги в Украину - под большим вопросом, отметил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
"Украина несёт потери в личном составе, у них нет средств, чтобы выжить. У них нет людей, подкреплений, они проигрывают.
<…> Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. Они получат то, что хотят. Они заставят заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков", - заявил эксперт.
Его коллега Рэй Макговерн, также служивший в ЦРУ, согласен, что, если дело всё-таки дойдёт до переговоров, то Россия будет вести их с объективной позиции силы и диктовать условия.
Он напомнил, как в случае с Донбассом президента РФ Владимира Путина обманом убедили в том, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд - на тот момент канцлер ФРГ и президент Франции— будут следить за выполнением Минских соглашений, предусматривающих прекращение огня и автономию региона, так вот российский лидер больше не даст себя обмануть, у него больше нет доверия к партнёрам по переговорам.
Александр Полищук интервью
07:36
Александр Полищук: ВСУ пытаются довести Россию до истерики, но она ударит их с севера новым кулаком Если у нас в СВО будет нынешняя группировка с колоссальным количеством артиллерии ("Мальва" или "Мста"), то и эффект будет колоссальный
Тем временем в рядах украинской армии царит обеспокоенность из-за перспективы ослабления помощи со стороны Запада. Солдат ВСУ с позывным Спенсер сказал корреспонденту американского издания The Daily Beast, что, по мнению украинских бойцов, ослабление внимания США позволит российским силам добиться серьёзных успехов.
"Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнёры, и мы получим от них помощь, но её будет намного меньше, или война дойдёт до Львова", - выразил свои опасения Спенсер.
Расстояние от линии соприкосновения, проходящей под Донецком, до Львова составляет чуть более 1 000 километров.
На фоне поражений ВСУ на фронте украинское руководство становится всё более отчаянным, считает бывший морской пехотинец Вооружённых Сил США Брайан Берлетик.
"Любой нормальный человек будет воспринимать происходящее сугубо как нежелание чрезмерно упрямого правительства признать, что оно проиграло.
Вместо того, чтобы просто признать этот факт, принять реальность, они (киевские власти — ред.) бросают обычных людей на передовую, чтобы те продолжали умирать и растягивали происходящее как можно дольше. Сейчас среднестатистический украинец начинает это понимать", — заявил отставной американский военный в эфире своего YouTube-канала.
 
ЭксклюзивСШАУкраинаВСУвоенная помощьфинансированиеАндрей ЕрмакЭнтони БлинкенВиктория НуландДжо Байден
 
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Заголовок открываемого материала
20:52США направят $1 млн на расследование преступлений на Украине – Госдеп
20:26Боррель не знает когда ВСУ получат F-16
20:02Националистка Фарион просит высшее руководство Украины разобраться с русскоговорящими военными
19:31ВСУ используют наёмников для расстрела дезертиров
19:07Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе
18:56Евгений Ющук: Украина может повторить путь "Посполитой" Польши, если Россия остановит СВО
18:23Более 1 млн долларов собрали игроки World of Tanks для Украины
18:00"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноября
17:58Демократы и республиканцы близки к консенсусу: Украина может ждать деньги до января 2024 года
17:56Александр Невский – князь Киевский. Днепровская столица между Северной Русью и Галицией
17:03Залужный контратакует Зеленского, когда закончится конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 14 ноября
16:44Окно возможностей закрывается. США и Украина поняли, что проигрывают России
16:37Юрий Баранчик: Россия должна забрать больше территорий, чтобы сломать "корейский" сценарий на Украине
16:29"Женщины, помогите!" Одесситы накинулись на военкомов, пытаясь спасти мужчину от мобилизации
16:20Ловушка для Трампа. Зачем глава офиса Зеленского полетел в США
16:14"Закоспеил ВСУшника": сын помощника Зеленского оказался в списке уклонистов
16:07Екатерина Заклязьминская о том, как укрепляется Китай и как Россия в этом помогает
16:05Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации
16:02На Украине Царёва подозревают в финансировании Росгвардии
15:16"Эти трое должны скинуть Зеленского": австрийские читатели подсказали решение конфликта
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