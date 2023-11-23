Плановый сюрприз из Страны тюльпанов. "Зеленофобы" побеждают в Нидерландах - 23.11.2023 Украина.ру
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Плановый сюрприз из Страны тюльпанов. "Зеленофобы" побеждают в Нидерландах
Плановый сюрприз из Страны тюльпанов. "Зеленофобы" побеждают в Нидерландах - 23.11.2023 Украина.ру
Плановый сюрприз из Страны тюльпанов. "Зеленофобы" побеждают в Нидерландах
Уютная и компактная Голландия, требующая, чтобы ее называли "Нидерланды", скоро опять может увидеть на своей ухоженной территории мэра Киева Виталика Кличко с братцем Вовочкой в трусах, обтягивающих тугие накачанные мослы.
2023-11-23T13:31
2023-11-23T13:31
эксклюзив
нидерланды
зарубежье
владимир скачко
украина
россия
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И не одних, а с группой слабо адекватных товарищей, которые опять будут канючить, чтобы их вместе с Украиной любили до поцелуев в десны и при этом выдавали всякие ништячки -- кредиты, безвозмездные подачки, истребители F-16, прочую смертоносную дребедень. Для "борьбы с Путиным".Так уже было в истории Нидерландов, когда весной 2016 года там готовились к референдуму, который должен был решить, поддерживает ли эта страна Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Чтобы голландцы поддержали, как в Украине говорят расово правильные патриоты, этот "викопомный" (то есть памятный в веках) документ, Украина тогдашнего еще не совсем фюрера украинского народа Петра Порошенко (не чета нынешнему Владимиру Зеленскому) отправила в Голландию агитационные группы пропаганды. С плакатами, кричалками и откровенным фанатичным безумием в глазах, которое, тем не менее, неплохо оплачивалось структурами Джорджа Сороса и стимулировалось дурью из пирожных в местных кофешопах.По непонятной причине (то ли вследствие частых ударов по голове на ринге, то ли в мэры ему еще хотелось) возглавил тогда эту кампанию уже киевский голова Кличко. Пацаны и девчонки пошумели в Стране тюльпанов, попугали тамошних бюргеров, обдолбались на много месяцев вперед и ни с чем вернулись домой. Референдум 6 апреля 2016 года проголосовал против ассоциативного соглашения, и Нидерланды вынуждены были поддержать документ с очень серьезными оговорками.На саммите Евросоюза по требованию Нидерландов 15 декабря 2016 года было принято юридически обязывающее решение по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС: а) документ этот не предоставляет Украине статуса страны — кандидата на вступление в Союз и не обязывает предоставить этого статуса Украине в будущем; б) не содержит обязательств выделения Украине прямой финансовой и военной помощи; в) не предусматривает прав граждан Украины на свободное проживание и свободное трудоустройство в странах — членах ЕС.Ради консенсуса ЕС пошел на эти условия. А сейчас, когда началась спецвоенная операция (СВО) и типа, по их терминологии, "Россия напала на свободный мир", свои же решения ЕС, извините, похерил. Сейчас с подачи бывшего гинеколога и, судя по всему, главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС может уже в декабре 2023 года начать формальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.Во всяком случае эта специалистка по плановым и досрочным родам пообещала такое развитие событий и даже начала оказывать давление на Европарламент и Европейский совет, чтобы те поддержали идею. Глава Евросовета Шарль Мишель, как известно, недавно вслед за Урсулой тоже мотался в Киев и что-то там дежурно и выспренне мямлил про поддержку "европейского будущего Украины".А длинная эта предыстория нужна была для того, чтобы понимать: украинофобия в Нидерландах – явление старое и постоянное, голландцы, которые стояли у истоков ЕС и вообще евроинтеграции, как-то интуитивно боятся выскочек и приносимых ими перемен. В том числе и потому, что понимают – за нищих, но голодно-ротастых неофитов платить придется им. И они уже платят.Эти и другие проблемы Нидерландов привели летом этого года к правительственному кризису. Многолетний премьер-министр этой страны Марк Рютте и лидер правящей Народной партии за свободу и демократию (VVD) подал в отставку и заявил, что больше не поведет своих партийцев на выборы и вообще уходит из политики. Случилось это потому, что вертящемуся, как угорь на сковородке, Рютте не удалось договориться ни с кем о методах решения проблемы растущей и все пожирающей миграции в страну.