https://ukraina.ru/20231213/1052059783.html

Был главным героем, стал зрителем на галёрке. Почему провалился визит Зеленского в США

Был главным героем, стал зрителем на галёрке. Почему провалился визит Зеленского в США - 13.12.2023 Украина.ру

Был главным героем, стал зрителем на галёрке. Почему провалился визит Зеленского в США

Во вторник, 12 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского была программа-максимум в Вашингтоне: выступление перед сенаторами, встреча с председателем Палаты представителей Майком Джонсоном и приём у главы государства Джо Байдена

2023-12-13T14:10

2023-12-13T14:10

2023-12-13T14:10

эксклюзив

владимир зеленский

джо байден

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сенат

военная помощь

финансирование

контрнаступление

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Больше никаких оваций – только холодный приём и неудобные вопросыПрибывшего в Конгресс Зеленского, одетого в чёрный свитер, сопровождали лидеры демократической и республиканской фракций в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. Ещё перед началом мероприятий газета The Wall Street Journal отметила менее доброжелательный настрой сенаторов к украинскому лидеру, чем во время прошлого визита в декабре 2022 году, когда его встречали бурными овациями."Он встретит более жёсткую аудиторию, когда вернётся на Капитолийский холм во вторник, чтобы просить о продолжении выделения военной помощи, которая сталкивается с сопротивлением в Конгрессе в критический момент войны", - прогнозировало издание. И не ошиблось.Поскольку мероприятие в верхней палате Конгресса проходило за закрытыми дверями, о происходящем можно судить только со слов сенаторов. Спустя менее 10 минут после начала встречи несколько республиканцев покинули зал, поскольку не услышали от Зеленского ничего нового. "Это всё тот же старый хлам", как выразился сенатор Эрик Шмитт. А хотели они добиться от украинского президента чётко изложенной "стратегии победы".Как рассказал телеканалу CNN сенатор-республиканец Майк Раундс, Зеленский пытался убедить в том, что американские средства не будут расхищены, но не назвал точную сумму, которую его государство хотел бы получить в виде помощи, однако подчёркивал, что Украине требуется поскорее получить больше систем ПВО.Главная причина задержки финансирования остаётся прежней – республиканцы отказываются одобрять объединённый запрос Белого дома, включающий выделение средств Украине, пока демократы не пойдут на компромисс по ужесточению контроля над американо-мексиканской границей, а те отвечают категоричным отказом, поскольку это грозит потерей части электората в преддверии президентских выборов.А без этого, по словам сенатора Маркуэйна Маллина, шансы на то, что пакет помощи Украине и Израилю пройдёт через Палату представителей без подлинной, значимой пограничной безопасности, равны нулю. Республиканцы обеих палат Конгресса - и в Палате представителей, и в Сенате - придерживаются единой позиции по обозначенному блоку вопросов, добавил политик.Впрочем, не все республиканцы были столь категоричны. Линдси Грэм, одни из главных ястребов американской политики, заявил, что демократы в Конгрессе просто-напросто используют Зеленского для межпартийной борьбы, причём "неподобающим образом". Президента Украины американский политик заверил в том, что не он создал нынешнюю проблему, это вина администрации Байдена и его однопартийцев, чьи действия привели к катастрофе на южной границе США, значит, им и нужно пересматривать свои решения.Сказать журналистам по итогам общения с Сенатом Зеленскому было нечего.Убедить самого антиукраинского конгрессмена Зеленскому тоже не удалосьДальше его ждала ещё более сложная встреча – с 3-м лицом государства, Майком Джонсоном, известным как самый антиукраински настроенный конгрессмен-республиканец, и именно от его решений в значительной степени зависит выделение средств для Киева.Но и тут Зеленскому радоваться было нечему. По итогам переговоров на пресс-подходе председатель Палаты представителей сообщил, что не получил от президента Украины внятных ответов для утверждения дальнейшего финансирования его страны."Нам нужна чёткая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны: они не предоставили нам ясности и деталей, о которых мы просили снова и снова", - заявил Джонсон.