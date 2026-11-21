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Ветеран СВО из "Тигра" запустил "Тигроведение" во Владивостоке

Ветеран СВО из "Тигра" запустил "Тигроведение" во Владивостоке - 21.11.2026 Украина.ру

Ветеран СВО из "Тигра" запустил "Тигроведение" во Владивостоке

Во Владивостоке в восьми школах в этом учебном году будут изучать курс "Тигроведение", одним из авторов которого является ветеран СВО, педагог Александр Жигжитов, отслуживший в добровольческом отряде "Тигр"

2026-11-21T14:10

2026-11-21T14:10

2026-11-21T14:10

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Распоряжение об изучении курса в школах Владивостока выпустило Управления по работе с муниципальными учреждениями образования города. В школе №32 курс уже преподаётся, а вот в школах № 43, 63, 38, 44, 26, 28 и 5 его начнут изучать во втором полугодии."Тигроведение" — краеведческий курс, в котором в доступной и интересной форме представлены материалы по истории, культуре и географии Приморского края. Тигра рассматривают не только с точки зрения биологии, но и истории, географии и ещё десятка различных наук.Предмет был разработан Центром "Амурский тигр" и рассчитан на учащихся пятых классов общеобразовательных школ. Одним из его соавторов является ветеран СВО, служивший в добровольческом отряде "Тигр", педагог Александ Жигжитов. Как сообщил Центр "Амурский тигр", и об этом отряде также расскажут в курсе "Тигроведение"."В основе охраны природы лежит воспитание. Никакие экологические проекты и инициативы не будут работать в полной мере, если граждане страны не чувствуют свою причастность и ответственность", – подчеркнул генеральный директор Центра Сергей Арамилев.Именно поэтому, указал он, особое внимание уделяется образовательной работе, начинать которую нужно как можно раньше, "чтобы подрастающее поколение становилось носителем экологической культуры".""Тигроведение" — один из таких проектов, он получился успешным. Надеемся, что вскоре к нему присоединятся все школы Приморья", — отметил Арамилев.В апреле проект "Тигроведение" включили в в "золотой фонд" VIII Дальневосточного фестиваля "Педагогическая весна". При поддержке региональных и муниципальных органов власти проект вводят в программы школ."Уроки "Тигроведения" в школах — это инвестиция в нашу региональную идентичность. Очень важно сегодня воспитывать не просто грамотных людей, а граждан, которые знают, любят и берегут уникальную природу родного края", — заявила начальник Управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивосток Милица Щипун.Как сообщил ветеран СВО и один из авторов курса педагог Жигжитов, сейчас ведётся работа по созданию учебного пособия по курсу."Пилотно курс был отработан в школе № 32, ещё до появления Распоряжения. Сейчас мы расширяем круг школ, где экспериментально шлифуем наш урок до идеала. Активно работаем по созданию учебного пособия и методических материалов для учителей", – указал он.При этом "Тигроведение" не ограничивается только курсом в школе. В более широком значении это проект, который объединил множество инициатив, реализуемых Центром "Амурский тигр" совместно с партнёрами в ареале редкого хищника.Так, в 2025 году в Уссурийске открыли Музей Уссурийской тайги. Во Владивостоке ежегодно проводится День тигра, а двух заповедниках Приморского края работает студенческий отряд "Тигр", в котором участвуют ребята со всей России. Кроме того, проводятся лекции и мастер-классы, выпускаются книги, снимаются фильмы, изображение тигра наносят на стены, поезда, самолёты и корабли.В 2026 году начали выпуск школьных принадлежностей с изображениями животных и информацией о природе. Кроме того, приступили к установке стендов "Тигроведение" в школах Приморского края. Благодаря им школьники могут узнать об амурском тигре, среде его обитания и деятельности по сохранению тигров, а также о ключевой роли государства в этой работе.Кроме того, школьникам расскажут об особо охраняемых природных территориях Приморского края и тигриных топонимах. В каждый стенд инсталлирован отпечаток лапы амурского тигра в натуральную величину. Как сообщил Центр "Амурский тигр", на сегодняшний момент уже установлено 30 таких стендов. Ещё 60 планируется установить до конца года.

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