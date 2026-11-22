https://ukraina.ru/20261122/vozhdelennaya-tsel-zapada-markosyan-o-tom-pochemu-krym-nevozmozhno-vzyat-v-osadu-1084657427.html

"Вожделенная цель Запада": Маркосян о том, почему Крым невозможно взять в осаду

"Вожделенная цель Запада": Маркосян о том, почему Крым невозможно взять в осаду - 22.11.2026 Украина.ру

"Вожделенная цель Запада": Маркосян о том, почему Крым невозможно взять в осаду

Крымский мост — вожделенная цель Запада, и какое-то время он еще будет подвергаться атакам со стороны Украины. Но полуостров прошел глубокую интеграцию, и "отрезать" его от коммуникаций не получится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала известный политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.

2026-11-22T04:29

2026-11-22T04:29

2026-11-22T04:29

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Крымский мост подвергся серии из трёх ночных атак ВСУ 16, 17 и 19 ноября, о чём оперативно сообщали глава Крыма Сергей Аксёнов и Минтранс РФ. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, профильные ведомства приступили к оценке ущерба и ликвидации последствий.Отвечая на вопрос про ситуацию в Крыму в целом, эксперт объяснила, почему цель взять полуостров в осаду остаётся для Украины недостижимой, а удары по мосту не дают Киеву военного результата.Маркосян заявила, что сейчас Крым находится на передовой во всех отношениях. "Цель взять полуостров в осаду понятна, однако она недостижима ввиду того, что эта часть России прошла глубокую интеграцию и ее уже невозможно "отрезать" от всех коммуникаций", — пояснила она.По словам эксперта, равно как невозможно уничтожить и потенциал защиты территории и населения полуострова.Она отметила, что Крымский мост остается желанной целью для Запада. "Крымский мост — вожделенная цель Запада, и, думаю, он еще какое-то время будет подвергаться атакам и террору", — подчеркнула публицист.При этом, по ее мнению, и Украина, и НАТО погружены в иллюзию собственного превосходства. "Они не учитывают, что Россия вопреки всему этот мост построила, имея собственные ресурсы, идеи и школу строительного опыта", — отметила Маркосян."А значит — быстро его подправит, не останавливая эксплуатации, и еще лучше организовав защиту", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Миллиарды Запада и террор против Крыма не помогут Украине уйти от мира на условиях России" в дзен-канале Украина.ру.В ближайшие месяцы мы должны устроить паралич энергетики Украины и серьезно затруднить ее транспортную систему. Это обязательно скажется на фронте. Подробнее об этом — в интервью "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" в дзен-канале Украина.ру.

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