https://ukraina.ru/20230915/1049443635.html

Afrique française, adieu! Макрон теряет остатки колониальной империи

Afrique française, adieu! Макрон теряет остатки колониальной империи - 15.09.2023 Украина.ру

Afrique française, adieu! Макрон теряет остатки колониальной империи

В Африке, на стыке Сахары и экваториальных джунглей есть Сахель -- историческая тропико-саванная область, которая пронизывает весь континент с запада на восток. Украина.ру, 15.09.2023

2023-09-15T15:27

2023-09-15T15:27

2023-09-15T15:27

эксклюзив

франция

эммануэль макрон

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В Африке, на стыке Сахары и экваториальных джунглей есть Сахель -- историческая тропико-саванная область, которая пронизывает весь континент с запада на восток.От Атлантического океана до Красного моря в районе Африканского Рога. И включает в себя часть северного Сенегала, южную часть Мавритании, центральную часть Мали, северную часть Буркина-Фасо, крайний юг Алжира, юг Нигера, крайний север Нигерии, Камерун и Центральноафриканскую Республику (ЦАР), центральный Чад, центральный и южный Судан, крайний север Южного Судана, Эритрею и крайний север Эфиопии.Перечисление этих стран имеет значение, потому что события, происходящие в них и с ними знаменуют очень интересный процесс – новый виток деколонизации. Как части борьбы с прежним однополярным миром, в котором доминировал коллективный Запад, а единоличным гегемоном Запада были США.То есть речь идет об освобождения от политической, но в первую очередь от экономической зависимости от прежних метрополий, которые после первой волны деколонизации в 60—70-ых года приспособились и по-новому "доили" свои бывшие колонии, поддерживая у власти в них если и не марионеточные, то полностью зависимые режимы – неоколониальные администрации, набранные из аборигенов, но выполняющих функции внутренней оккупации для собственных народовЧего стоит то, что на востоке Сахеля Эфиопия, которая, правда, никогда не было чье-то колонией, недавно стала членом объединения БРИКС, а Судан подал заявку на присоединение к нему. В центре в БРИКС хочет вступить Нигерия, самая густонаселенная страна Африки, а на западе туда же запросились Сенегал и Алжир. А БРИКС, как известно, сам по себе вызов монополярному миру. И он уже сейчас превосходит по многим показателям "Большую семерку" грандов Запада и может даже определять решения "Большой двадцатки".Но больше всего процесс деколонизации обозначился на западе Сахеля в так называемой Французской Африке (Afrique française), бывших колониальных владениях Франции, которые либо начали дружно освобождаться от собственных профранцузских режимов, либо уже освободились, либо готовятся это сделать и сказать своей бывшей метрополии "прощай" -- adieu (адью). Путем госпереворотов, которые по характеру своему и по тем преобразованиям после них являются новыми национально-освободительными революциями.Новые режимы освобождаются от старой политической геронтократии – политиков старой формации и от торгово-экономической зависимости от Франции и ее заказов. Только за последние полтора-два года произошли антифранцузские перевороты в Мали и Гвинее (в 2021 году), в Буркина-Фасо (2012) и уже в этом году 26 июля в Нигере свергли профранцузского президента Мохамеда Базума, 30 августа — в Габоне отправили на покой 65-летнего Али Бонго Ондимбу (вместе с отцом правили страной почти 60 лет). И практически везде убирали "стариков" в возрасте под 70 и за 70 лет с прежним мышлением. А у власти становились политики, в основном военные, которые по-новому мыслят, хотят отстраивать и уже отстраивают отношения с Парижем.А если вспомнить, что еще с 2013 года после переворота антифранцузы рулят в Центральноафриканской Республике, то можно сказать, что так называемая "Французская Африка" уже не такая и французская. Во всяком случае, нет преимуществ ни в Сахельской пятерке (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад), ни даже в ЭКОВАС (Экономическом сообществе западноафриканских государств), блоке, который имеет собственные коллективные вооруженные силы ECOMOG для решения проблем безопасности и борьбы с политическим беспределом типа частых госпереворотов.В ЭКОВАС входят 15 государств во главе с Нигерией. Членство всех стран, где случились перевороты, приостановлено, а ЭКОВАС собрался силой оружия восстанавливать власть свергнутого Базума в Нигере по просьбе Франции и США, которые сразу впряглись в роль помощника и посредника, поскольку тоже точат зуб на нигерский уран, габонскую нефть и т.д.Но ничего не получилось, потому что за Нигер обязались вписаться Мали, Буркина-Фасо, другие афространы региона, которым не нужна новая война или гражданская война в одной из них. И ЭКОВАС, подталкиваемый коллективным Западом, пока на агрессию не решился.