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Число погибших при атаке на жилой дом в Луганске выросло до шести

Число погибших при атаке на жилой дом в Луганске выросло до шести - 21.11.2026 Украина.ру

Число погибших при атаке на жилой дом в Луганске выросло до шести

Количество жертв удара украинских беспилотников по жилому дому в посёлке Юбилейном в Луганске, произошедшего накануне, увеличилось до шести человек. Среди погибших — 13-летняя девочка и её мать. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник

2026-11-21T14:31

2026-11-21T14:31

2026-11-21T14:34

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При разборе завалов спасатели обнаружили тела ещё трёх человек — 13-летней девочки, её матери и пожилой женщины. Таким образом, число погибших достигло шести. Поисково-спасательные работы на месте разрушенного здания завершены.Ранее сообщалось о гибели трёх человек, в том числе о девочке 2018 года рождения. Пять человек получили ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь.Кроме того, по информации региональных властей, в ночь на 21 ноября в Белгородской области при атаке беспилотника погибла женщина. Ещё два человека пострадали в Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук.Минобороны России проинформировало, что минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 275 украинских беспилотников. Аппараты сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.Напомним, массированный удар украинских дронов по поселку Юбилейному в Луганске произошел ночью 20 ноября. Удары пришлись по жилым многоэтажным домам, где в этот момент спали люди. В одном из зданий из-за попадания обрушились бетонные перекрытия между подъездами. О преступлениях ВСУ против гражданского населения – в материале Пасечник рассказал о жертвах ночного налета на луганский посёлок.

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