https://ukraina.ru/20261121/eto-uzhasno-mer-narvy-o-rusofobskom-reshenii-vlastey-razrushit-estonskie-semi-1084651970.html

"Это ужасно": Мэр Нарвы о русофобском решении властей разрушить эстонские семьи

"Это ужасно": Мэр Нарвы о русофобском решении властей разрушить эстонские семьи - 21.11.2026 Украина.ру

"Это ужасно": Мэр Нарвы о русофобском решении властей разрушить эстонские семьи

Мэр Нарвы Яан Тоотс раскритиковал решение эстонских властей закрыть границу с Россией

2026-11-21T16:12

2026-11-21T16:12

2026-11-21T16:12

новости

эстония

россия

латвия

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/15/1084651845_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_bb17c79a21248bf8e536a722c7dfd5fc.jpg

Власти Нарвы будут добиваться открытия гуманитарных коридоров для жителей города, сообщил мэр Нарвы Яан Тоотс в комментарии изданию Postimees."Несмотря на решение правительства закрыть границу без исключений, мы будем дальше писать обращения для организации гуманитарных коридоров для жителей Нарвы, потому что нереально закрыть границу полностью. Наши люди, которые ходят в Россию к родственникам, никакой опасности для государства не представляют", – заявил он.Мэр Нарвы назвал ужасным то, что горожанам придётся добираться к родственникам через третьи страны."Это ужасно, что им придется добираться к родственникам через Латвию, Литву или Турцию. Мы будем просить дальше, чтобы жители нашего города могли посещать своих родственников в экстренных ситуациях", – заявил Тоотс.Он особо подчеркнул, что такие поездки не являются туризмом."И так нет никакой торговли, таможня всех досконально проверяет, а посещение больных или пожилых родственников – веская причина, которая не имеет никакого отношения к туризму. Людям необходимо оставить возможность навестить родителей или детей. Это мое мнение. Мы будем ходатайствовать об этом", – подчеркнул мэр.Он также рассказал и об обращении города к центральным властям по поводу финансовой помощи предприятиям, которые потеряют клиентов после закрытия перехода. Среди таких предприятий – гостиницы и заведения общественного питания. Упомянул Тоотс и оператора приграничной парковки Transservis."У них во дворе до сих пор стояли машины с финскими и латвийскими номерами. Там тоже теперь будет пусто", – отметил мэр.В комментарии другому СМИ Тоотс также назвал решение властей постыдным."Ничего не могу сказать... стыдно. Жалко, что правительство не прислушивается к самоуправлениям и нашим жителям. Это граждане Эстонии: 51–52 процента жителей Нарвы имеют эстонское гражданство. Плюс люди, имеющие постоянный вид на жительство. Это наши люди, они здесь работают и платят налоги", – подчеркнул мэр.Ранее правительство Эстонии приняло решение с 1 декабря минимум на полгода закрыть автомобильную границу с Россией. Речь идёт о пограничных пунктах "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе". При этом через "Койдула" и "Лухамаа" и так можно пересекать границу только пешком.Решение объяснили "диверсией", произошедшей в ночь на 14 ноября. Тогда в Эстонии задержали восьмерых жителей Латвии, четверо из которых обладали паспортами неграждан (дискриминационная, сегрегационная мера, применяемая в Латвии к русским после 1991 года, аналогичный статус негражданина есть и в Эстонии – Ред.), подозреваемых в попытке поджога оборонного предприятия Threod Systems недалеко от Таллина. Власти Эстонии обвинили в организации диверсии российскую разведку.Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявления эстонских властей голословными, необдуманными и "абсолютно не отражающими реальность".Примечательно, что, принимая решение о закрытии границы, премьер-министр Эстонии Кристен Михал признавал: сильнее всего решение затронет Нарву и Сетомаа. Он заявил о необходимости помочь приграничным регионам приспособиться к новым условиям жизни.

https://ukraina.ru/20261121/kak-sto-s-lishnim-let-nazad-melaniya-tramp-dobivaetsya-rozhdestvenskogo-peremiriya-1084649419.html

эстония

россия

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

новости, эстония, россия, латвия, владимир путин, дмитрий песков