Уже в интервью радиоведущему Хью Хьюитту он подчеркнул, что южная граница США гораздо важнее Украины, а также уличил Белый дом в отсутствии шагов для решения этого вопроса, зато администрация запрашивает миллиарды долларов на оказание помощи Киеву, при том, что надзор за распределением средств отсутствует, а конечная цель по Украине до сих пор не ясна."Визит Зеленского окончился полным фиаско. Киеву можно не ждать помощи минимум до нового года, да и дальнейшие перспективы получения им денег туманны. Администрация исходила из необходимости получить деньги до нового года, поэтому и привезли Зеленского, рассчитывая на него как на козырную карту. Но выяснилось, что по границе договорённостей в ближайшее время достигнуть нельзя, соответственно, нет денег и Киеву. <…> Можно даже предположить, что республиканцы рассчитывали на то, что из-за нехватки денег администрация Байдена задумается о решении конфликта мирным путём. Но однозначно ясно одно: раньше января Конгресс США к рассмотрению помощи Киеву не вернётся. А в дальнейшем этот вопрос будут рассматривать в общей части выделения бюджета на 2024 год", - заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Байден сменил риторику относительно УкраиныНикакого тёплого приёма Зеленского не получил и от коллеги на этот раз. В прошлом году кортеж украинского президента сквозь строй солдат в парадных мундирах и с флагами подъехала к парадному южному входу Белого дома, где их с супругой Еленой встречали лично Джо и Джилл Байден. Вместе они сфотографировались и по красной ковровое дорожке зашли в здание, то сейчас Зеленского, приехавшего на чёрном внедорожнике, у входа около Западного крыла администрации ждал представитель канцелярии президента США.Такой скромный приём, "без фанфар" и помпезных церемоний, по словам корреспондента BBC Энтони Зуркера, отражает сугубо деловой характер встречи и вместе с тем весьма пессимистичный настрой, который царит в Белом доме в связи с тщетными пока что попытками заручиться одобрением дополнительной помощи Киеву в Конгрессе, где доминируют скептически настроенные республиканцы.Байден на встрече с Зеленским призвал Конгресс всё же утвердить финансирование для Украины до начала каникул, дабы "не делать президенту РФ Владимиру Путину самый большой рождественский подарок, какой только возможно" и не позволить одержать победу России, а Зеленского призвал не терять надежду.Американский президент наконец обозначил цель США в украинском конфликте – "мы хотим, чтобы Украина выиграла войну. Победа означает, что Украина - независимое государство и она может защитить себя и сдержать дальнейшую агрессию"."Я спросила Зеленского во время встречи в Овальном кабинете с Байденом, сможет ли он победить Россию без дополнительной помощи США. Не дав ответа, он слегка пожал плечом", - рассказала корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс в социальной сети X.За закрытыми дверями, судя по всему, он был более откровенным."Зеленский сообщил законодателям, что его страна никогда не сдастся в борьбе против российских сил, но предупредил, что без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку его военные неизбежно уступят территории своему целеустремленному и хорошо вооружённому противнику", - пишет газета The Washington Post.Байдена журналисты также спросили о победе Украины в конфликте с Россией, хочет ли он этого, вместе с тем задав ещё ряд других вопросов. Американский президент в ответ лишь усмехнулся и расплылся в улыбке – непонятно, на какой из вопросов он отреагировал подобным образом. На вопрос о том, когда он порекомендовал бы Киеву начать переговоры с российской стороной, Байден тоже не ответил.Зеленский в привычной для себя манере выпрашивал денег у западных спонсоров. Он выразил надежду на то, что поддержка США продолжится дальше, и Украина не останется один на один. Поскольку его выступление было нацелено исключительно на американскую аудиторию, президенту пришлось признать позорную для себя как украинского лидера правду (сюрпризом это не стало, поскольку ранее об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен) - 90% военной помощи, выделенной Киеву, остаётся в Штатах.Несмотря на трудности с утверждением дальнейшего финансирования, Байден к приезду коллеги в Вашингтон одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине по линии Пентагона на сумму $200 млн, в который войдут боеприпасы и компоненты для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, запчасти и вспомогательное оборудование.Однако, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который США смогут предоставить Украине, предупредил чуть ранее Блинкен.