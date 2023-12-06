https://ukraina.ru/20231206/1051793057.html

Что произошло в Сенате США и почему выступление Зеленского с просьбой о помощи не состоялось

Что произошло в Сенате США и почему выступление Зеленского с просьбой о помощи не состоялось - 06.12.2023 Украина.ру

Что произошло в Сенате США и почему выступление Зеленского с просьбой о помощи не состоялось

В преддверии голосования в Сенате, которое должно состояться 6 декабря по запросу Белого дома о выделении средств Украине, Израилю, Тайваню и на усиление безопасности границы с Мексикой, политическое руководство США надеялось смягчить позицию республиканцев, требующих ужесточить миграционную политику в обмен на дальнейшее финансирование Киева.

2023-12-06T15:44

2023-12-06T15:44

2023-12-06T15:53

эксклюзив

сша

украина

владимир зеленский

сенат

мигранты

финансирование

демократическая партия

республиканская партия

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На закрытом брифинге с участием высокопоставленных сотрудников администрации, включая госсекретаря Энтони Блинкена, главу Пентагона Ллойда Остина, а также председателя Объединённого комитета начальников штабов ВВС США Чарльза Брауна-младшего. Кроме того, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер пригласил выступить по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот детально рассказал о текущей ситуации. Однако всё обернулось грандиозным скандалом и только сократило вероятность достигнуть договорённости.Скандальная перепалка вместо консенсусаПредставители каждого партийного лагеря пытались сконцентрироваться на том вопросе, который волнует лично их, и Шумер обвинил лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла в попытке сорвать встречу по вопросам обороны Украины ради обсуждения несвязанной с этим темы безопасности границ.Как пишет издание The Hill, в определённый момент дискуссия стала настолько жаркой, что сенаторы-республиканцы Том Коттон и Кевин Крамер, которые прежде были ястребами по украинской тематике, начали выкрикивать вопросы присутствовавшим чиновникам."Я наступал на них с микрофоном в руке. Я попросил у генерала Брауна профессионального военный совета. [Спросил], является ли поддержка Украины и Израиля достаточно важной, чтобы демократы могли бы хоть нехотя рассмотреть вопрос о некоторых мерах безопасности на южной границе. Он хотел говорить только об Украине", — позже рассказал Крамер журналистам.По словам сенатора Тодда Янга, все республиканцы хотели получить больше информации о безопасности границ, но это не было целью брифинга, что стало источником разочарования для многих, кто считает безопасность границ вопросом национальной безопасности.Когда противостояние представителей двух партий достигло пика, независимый сенатор Ангус Кинг попытался примирить стороны и, по рассказу источника, сказал, что республиканцы были правы, желая поговорить о безопасности границ.Но не тут-то было. Демократы заявили, что не позволят похищать повестку, а часть республиканцев и вовсе покинула брифинг, поскольку, как пояснил журналистам сенатор- республиканец Митт Ромни, не увидели со стороны оппонентов готовность удовлетворить их требования, а "сидеть и слушать людей, которые говорят о том, как важно помочь Израилю, Украине, просто незачем".Абонент Зеленский вне зоны общенияВыступить перед сенаторами должен был президент Украины, но … Шумер объявил журналистам: "Зеленский, кстати, не смог принять участие в брифинге. Что-то случилось в последнюю минуту", - не стал он вдаваться в детали."Я не знаю, в чём была проблема с президентом Зеленским. Но, думаю, хорошая идея, что он не там. Поскольку вопрос не в том, нужны ли деньги Украине. Мы согласны, что Украине нужны деньги", - заявил Ромни.Отмену выступления Зеленского в Сенате положительно восприняли и на Украине. Депутат Верховной Рады Александра Устинова, находящаяся в составе делегации украинских парламентариев в Вашингтоне, написала в соцсетях, что участие главы государства в закрытом брифинге, по её информации, не состоялось по ряду причин, добавив: "Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования. <…> Завтра (6 декабря – ред.) все сенаторы-республиканцы, даже те, кто нас невероятно поддерживает, проголосуют ПРОТИВ пакета, чтобы посадить демократов за стол переговоров. Политика есть политика. Поэтому 60 голосов, которые всегда были у Украины в Сенате, мы не получим".