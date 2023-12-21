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Милей подписал указ о "шоковой" либерализации экономики Аргентины
Милей подписал указ о "шоковой" либерализации экономики Аргентины - 21.12.2023 Украина.ру
Милей подписал указ о "шоковой" либерализации экономики Аргентины
Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, теперь их должен одобрить парламент. Об этом глава государства сообщил в обращении к нации
2023-12-21T04:03
2023-12-21T04:03
2023-12-21T04:03
новости
аргентина
хавьер милей
реформа
экономика
либерализация
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"Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня", - сказал Милей.По его словам, главной целью указа является начало "реструктуризации" страны, возвращение "свободы" и устранение множества барьеров, "которые задерживают экономическое развитие". В числе намеченных мер президент назвал приватизацию, либерализацию экспорта, отказ от регулирования цен и другие."Но это только первый шаг. В ближайшие дни мы созовём чрезвычайное заседание парламента, отправим им пакет законов с просьбой продвинуться в процессе изменений", - подчеркнул Милей.Победивший на прошедших 19 ноября президентских выборах Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. Он намерен отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и ряд министерств, радикально сократив госаппарат.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аргентина, хавьер милей, реформа, экономика, либерализация
Новости, Аргентина, Хавьер Милей, реформа, экономика, либерализация
Милей подписал указ о "шоковой" либерализации экономики Аргентины
Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, теперь их должен одобрить парламент. Об этом глава государства сообщил в обращении к нации
"Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня", - сказал Милей.
По его словам, главной целью указа является начало "реструктуризации" страны, возвращение "свободы" и устранение множества барьеров, "которые задерживают экономическое развитие". В числе намеченных мер президент назвал приватизацию, либерализацию экспорта, отказ от регулирования цен и другие.
"Но это только первый шаг. В ближайшие дни мы созовём чрезвычайное заседание парламента, отправим им пакет законов с просьбой продвинуться в процессе изменений", - подчеркнул Милей.
Победивший на прошедших 19 ноября президентских выборах Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. Он намерен отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и ряд министерств, радикально сократив госаппарат.