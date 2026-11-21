https://ukraina.ru/20261121/pozhar-v-kuchmalende-zagorelsya-dom-muzey-eks-prezidenta-ukrainy-1084651011.html

Пожар в Кучмалэнде. Загорелся дом-музей экс-президента Украины

Пожар в Кучмалэнде. Загорелся дом-музей экс-президента Украины - 21.11.2026 Украина.ру

Пожар в Кучмалэнде. Загорелся дом-музей экс-президента Украины

Украинские чиновники сообщают о пожаре, вспыхнувшем в "доме-музее" второго президента Украины Леонида Кучмы, который находится в селе Чайкино, расположенном на территории Черниговской области, в девяти километрах от границы с Россией

2026-11-21T15:49

2026-11-21T15:49

2026-11-21T15:49

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Глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов опубликовал в соцсетях фотографии бывшей резиденции Кучмы. На них видно, что верхний этаж президентской виллы охвачен огнём, а её крыша частично разрушена. Селиверстов утверждает, что причиной возгорания является удар российского дрона – однако не привёл никаких доказательств, которые подтверждали бы его заявление.Последствия пожара пока не ясны, потому что жители Чайкино были принудительно выселены из села в начале июля, когда Владимир Зеленский распорядился создать возле границы "зону отчуждения" – главным образом для того, чтобы воспрепятствовать массовому бегству уклоняющихся от бусификации украинцев.Информация относительно судьбы "дома-музея" сегодня противоречивая. Но пожар в кучмовской резиденции напомнил об истории этого специфического сооружения, которое представляет собой своеобразный памятник бывшему президенту Украины и его ушедшей эпохе."Дом-музей Кучмы" на самом деле представляет собой загородный дворец – роскошный особняк площадью не менее 600 квадратных метров, который имеет четыре уровня, включая защищенный подземный ярус. Известно, что в этом комплексе имеется минимум восемь спален, каждая из которых оснащена собственным санузлом. Кроме того, в особняке оборудовали современный плавательный бассейн и роскошный зал для торжественных церемоний, украшенный шкурами медведей, которых якобы застрелил сам Кучма.Въезд в село Чайкино украшает большая стела с трезубцем и надписью на украинском языке: "Село Чайкино. Родина президента Украины Л.Д.Кучмы". Но будущий украинский руководитель на самом деле появился на свет в другом населенном пункте – на соседнем хуторе Караси, который относился в административном плане к селу Александровка. Отец Кучмы работал объездчиком в лесничестве, приписанном к Чайкинскому сельсовету. Даниил Прокофьевич скончался от болезни на Волховском фронте, защищая Новгородскую область. А его семья впоследствии переехала в Чайкино, где юный Лёня поступил в местную семилетнюю школу.Резиденция Леонида Кучмы была построена в Чайкино в 2003 году, на том месте, где некогда стоял его родительский дом. Президент неоднократно наведывался в свой фешенебельный дворец. По свидетельству очевидцев, ему нравилось демонстрировать односельчанам могущество и богатство. Причем украинский лидер любил одаривать своих бывших соседей наличкой, предпочитая раздавать людям не гривны, а американские доллары."На следующий день по окончании строительства Леонид Даниилович позвал крестьян "на чай". Рассказывают, что президент вышел к столу и спросил одну из женщин: "Сколько у тебя детей?" "Пятеро", – ответила та. Тогда президент вынес из дома 10 тысяч долларов и отдал ей. Рассказывают, что к Кучме подошла одна из его одноклассниц. "Лёня, а мне?" – вроде бы попросила она. Президент вытянул из кармана несколько сотен долларов и положил ей сверху на грудь", – писала об этом в своем репортаже из Чайкино журналистка Елена Талаева.Эта сцена наглядно демонстрирует барские нравы, к которым скатилась оторвавшаяся от народа украинская элита. Тем не менее жители Чайкино старались по максимуму воспользоваться сложившейся ситуацией. Бывшие одноклассники, соседи и давнишние знакомые украинского президента писали жалобы районным властям – требуя, чтобы им выдали социальную помощь, починили полуразвалившиеся дома и зарыли ямы на разбитых сельских дорогах.После развала Советского Союза, когда в Черниговской области ликвидировали большую часть колхозов, селяне остались без работы и жили в бедности. Когда Кучма ехал в Чайкино через полумёртвое село Шептаки, чиновники закрывали опустевшие хаты камуфляжными сетками – для того, чтобы их вид не портил настроение украинскому президенту. Нищета местного населения разительно контрастировала с роскошью фешенебельного особняка, который получил ироничное название "Кучмалэнд", – наглядно демонстрируя, что от развала Советского Союза выиграло ничтожное меньшинство украинцев.После отставки Кучма приезжал в родные места на отдых и на охоту. На базе резиденции сделали так называемый "частный музей" второго украинского президента. Однако по факту особняк продолжал оставаться в собственности бывшего лидера, который неохотно пускал туда даже приехавших в Чайкино журналистов.Причины пожара на вилле Кучмы нуждаются в прояснении. Но этот инцидент напоминает о том, что хозяин пострадавшего дворца внес личный вклад в разрушение отношений с Москвой. Несмотря на то, что граница проходит недалеко от его родного села и украинский президент осознавал значение добрососедских отношений с Россией, в которых была прежде всего заинтересована сама Украина.Кучма стал президентом в 1994 году, на волне массового недовольства результатами провозглашения украинской независимости. Создание нового государства, изначально ориентированного на Америку и Европу, привело к шоковым рыночным реформам, поставив миллионы граждан на грань выживания. Жители Украины голосовали за бывшего директора днепропетровского "Южмаша", который обещал восстановить разорванные экономические связи с Россией и противопоставлял себя украинским националистам, сделавшим ставку на первого президента Украины Леонида Кравчука.Одержав победу на выборах, Леонид Второй банальным образом обманул своих соотечественников – точно так же, как это сделали впоследствии Пётр Порошенко*, а затем сменивший его Зеленский.Кучма проводил политику в интересах могущественных украинских олигархов, один из которых – днепропетровский миллиардер Виктор Пинчук – стал впоследствии его зятем.Президент отдал гуманитарную политику на откуп националистам из "Руха", заручившись их поддержкой против оппозиции в лице Коммунистической партии и Прогрессивной социалистической партии Украины. Он вёл с российским руководством сложную игру, но ориентировался на Запад, стараясь любыми способами заручиться поддержкой у Вашингтона.Леонид Кучма направил украинских солдат в Ирак – убивать и умирать ради Соединенных Штатов Америки. В 2002 году он едва не устроил конфликт с Россией во время пограничного инцидента на острове Тузла. А потом опубликовал книгу "Украина – не Россия", обосновав в ней необходимость "евроатлантического выбора", который в итоге обернулся для его страны глухим тупиком.Стратегия Кучмы привела в конечном счете к тяжёлому кризису, в котором находится сейчас Украина. А пожар в селе Чайкино напомнил, что бывший президент несет свою долю ответственности за происходящие сегодня события.*Внесён в список экстремистов и террористов в РФ

https://ukraina.ru/20261012/blagimi-namereniyami-reformy-kuchmy-i-stanovlenie-ukrainskogo-oligarkhata--1083738561.html

https://ukraina.ru/20261120/dlya-togo-i-rushili-kolkhozy-ukraina-pogryazla-v-skhemakh-s-gosudarstvennoy-zemley-1084620228.html

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Сергей Котвицкий

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