Вот поэтому на состоявшихся 22 ноября 2023 года досрочных парламентских выборах, по данным экзитпола, проведенного исследовательским агентством Ipsos, лидирует крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с 60-летним Гертом Вилдерсом, которая на дух не переносит мигрантов. Особенно мусульманских, которых большинство.PVV набирает 35 из 150 мест в парламенте. За ней следуют левый блок (GL/PvdA) с 26 местами, ныне правящая VVD получает 23 места и "Новый общественный договор" (NSC) Питера Омцига — 20.Пикантность же ситуации придет то, что по голландским законам, если ни одна из партий не наберет больше 25% голосов, то политикам придется начать переговоры о формировании коалиции. А большинство партий, включая GL/PvdA и NSC ранее исключали возможность коалиции с крайне правыми.Партия Рютте говорила, что может поговорить с голландскими "свободовцами", но теперь утверждает, что никогда не допустит их вождя Вилдерса в премьер-министры. Сам Вилдерс после публикации первых экзитполов заявил, что не вступит в коалицию с левыми, однако готов рассмотреть такую возможность с NSC или VVD.По идее, избирательный совет Нидерландов объявит окончательные результаты выборов 1 декабря. И вот тогда в этой стране и начнутся интересные политические игрища. В результате их Нидерланды или смогут преодолеть кризис и остаться в общеевропейском, начертанном в Вашингтоне дискурсе и дальше гробить себя проамериканским лакейством и поддержкой Украины в ее противостоянии с Россией, или же пополнят ряды антиамериканских евроскептиков – Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо.А голландского победителя уже горячо поздравили с происшедшим крайне правые политики по всей Европе: Орбан в Венгрии, Марин Ле Пен во Франции, Маттео Сальвини в Италии и "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Германии. Правый Интернационал в Европе не просто складывается стихийно, но и постепенно приходит к власти. Это нечто новое в европолитике.Специалисты уже прогнозируют, что раз у правых Вилдерса нет необходимых более 25% голосов, значит, Рютте останется пока у власти, а коалиционные переговоры могут затянуться надолго, и все решится не раньше будущей весны. В 2021 году четыре потенциальных партнера о коалиции договаривались 271 день, сейчас может быть и дольше.Но по-любому факт остается фактом: какая бы коалиция не возникла, Нидерланды, по общему мнению, уже не будут прежними. Новая коалиция – с правыми или без них – вынуждена будет серьезно корректировать социальную, иммиграционную и климатическую политику Нидерландов. Как известно, кроме иммиграции, второй вопрос, который погубил правительство Рютте прошедшим летом, был жилищный кризис – нехватка и дороговизна жилья. Это особенно ударило по голландской молодежи, общей стоимости жизни и, следовательно, по доверию избирателей к политикам.Однозначно коррекции подвергнутся и отношения с ее европейскими партнерами. И с Украиной, разумеется, тоже. Неонацистский режим Зеленского в ней, как известно, уже разинул роток на имеющиеся в Нидерландах 42 истребителя F-16. Зеленский о них как-то прознал и немедленно заявил, что Нидерланды передадут их Украине. Все!Премьер Рютте обалдел от такой наглости начал разъяснять, что, в стране всего 42 истребителя, что они самим Нидерландам не лишние. "Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине", — говорил он. Но Зеленский-то уже себе все наметил. И кризис "сожрал" Рютте. Как и всех, кто слишком близко якшался с украинским фюрером, что стало уже мировым трендом…И совсем худо Украине Зеленского может быть, если премьером Нидерландов станет Вилдерс. Как утверждает Википедия, американский историк и специалист по исламу и ближневосточному конфликту Даниэль Пайпс считает Вилдерса одним из наиболее перспективных и авторитетных политиков в Нидерландах, полагает, что у него есть все шансы стать премьер-министром этой страны и характеризует тоже крайне перспективно: "Опросы в настоящее время показывают, что PVV получает большинство голосов и становится крупнейшей партией в стране. Если бы Вилдерс стал премьер-министром, он мог бы повести за собой всю Европу".