Чуть позже она перепостила на свою страницу сообщение журналиста американского издания Punchbowl Эндрю Десидерио о том, что сенаторы-республиканцы ушли с закрытого заседания, с комментарием: "Ответ на то, почему Зеленский отменил выступление на брифинге по Украине".И что же это за целый ряд причин, не позволивших президенту выступить перед американскими законодателями, что прежде он делал с большим удовольствием? Среди украинских чиновников единой версии нет.Так, министр обороны Украины Рустем Умеров, также находящийся в Штатах, сказал по этому поводу в эфире телеканала Fox News: "Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз".А шанс убедить Запад сохранить финансирование Киева у Зеленского будет буквально через несколько часов – его пригласили принять участие в брифинге G7.Смягчить ситуацию дипломатично постаралась посол Украины в США Оксана Маркарова, заявив в ходе телемарафона: "Ничего катастрофического на самом деле не произошло. Вы знаете, президент выступал перед Конгрессом, проводил ряд брифингов. Сегодня был запланирован целый ряд внутренних брифингов, закрытых брифингов, на которых выступали и другие представители администрации. Была идея на одном из нескольких этих брифингов, чтобы была возможность приобщиться. Именно потому что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние, поэтому мы сегодня не принимали участие".Как будто так и надо было. Не очень-то и хотелось, что называется.Неужели США начинают сливать Зеленского и украинскую тему вообще?Впрочем, очень даже вероятно, что на самом деле инициатором отмены выступления Зеленского стала вовсе не украинская сторона и не обстоятельства, сложившиеся таким образом, что в последнюю минуту произошёл форс-мажор. Учитывая, какого накала достигла перепалка между республиканцами и демократами, руководство Сената могло решить не обострять ситуацию ещё больше и просто не выводить президента Украины на связь – республиканцев его слова точно не переубедили бы, а вот только сильнее разозлить вполне могли. Поэтому от греха подальше."Конечно, его попросили не выступать. Но звучит это так: Зеленский отменил своё выступление перед сенаторами. Хотя, понятное дело, сам бы он на это не решился. Там просто не пришли к консенсусу и, по сути, послали президента Украины куда подальше – не до тебя. И в итоге в очередной раз пришли в тупик. На днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что у США "нет волшебного горшочка", из которого можно брать денежку для Украины. Я уже даже представил, как Зеленский, выступая перед сенаторами, напомнил бы им чудесную формулу: "Раз, два, три, горшочек, вари!". Наверняка он думал, что всё заварится. Но видите, даже не дали ему эту чудесную формулу произнести", – заявил политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik.По большому счёту, Украина из инструмента борьбы против России превратилась в жертву межпартийной борьбы в США: шантажируя демократов финансированием Киева, республиканцы пытаются продавить принципиальные для них инициативы внутриполитической повестки, в нынешнем случае - пресечение потока нелегалов через мексиканскую границу и ужесточение миграционного законодательства.Демократы же традиционно стремятся сделать пребывание новых переселенцев комфортнее, поэтому требование оппонентов для них заведомо неприемлемые. В итоге на чаше весов оказались поддержка Украины и сохранение важной части электората. Стоит учитывать, что всего через 1,5 месяца, в середине января, уже стартуют праймериз, на которых обеим партиям предстоит избрать кандидата, а в ноябре гражданам - выбрать президента США. Традиционно внешнеполитическая повестка заботит избирателей не так сильно, как внутренняя, соответственно, в сегодняшней дилемме граница превалирует над Украиной с точки зрения электората.Бросить Киев будет означать проигрыш действующего президента Джо Байдена по одному из ключевых для него проектов, который он курировал ещё будучи вице-президентом, 10 лет назад. Однако, когда на кону переизбрание на 2-й срок, от которого Байден не отказывается, несмотря на сильно пошатнувшееся здоровье, нельзя исключать, что в конце концов он сольёт Украину, тем более, прецеденты уже есть – Афганистан один из ярких тому подтверждений. И, вероятно, отмена выступления Зеленского в Сенате – часть этого плана. Рисковать выходцами из мигрантской среды Байден не может, поскольку они традиционно поддерживают демократов на выборах, а их голоса нужны ему как никогда прежде.

https://ukraina.ru/20231205/1051766568.html

https://ukraina.ru/20231205/1051733691.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, владимир зеленский, сенат, мигранты, финансирование, демократическая партия, республиканская партия