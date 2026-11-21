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"На Украину работает вся Европа": эксперт рассказал про себестоимость атак

"На Украину работает вся Европа": эксперт рассказал про себестоимость атак - 21.11.2026 Украина.ру

"На Украину работает вся Европа": эксперт рассказал про себестоимость атак

Удары по украинским мостам обходятся России дороже, чем украинские атаки по российским объектам. Причина — в себестоимости: на Украину работает практически вся Европа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев

2026-11-21T20:31

2026-11-21T20:31

2026-11-21T20:31

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Крымский мост подвергся серии из трёх ночных атак беспилотников 16, 17 и 19 ноября, о чём оперативно сообщали глава Крыма Сергей Аксёнов и Минтранс РФ. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, а правительственная комиссия приступила к восстановительным работам.Отвечая на вопрос о том, почему удары по украинским мостам обходятся дороже, несмотря на наличие относительно недорогих "Гераней-4", эксперт объяснил экономику этих атак.Терентьев отметил, что периодически появляется информация о том, что мост у посёлка Затока в Одесской области атаковало порядка двух десятков ракет. "Любая ракета стоит дороже, чем беспилотник", — пояснил он.По словам эксперта, если брать коммерческую сторону вопроса, то чем больше выпускается какого-либо продукта, не только БПЛА, тем он дешевле в производстве."На Украину работает практически вся Европа, количество беспилотников растет, поэтому себестоимость атак по нашим заводам существенно ниже, чем себестоимость наших ударов", — подчеркнул Терентьев.Пиар-акции Украины для ее западных спонсоров всегда проходят более ярко, поэтому, возможно, такими же будут и ее позиции на переговорах, отметил он."Хотя с точки зрения экономики и с военной точки зрения Украина по большинству параметров проигрывает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Россия победит ВСУ в войне снаряда и брони, когда создаст связку всех элементов ПВО" в дзен-канале Украина.ру.После того, что сделала Украина, Россия имеет право нанести удар по любому объекту инфраструктуры. Это может быть усиление ударов по мостам через Днепр, энергетике или по другим объектам. Подробнее об этом — в интервью "Василий Кашин: Россия больно ударит по Украине, которая уже стоит на грани коммунального коллапса" в дзен-канале Украина.ру.

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