А куда Вилдерс может повести Нидерланды и всю Европу, видно из его политических взглядов. В политике он более 25 лет, депутат голландского парламента с 1998 года сначала от партии Рютте, а с 2010 года – своей, им же созданной Партии свободы (PVV), которая на прошлых парламентских выборах занимала второе и третье места, но никогда не получала министерских портфелей – за крайние экстремистские взгляды ею как бы брезговали все тамошние толерантные и политкорректные.PVV действительно пропагандирует уменьшение числа сторонников ислама в стране за счет сокращения незападной миграции и прекращение предоставления убежища таким просителям. Сам же Вилдерс называет себя либертарианцем, который выступает за безусловную свободу духа, но никогда не объединится с фашистами. Является откровенным и воинственным евроскептиком (выступал за выход Нидерландов из ЕС) и уже давно выступает за то, чтобы правительство его страны вернуло себе контроль над госграницами, сократило иммиграцию, а также выплаты в бюджет Евросоюза и наложило вето на любое дальнейшее его расширение.При этом Вилдерс неоднократно призывал закрыть мечети, исламские школы и запретить Коран. Для него ислам – это, по его словам, "тоталитарная идеология, направленная против свободы, правления закона и разделения церкви и государства". В своем документальном короткометражном фильме "Фитна" он сравнивал ислам с нацизмом и критиковал Коран, сравнивая его суры с выдержками из "Майн кампф" Адольфа Гитлера.Фильм с демонстрацией кадров террористических актов, которые устроили исламисты, имел широкий международный резонанс, но на Вилдерса это не возымело никакого действия, и самое знаменитое высказывание его в этом плане заключается в том, что он бы "выгнал пророка Мухаммеда из страны, если бы он жил в наше время".Сейчас Вилдерс однозначно является сторонником Израиля, где прожил 2 года, в ближневосточном конфликте, отвергает любые компромиссы со стороны еврейского государства, в решении палестинского вопроса, считая единственно верным решением "переименовать Иорданию в Палестину и переселить туда всех палестинцев", и считает, что "Израиль является первой линией обороны Запада" против "исламской угрозы".Но самое интересное в другом – в 2008 и в 2011 годах Вилдерс в Нидерландах был признан невиновным и очищенным от обвинений в разжигании ненависти к мусульманам. В судах. Против него выступили голландские исламские организации и общины во главе с Нидерландской исламской федерацией. Но суды постановили: высказывания Вилдерса о воинственной природе ислама и его призывы запретить мусульманскую иммиграцию и Коран должны рассматриваться в более широком контексте дебатов об иммиграционной политике и не могут быть прямо увязаны с пропагандой ненависти и дискриминации мусульман в Нидерландах.И это тоже о многом в настроениях европейцев говорит. А спецы-обозреватели прямо утверждают: суды дали Вилдерсу арену для пропаганды его взглядов и повысили его популярность до нынешних результатов на выборах. И это тоже может быть политикой.Среди прочих требований PVV и Вилдерса -- прекращение поставок оружия в Украину. Сам он демонстративно отказался присутствовать на выступлении Зеленского в палате представителей Нидерландов. А до этого критиковал открытие рынка ЕС украинским фермерам, выступал за выполнение Украиной Минских соглашений и призывал Киев найти общий язык с юго-восточными регионами Украины.И тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Ну, разве что опять утверждать, что действует "рука Москвы". В 2016 году в интервью газете "Известия" Вилдерс говорил, что, по его мнению, "Брюссель не должен диктовать, с кем нам иметь экономические и политические отношения", а "восстановление связей с Россией — приоритетное направление для традиционно торговой страны, какой всегда были Нидерланды".По его словам, многие века обе страны "несмотря на существовавшие конфликты, находили только пользу от взаимного сотрудничества", и "сегодня снятие антироссийских санкций — необходимое условие нашего благополучного будущего".В запрещенной в России соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке уже горестно написал: "Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов. Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится".