И процесс продолжается. Многие афространы не только Сахеля или Французской Африки, но и колонии других стран Европы прекрасно понимают, что эпидемия переворотов может затронуть многих их них. Газета The Wall Street Journal написала, что лидеры нескольких стран Африки после череды переворотов в государствах континента решили поменять высший состав силовых структур. Чтобы, значит, не рисковать и не нарваться на недовольных военных, готовых переворачивать власть в свою пользу. И в первую очередь это касается тех африканских руководителей, которые подолгу пребывают в руководящих креслах и уже надоели своим народам. Вот только несколько случаев:— через несколько часов после военного переворота в Габоне 90-летний президент Камеруна (экс-колония Франции и Великобритании) Поль Бийя (правит с ноября 1982 года) назначил нескольких советников по вопросам безопасности на высокие посты в министерство обороны. Ему там нужны новые люди, чтобы контролировать ситуацию;— 65-летний президент Руанды (экс-колония Бельгии) Поль Кагаме (у власти с марта 2000 года) отправил в отставку более 10 генералов и свыше 600 высокопоставленных офицеров, к которым были вопросы, как говорится;— 78-летний лидер Уганды (экс-колония Великобритании) Йовери Мусевени (правит с января 1986 года) отправил в отставку начальника полиции генерала Кале Кайихуру, проходившего обучение в США, и ещё 11 "неблагонадежных" генералов.— 50-летний президент Гвинеи-Бисау (экс-колония Португалии) Умару Сисоку Эмбало (правит с 2020 года, но в 2022-м пережил попытку госпереворота) назначил двух новых руководителей службы безопасности;Но символом происходящего стало то, что Нигер, который не удалось запугать, сам перешел в атаку и потребовал от имени новых властей покинуть страну послов Франции, Германии, США и соседей — Нигерии и Кот д'Ивуара, которые слишком активно хотели бы зачем-то подмахнуть метрополиям и неоколнизаторам. И Запад пока только думает, что с этим делать.Потому что, во-первых, судя по тем преобразованиям, которые инициируют новые власти в странах, где свершились госперевороты, это и не перевороты вовсе, а, напоминаю, новые национально-освободительные революции. Наподобие тех, которые свершились лет 50—65 назад во время активной деколонизации Африки, когда страны получали независимость от метрополий. От той же Франции.Потом шло длительное и мучительно становление с выбором пути развития — капиталистического или социалистического. После развала СССР и всего соцлагеря почти все страны Африки оказались в ситуации новой колонизации, когда политическая власть как бы принадлежит туземцам, но всей экономической жизнью, невзирая на интересы этих туземцев, но варварски пользуя их на работах, заправляли бывшие метрополии. Вот за справедливое использование ресурсов и ценообразование при их обработке или экспорте и выступили новые переворотчики в странах Африки, во французской зоне.Что у них получится, как Запад отреагирует — смирится или найдет новый пути кабалы — пока неизвестно, но они борются за новую, более равноправную свою субъектность на международной арене. В первую очередь — экономическую.Но то, что роль Африки возрастает с каждым антинеоколониальным переворотом, уже зафиксировано и на саммите "Большой двадцатки" 9—10 сентября 2023 года в Нью-Дели: коллективный представитель Черного континента — Африканский союз, объединяющий все 55 его стран — стал 21 членом "Большой двадцатки". Афросоюз в "Двадцатке" уже начал забивать гвозди в гроб монополярного мира с американской гегемонией. Это-то и страшно Западу.Во-вторых, есть четкая экстраполяций событий с Украиной. В тактическом плане тоже случилось стратегическое освобождение: страна-метрополия Франция и ее колониальные союзники не смогли применить старый принцип "разделяй и властвуй" и натравить на тот же Нигер своих неоколониальных и более лояльных вассалов из ЭКОВАС. Одни африканцы едва ли не впервые отказались убивать других африканцев по зову "белых хозяев". И впервые "белые хозяева" тоже не знают, что с этим делать.Так, как на Украине, которую подмяли под себя, превратили ее население в "белых негров" и бросили воевать против России (русские убивают русских), уже у Запада не получилось.И где?! В Африке! Вот и сравнивайте позиции, как говорят в таком случае, и делайте выводы, кто кому в этом мире Рабинович, а кто кому — Зеленский.Но Макрону от этого не легче. Могут предложить уйти "Emik, аdyu!", не требуя ответной вежливости. Он теряет Африку на внешнем контуре, когда не все в порядке у него внутри Франции. Например, подорожание электроэнергии из-за подорожания африканского топлива для французских АЭС может окончательно превратить президентское кресло под Макроном в электрический стул...На у посыплется Afrique française, за ней обязательно последуют и другие страны Черного континента. Таковы тренд и мейнстрим, как говорится. Особенно если Россия и Китай помогут.

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https://ukraina.ru/20230915/1049438212.html

https://ukraina.ru/20230912/1049344641.html

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эксклюзив, франция, эммануэль макрон