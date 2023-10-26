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Словакия не будет оказывать Украине военную помощь – Фицо

Словакия не будет оказывать Украине военную помощь – Фицо - 26.10.2023 Украина.ру

Словакия не будет оказывать Украине военную помощь – Фицо

Глава Еврокомиссии проинформирован о том, что Словакия не будет оказывать военную помощь Киеву. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо

2023-10-26T19:30

2023-10-26T19:30

2023-10-26T19:30

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До этого Фицо уже делал аналогичное заявление на встрече с депутатами. Кроме этого, Евросоюз, сейчас играющий роль поставщика вооружения Киеву, также должен превратиться в миротворца, подчеркнул Роберт Фицо. Он также отметил, что выступает за прекращение боевых действий и ему при этом безразлично, по какому мирному плану они завершатся. Но договариваться об этом должны Россия и США, так как "украинцы здесь не играют никакой роли", считает политик. Ранее издание Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо нагло "тролят" Запад своими пророссийскими выпадами и высказываниями. При этом отмечалось, что ЕС не будет реагировать на это, так как "Словакия – ничтожная страна" и её настроения ни на что не повлияют.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, словакия, роберт фицо, украина, военная помощь, всу, сво, спецоперация