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20231122/1051237125.html
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Владимир Скачко
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эксклюзив, нидерланды, зарубежье, владимир скачко, украина, россия
Эксклюзив, Нидерланды, Зарубежье, Владимир Скачко, Украина, Россия

Плановый сюрприз из Страны тюльпанов. "Зеленофобы" побеждают в Нидерландах

13:31 23.11.2023
 
© AP / Peter Dejong
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP / Peter Dejong
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
автор издания Украина.ру
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Уютная и компактная Голландия, требующая, чтобы ее называли "Нидерланды", скоро опять может увидеть на своей ухоженной территории мэра Киева Виталика Кличко с братцем Вовочкой в трусах, обтягивающих тугие накачанные мослы.
И не одних, а с группой слабо адекватных товарищей, которые опять будут канючить, чтобы их вместе с Украиной любили до поцелуев в десны и при этом выдавали всякие ништячки -- кредиты, безвозмездные подачки, истребители F-16, прочую смертоносную дребедень. Для "борьбы с Путиным".
Так уже было в истории Нидерландов, когда весной 2016 года там готовились к референдуму, который должен был решить, поддерживает ли эта страна Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Чтобы голландцы поддержали, как в Украине говорят расово правильные патриоты, этот "викопомный" (то есть памятный в веках) документ, Украина тогдашнего еще не совсем фюрера украинского народа Петра Порошенко (не чета нынешнему Владимиру Зеленскому) отправила в Голландию агитационные группы пропаганды. С плакатами, кричалками и откровенным фанатичным безумием в глазах, которое, тем не менее, неплохо оплачивалось структурами Джорджа Сороса и стимулировалось дурью из пирожных в местных кофешопах.
По непонятной причине (то ли вследствие частых ударов по голове на ринге, то ли в мэры ему еще хотелось) возглавил тогда эту кампанию уже киевский голова Кличко. Пацаны и девчонки пошумели в Стране тюльпанов, попугали тамошних бюргеров, обдолбались на много месяцев вперед и ни с чем вернулись домой. Референдум 6 апреля 2016 года проголосовал против ассоциативного соглашения, и Нидерланды вынуждены были поддержать документ с очень серьезными оговорками.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
На саммите Евросоюза по требованию Нидерландов 15 декабря 2016 года было принято юридически обязывающее решение по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС: а) документ этот не предоставляет Украине статуса страны — кандидата на вступление в Союз и не обязывает предоставить этого статуса Украине в будущем; б) не содержит обязательств выделения Украине прямой финансовой и военной помощи; в) не предусматривает прав граждан Украины на свободное проживание и свободное трудоустройство в странах — членах ЕС.
Ради консенсуса ЕС пошел на эти условия. А сейчас, когда началась спецвоенная операция (СВО) и типа, по их терминологии, "Россия напала на свободный мир", свои же решения ЕС, извините, похерил. Сейчас с подачи бывшего гинеколога и, судя по всему, главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС может уже в декабре 2023 года начать формальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Во всяком случае эта специалистка по плановым и досрочным родам пообещала такое развитие событий и даже начала оказывать давление на Европарламент и Европейский совет, чтобы те поддержали идею. Глава Евросовета Шарль Мишель, как известно, недавно вслед за Урсулой тоже мотался в Киев и что-то там дежурно и выспренне мямлил про поддержку "европейского будущего Украины".
А длинная эта предыстория нужна была для того, чтобы понимать: украинофобия в Нидерландах – явление старое и постоянное, голландцы, которые стояли у истоков ЕС и вообще евроинтеграции, как-то интуитивно боятся выскочек и приносимых ими перемен. В том числе и потому, что понимают – за нищих, но голодно-ротастых неофитов платить придется им. И они уже платят.
Золотая пряжка скифов - экспонат выставки в ГИМ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Вчера, 13:44
Нидерланды передадут Киеву скифское золото - Минкульт УкраиныМинистерство культуры Украины 22 ноября в своих соцсетях заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме
Эти и другие проблемы Нидерландов привели летом этого года к правительственному кризису. Многолетний премьер-министр этой страны Марк Рютте и лидер правящей Народной партии за свободу и демократию (VVD) подал в отставку и заявил, что больше не поведет своих партийцев на выборы и вообще уходит из политики. Случилось это потому, что вертящемуся, как угорь на сковородке, Рютте не удалось договориться ни с кем о методах решения проблемы растущей и все пожирающей миграции в страну.
