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Словакия не будет оказывать Украине военную помощь – Фицо
Словакия не будет оказывать Украине военную помощь – Фицо - 26.10.2023 Украина.ру
Словакия не будет оказывать Украине военную помощь – Фицо
Глава Еврокомиссии проинформирован о том, что Словакия не будет оказывать военную помощь Киеву. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо
2023-10-26T19:30
2023-10-26T19:30
2023-10-26T19:30
новости
словакия
роберт фицо
украина
военная помощь
всу
сво
спецоперация
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До этого Фицо уже делал аналогичное заявление на встрече с депутатами. Кроме этого, Евросоюз, сейчас играющий роль поставщика вооружения Киеву, также должен превратиться в миротворца, подчеркнул Роберт Фицо. Он также отметил, что выступает за прекращение боевых действий и ему при этом безразлично, по какому мирному плану они завершатся. Но договариваться об этом должны Россия и США, так как "украинцы здесь не играют никакой роли", считает политик. Ранее издание Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо нагло "тролят" Запад своими пророссийскими выпадами и высказываниями. При этом отмечалось, что ЕС не будет реагировать на это, так как "Словакия – ничтожная страна" и её настроения ни на что не повлияют.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, словакия, роберт фицо, украина, военная помощь, всу, сво, спецоперация
Новости, Словакия, Роберт Фицо, Украина, военная помощь, ВСУ, СВО, Спецоперация
Словакия не будет оказывать Украине военную помощь – Фицо
Глава Еврокомиссии проинформирован о том, что Словакия не будет оказывать военную помощь Киеву. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо
До этого Фицо уже делал аналогичное заявление на встрече с депутатами.
"Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия", — цитирует речь премьер-министра Словакии РИА Новости.
Кроме этого, Евросоюз, сейчас играющий роль поставщика вооружения Киеву, также должен превратиться в миротворца, подчеркнул Роберт Фицо.
Он также отметил, что выступает за прекращение боевых действий и ему при этом безразлично, по какому мирному плану они завершатся. Но договариваться об этом должны Россия и США, так как "украинцы здесь не играют никакой роли", считает политик.
Ранее издание Politico сообщало
, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо нагло "тролят" Запад своими пророссийскими выпадами и высказываниями. При этом отмечалось, что ЕС не будет реагировать на это, так как "Словакия – ничтожная страна" и её настроения ни на что не повлияют.