Этот же тезис повторил и Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским: "Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят. Мы продолжим поставлять Украине критически важное вооружение и технику, пока это в наших силах".И в этом западные СМИ усмотрели резкую смену риторики президента США. Если ранее он постоянно повторял фразу, что Вашингтон будет помогать Украине "столько, сколько потребуется", то теперь - "до тех пор, пока смогут"."Это был сдвиг, который отразил серьёзные препятствия для новой американской помощи Украине", поясняет CNN. Такое изменение позиции Байдена "заставит Зеленского вздрогнуть", - пишет британский телеканал Sky News.Байден не смог дать Зеленскому обещание оказать поддержку в дальнейшем, это ещё один признак того, что президент США не может свободно действовать на мировой арене, как ему заблагорассудится, отмечает издание Politico, "и не смог дать Зеленскому того, чего он хотел: твёрдого, как скала, обещания".Как пояснял координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, ранее выделенных средств для помощи Украине хватит всего на пару недель.А те $200 млн США и так выделили бы, но по сравнению с суммой, которую запрашивает у Конгресса Белый дом, - просто копейки."Американский жест с новой помощью, скорее, символизирует недоверие к Зеленскому. Визит Зеленского в США с протянутой рукой на этот раз провалился. В руку разве что не плюнули. Бросили с барского плеча подачку в $200 млн вместо просимых $61 млрд. Американцы не будут подковывать дорогостоящими подковами лошадку, которая точно не придёт к финишу, поэтому пусть хотя бы поучаствует, и 200 млн для этого достаточно", - заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик.Соединённые Штаты уже вложили огромные средства в украинский проект, но он провалился. Сказать это прямым текстом президенты обеих стран публично не могут, а вот преподнести ситуацию так, как выгодно им, - запросто, даже если для этого придётся нагло соврать. Так и сделал Зеленский, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре."Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного посёлка, ни одного украинского посёлка в течение этого года", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.Это при том, что даже западные СМИ признают успешное продвижение ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Более того, сам Зеленский, как сообщало агентство Reuters, на майском саммите G7 в Хиросиме на вопрос, остаётся ли Артёмовск под контролем Киева, ответил: "Я думаю, нет. Сегодня он остаётся лишь в наших сердцах". А таких утраченных населённых пунктов было ещё много.Что в итогеВизит Зеленского ничего не изменил - сенаторы-республиканцы не просто по-прежнему отказываются одобрять финансирование Украины до решения вопрос с границей, они дали понять, что "даже всерьёз не заинтересованы слушать Зеленского", поскольку им важнее увидеть вовлечённость Байдена в решение миграционного кризиса, сообщили интернет-изданию Punchbowl источники в Капитолии.С момента предыдущего приезда влияние Зеленского на Капитолийском холме значительно ослабло, отмечает газета Time, поддержка помощи Украине в американском обществе также серьёзно упала.По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, поездка Зеленского получилась пустой, убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось, все устали от попрошайки из Киева.А шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов предлагает посмотреть на этот визит с другой точки зрения."Не Зеленский поехал выбивать деньги, а Байден вызвал Зеленского на ковёр, чтобы показать, что никакого манёвра у него больше нет. Из главного героя за эти пару дней он превратился даже не в статиста, а в зрителя на галёрке, которому приоткрыли кулуары американской политики. Показали жернова, в которые его может затянуть, если станет своевольничать, покидая прочерченный фарватер. Все разговоры про успех Украины, конечно, блеф. И Байден, каким бы он упёртым ни был, это понимает. Контрнаступ провалился. $60 млрд не сделают больше, чем уже сделали $100 млрд. Не сделают и $200 млрд. <…> Специально никто не подгадывал, но именно в момент пребывания Зеленского в Белом доме в Конгрессе велись последние приготовления к официальному старту импичмента действующего президента США. Украина в американской политике — как плохая примета. Ни денег не будет, ни власти", - отмечает журналист.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, визит, сенат, военная помощь, финансирование, контрнаступление, спецоперация