Вот поэтому на состоявшихся 22 ноября 2023 года досрочных парламентских выборах, по данным экзитпола, проведенного исследовательским агентством Ipsos, лидирует крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с 60-летним Гертом Вилдерсом, которая на дух не переносит мигрантов. Особенно мусульманских, которых большинство.
PVV набирает 35 из 150 мест в парламенте. За ней следуют левый блок (GL/PvdA) с 26 местами, ныне правящая VVD получает 23 места и "Новый общественный договор" (NSC) Питера Омцига — 20.
Пикантность же ситуации придет то, что по голландским законам, если ни одна из партий не наберет больше 25% голосов, то политикам придется начать переговоры о формировании коалиции. А большинство партий, включая GL/PvdA и NSC ранее исключали возможность коалиции с крайне правыми.
Партия Рютте говорила, что может поговорить с голландскими "свободовцами", но теперь утверждает, что никогда не допустит их вождя Вилдерса в премьер-министры. Сам Вилдерс после публикации первых экзитполов заявил, что не вступит в коалицию с левыми, однако готов рассмотреть такую возможность с NSC или VVD.
Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
6 октября, 21:19
Нидерланды выделяют Украине 102 миллиона евроНидерланды выделяют 102 миллиона евро нынешнему руководству Украины. Из этой суммы 60 миллионов "пойдут на поддержку голландских компаний", сообщило 6 октября правительство королевства.
По идее, избирательный совет Нидерландов объявит окончательные результаты выборов 1 декабря. И вот тогда в этой стране и начнутся интересные политические игрища. В результате их Нидерланды или смогут преодолеть кризис и остаться в общеевропейском, начертанном в Вашингтоне дискурсе и дальше гробить себя проамериканским лакейством и поддержкой Украины в ее противостоянии с Россией, или же пополнят ряды антиамериканских евроскептиков – Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо.
А голландского победителя уже горячо поздравили с происшедшим крайне правые политики по всей Европе: Орбан в Венгрии, Марин Ле Пен во Франции, Маттео Сальвини в Италии и "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Германии. Правый Интернационал в Европе не просто складывается стихийно, но и постепенно приходит к власти. Это нечто новое в европолитике.
Специалисты уже прогнозируют, что раз у правых Вилдерса нет необходимых более 25% голосов, значит, Рютте останется пока у власти, а коалиционные переговоры могут затянуться надолго, и все решится не раньше будущей весны. В 2021 году четыре потенциальных партнера о коалиции договаривались 271 день, сейчас может быть и дольше.
Но по-любому факт остается фактом: какая бы коалиция не возникла, Нидерланды, по общему мнению, уже не будут прежними. Новая коалиция – с правыми или без них – вынуждена будет серьезно корректировать социальную, иммиграционную и климатическую политику Нидерландов. Как известно, кроме иммиграции, второй вопрос, который погубил правительство Рютте прошедшим летом, был жилищный кризис – нехватка и дороговизна жилья. Это особенно ударило по голландской молодежи, общей стоимости жизни и, следовательно, по доверию избирателей к политикам.
Однозначно коррекции подвергнутся и отношения с ее европейскими партнерами. И с Украиной, разумеется, тоже. Неонацистский режим Зеленского в ней, как известно, уже разинул роток на имеющиеся в Нидерландах 42 истребителя F-16. Зеленский о них как-то прознал и немедленно заявил, что Нидерланды передадут их Украине. Все!
Премьер Рютте обалдел от такой наглости начал разъяснять, что, в стране всего 42 истребителя, что они самим Нидерландам не лишние. "Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине", — говорил он. Но Зеленский-то уже себе все наметил. И кризис "сожрал" Рютте. Как и всех, кто слишком близко якшался с украинским фюрером, что стало уже мировым трендом…
И совсем худо Украине Зеленского может быть, если премьером Нидерландов станет Вилдерс. Как утверждает Википедия, американский историк и специалист по исламу и ближневосточному конфликту Даниэль Пайпс считает Вилдерса одним из наиболее перспективных и авторитетных политиков в Нидерландах, полагает, что у него есть все шансы стать премьер-министром этой страны и характеризует тоже крайне перспективно: "Опросы в настоящее время показывают, что PVV получает большинство голосов и становится крупнейшей партией в стране. Если бы Вилдерс стал премьер-министром, он мог бы повести за собой всю Европу".
