https://ukraina.ru/20231103/1050720677.html

"Наступил идеальный момент для переговоров". Как США могут слить Украину

"Наступил идеальный момент для переговоров". Как США могут слить Украину - 03.11.2023 Украина.ру

"Наступил идеальный момент для переговоров". Как США могут слить Украину

Через две недели истекает срок действия временного бюджета США — конгрессу нужно срочно утвердить новый документ, но перспектива достижения компромисса пока не прослеживается

2023-11-03T05:19

2023-11-03T05:19

2023-11-03T11:10

эксклюзив

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

военная помощь

финансирование

всу

валерий залужный

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_e8129229e539aee79a1d92a0a56ec462.jpg

Самые ожесточённые споры у американских законодателей вызывают вопросы финансирования двух союзников, Украины и Израиля, переживающих вооружённые конфликты.Деньги для Украины — вопрос спорныйПрезидент США Джо Байден на фоне сопротивления группы республиканцев выделению дополнительных средств для Киева придумал хитрый ход: он связал воедино в своём запросе к конгрессу пункты об оказании помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансирование мероприятий по укреплению границы с Мексикой. То есть либо всё, либо ничего, но выбрать ничего конгрессмены не могут — подавляющее большинство из них без сомнения поддерживает Израиль, поэтому считают необходимым помочь Тель-Авиву, так же и с охраной границы — это источник нелегальной миграции, настоящей головной боли для страны, с которой нужно что-то делать. С этим расчётом Белый дом и упаковал всё в один запрос: отклонить эти пункты законодатели не смогут, поэтому автоматически протащат и финансирование Украины.Однако не тут-то было. С четвёртой попытки конгрессмены выбрали председателя палаты представителей, без которого нижняя палата конгресса вообще не могла принять никаких законов. И вот работа органа возобновилась, но украинские инициативы Байдена по-прежнему в подвешенном состоянии. Майк Джонсон не просто известный противник поддержки Украины, он считается одним из самых антиукраински настроенных республиканцев-конгрессменов, согласно рейтингу, составленному консервативной группой Republicans for Ukraine, поскольку голосовал против почти всех инициатив, направленных на поддержку Украины.Конгрессмены-республиканцы предложили свой законопроект, который предусматривает выделение Израилю $ 14,3 миллиарда за счёт прекращения дополнительного финансирования Федеральной налоговой службы США. Как отмечает американист Дмитрий Дробницкий, такой шаг для Белого дома и демократов неприемлем.«Такое допфинансирование предусмотрено байденовским Актом о снижении инфляции, в котором $ 80 млрд выделено на налоговую службу, в том числе на наем 80 000 новых сотрудников, которые, помимо прочего, будут иметь право носить оружие и применять его. Новый спикер палаты представителей Майк Джонсон — большой противник усиления ФНС США, считая это "наездом" на средний класс Америки. Поэтому в проект закона о финансировании Израиля был включён пункт об отмене допфинансирования налоговиков на 2024 финансовый год. Именно это и вызвало неприятие демократов в сенате и Белого дома», — объясняет эксперт.Об Украине в проекте республиканцев — ни слова.2 ноября палата представителей одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю 226 голосами (в т. ч. 11 демократов), против выступили 196 человека.Бюджетное управление Белого дома ещё несколько дней назад предупредило, что президент наложит вето на проект законопроекта в таком виде, поскольку республиканцы политизируют поддержку со стороны США и демонстрируют расхождения в подходе к союзникам, а «провал в поддержке Украины ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности» Вашингтона.Джонсон не то чтобы хотел оставить Украину без американских денег. Он готов выделить ей помощь, но только после того, как решат вопрос с Израилем и укреплением границы. Однако, как пишет Politico, объём помощи Украине, на который согласится председатель палаты представителей, может быть «несопоставимым» с тем, что просит Байден.Из Киева же в последние дни всё чаще просят Штаты об усилении военной помощи. Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм по этому поводу с иронией задаётся вопросом: «Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь всё равно в конце концов его получат».А помощь США, по мнению аналитиков, имеет решающее значение для Украины, поскольку Россия с учётом текущего роста военного производства, скорее всего, будет иметь преимущество на поле боя в ближайшие месяцы, отмечает американская газета The New York Times.Никакого прорыва ВСУ не будет, значит пора заканчивать с войной30 октября член комитета сената по делам вооружённых сил Томми Табервилл в интервью телеканалу Fox Business призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, поскольку продолжать его дальше нет смысла.«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить всё это, потому что там уже сложилась патовая ситуация. Серьёзных боев уже не будет. Нам необходимо разобраться с этим конфликтом. Он очень дорого обходится американским налогоплательщикам, и он уносит жизни множества украинцев и русских. Никаких причин продолжать его нет», — заявил Табервилл.И это не просто личный взгляд на ситуацию американского сенатора- республиканца. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик и украинские войска ничего сделать не могут, хотя по расчётам, произведённым при подготовке контрнаступления, должны были прорывать российские оборонительные линии и продвигаться на 30 км в день, достигнув Крыма в течение 4 месяцев. Вместо этого, как говорится в публикации, «он наблюдал, как его войска и техника застревают на минных полях на подступах к Бахмуту на востоке, а поставленное с Запада оборудование подвергается обстрелам российской артиллерии и беспилотников. Та же история разворачивалась и на юге».«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик... Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет», — заявил Залужный.Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заочно поспорил с Главнокомандующим ВСУ насчёт тупика на фронте — Россия последовательно продолжает проведение СВО, и все поставленные цели должны быть достигнуты.Собственно, Залужный тоже признаёт, что российские войска не застряли на месте и не находятся в безвыходном положении, говоря о превосходстве ВС РФ в средствах радиоэлектронной борьбы, из-за усовершенствования которых у ВСУ резко снизилась эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением и авиации, а также улучшения контрбатарейной борьбы, прежде всего благодаря использованию боеприпасов «Ланцет».Подразумевается, что Украина увязла в длительной войне, в которой, признаёт Залужный, у России есть преимущество, отмечает The Economist.Зеленский — единственный, кто не понимает, что всё изменилосьОднако эту правду слышать не хочет человек, от решений которого во многом зависит исход этого конфликта, — президент Украины Владимир Зеленский. Как рассказали корреспонденту американского издания Time чиновники из ближайшего окружения, глава государства одержим мыслями о победе над Россией и слышать не хочет о проблемах на фронте, а тему мирного соглашения с Москвой вообще запрещено поднимать.Комментируя эту статью, вызвавшую большой резонанс в мире, американский бизнесмен Дэвид Сакс отмечает, что помощники и советники Зеленского фактически описали сложившуюся ситуацию теми же тезисами, что и президент РФ Владимир Путин, вместо того, чтобы укрепить позиции украинского лидера на Западе.«Нарративная дамба, которую наши СМИ построили вокруг реальности на Украине, по-видимому, прорывается, и правда наконец выливается наружу, — пишет он в статье для журнала Responsible Statecraft. — Оптимизм Зеленского подогревался неоднократными обещаниями Байдена о полной поддержке "столько, сколько потребуется". Но становится всё более очевидным, что США не в состоянии выполнять эти обещания бесконечно. Похоже, Зеленский единственный из своей команды не понимает, как изменились обстоятельства».Сакс не исключает, что именно статья Time может впоследствии оказать серьёзное влияние на развитие ситуации на Украине, подобно документальному фильму известного американского ведущего вечерних новостей на телеканале CBS Уолтера Кронкайта 55 лет назад о войне во Вьетнаме. Вернувшись из страны, где шли боевые действия, журналист в 1968 году пришёл к выводу о невозможности победить в этой войне и обратился к американскому народу со словами: «Для вашего покорного слуги становится всё более очевидным, что единственный рациональный выход — это переговоры. Причём их мы поведём не как победители, а как порядочные люди, выполнившие своё обещание отстоять демократию и сделавшие всё, что могли».После чего идея о продолжении войны во Вьетнаме утратила поддержку среди населения, а 36-й президент США демократ Линдон Джонсон решил не переизбираться на второй срок. «Если я потерял Кронкайта, я потерял среднюю Америку», — сказал он.«Теперь, когда истина ясна и неоспорима, прислушаемся ли мы к совету Кронкайта относительно украинского конфликта? Попытаемся ли мы заключить почётный мир и уберечь украинский народ от дальнейшего ненужного кровопролития? Или так и останемся в бункере "ложных представлений" Зеленского (если не физически, то как минимум психологически) — в ожидании неминуемого конца?» — задаётся вопросом Сакс.Китайский военный писатель Чэнь Си в статье для портала Sohu и вовсе выдвигает версию, что Байден намеренно запросил для Украины свыше $ 60 миллиардов (для сравнения, на Израиль — чуть более $ 10 миллиардов), зная, что республиканцы не одобрят такую большую сумму и будут затягивать с принятием законопроекта — «вполне возможно, что именно этого Байден и добивался: он предложил выделить слишком много денег, чтобы продемонстрировать сильную поддержку Зеленского, но на самом деле не хотел, чтобы законопроект был принят».«При самом пессимистичном развитии событий Америка может использовать арабо-израильский конфликт как шанс отстраниться от российско-украинского противостояния», — добавляет автор.Близится начало избирательной кампании, никаких убедительных успехов, которыми Байден мог бы похвалиться электорату, нет ни во внутренней, ни во внешней политике, поэтому срочно нужно искать путь к сердцам избирателей и тщательно следить за их настроениями. А относительно Украины они таковы: количество респондентов, считающих, что США потрачено слишком много денег и ресурсов на Украину, выросло с 29% в июне до 41% в октябре; помогать столько, сколько просит Киев, согласны 37%, а за ограничение объёмов финансовой помощи Киеву выступает 61%, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gallup, которые приводит Financial Times.

https://ukraina.ru/20231030/1050611803.html

https://ukraina.ru/20231030/1050617553.html

https://ukraina.ru/20231025/1050460453.html

https://ukraina.ru/20231102/1050678220.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, военная помощь, финансирование, всу, валерий залужный, переговоры, россия