А куда Вилдерс может повести Нидерланды и всю Европу, видно из его политических взглядов. В политике он более 25 лет, депутат голландского парламента с 1998 года сначала от партии Рютте, а с 2010 года – своей, им же созданной Партии свободы (PVV), которая на прошлых парламентских выборах занимала второе и третье места, но никогда не получала министерских портфелей – за крайние экстремистские взгляды ею как бы брезговали все тамошние толерантные и политкорректные.
PVV действительно пропагандирует уменьшение числа сторонников ислама в стране за счет сокращения незападной миграции и прекращение предоставления убежища таким просителям. Сам же Вилдерс называет себя либертарианцем, который выступает за безусловную свободу духа, но никогда не объединится с фашистами. Является откровенным и воинственным евроскептиком (выступал за выход Нидерландов из ЕС) и уже давно выступает за то, чтобы правительство его страны вернуло себе контроль над госграницами, сократило иммиграцию, а также выплаты в бюджет Евросоюза и наложило вето на любое дальнейшее его расширение.
При этом Вилдерс неоднократно призывал закрыть мечети, исламские школы и запретить Коран. Для него ислам – это, по его словам, "тоталитарная идеология, направленная против свободы, правления закона и разделения церкви и государства". В своем документальном короткометражном фильме "Фитна" он сравнивал ислам с нацизмом и критиковал Коран, сравнивая его суры с выдержками из "Майн кампф" Адольфа Гитлера.
Фильм с демонстрацией кадров террористических актов, которые устроили исламисты, имел широкий международный резонанс, но на Вилдерса это не возымело никакого действия, и самое знаменитое высказывание его в этом плане заключается в том, что он бы "выгнал пророка Мухаммеда из страны, если бы он жил в наше время".
Сейчас Вилдерс однозначно является сторонником Израиля, где прожил 2 года, в ближневосточном конфликте, отвергает любые компромиссы со стороны еврейского государства, в решении палестинского вопроса, считая единственно верным решением "переименовать Иорданию в Палестину и переселить туда всех палестинцев", и считает, что "Израиль является первой линией обороны Запада" против "исламской угрозы".
Но самое интересное в другом – в 2008 и в 2011 годах Вилдерс в Нидерландах был признан невиновным и очищенным от обвинений в разжигании ненависти к мусульманам. В судах. Против него выступили голландские исламские организации и общины во главе с Нидерландской исламской федерацией. Но суды постановили: высказывания Вилдерса о воинственной природе ислама и его призывы запретить мусульманскую иммиграцию и Коран должны рассматриваться в более широком контексте дебатов об иммиграционной политике и не могут быть прямо увязаны с пропагандой ненависти и дискриминации мусульман в Нидерландах.
И это тоже о многом в настроениях европейцев говорит. А спецы-обозреватели прямо утверждают: суды дали Вилдерсу арену для пропаганды его взглядов и повысили его популярность до нынешних результатов на выборах. И это тоже может быть политикой.
Среди прочих требований PVV и Вилдерса -- прекращение поставок оружия в Украину. Сам он демонстративно отказался присутствовать на выступлении Зеленского в палате представителей Нидерландов. А до этого критиковал открытие рынка ЕС украинским фермерам, выступал за выполнение Украиной Минских соглашений и призывал Киев найти общий язык с юго-восточными регионами Украины.
И тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Ну, разве что опять утверждать, что действует "рука Москвы". В 2016 году в интервью газете "Известия" Вилдерс говорил, что, по его мнению, "Брюссель не должен диктовать, с кем нам иметь экономические и политические отношения", а "восстановление связей с Россией — приоритетное направление для традиционно торговой страны, какой всегда были Нидерланды".
По его словам, многие века обе страны "несмотря на существовавшие конфликты, находили только пользу от взаимного сотрудничества", и "сегодня снятие антироссийских санкций — необходимое условие нашего благополучного будущего".
В запрещенной в России соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке уже горестно написал: "Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов. Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится".
 
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