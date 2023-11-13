https://ukraina.ru/20231113/1050995691.html

ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ

ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ - 13.11.2023 Украина.ру

ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ

Армия Израиля (ЦАХАЛ) полностью захватила сектор Газа, ХАМАС потерял контроль над городом. Об этом 13 ноября сообщает Times of Israel cо ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта

2023-11-13T22:14

2023-11-13T22:14

2023-11-13T22:14

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В сети уже также появилось фото на котором военнослужащие ЦАХАЛА "Голани" находятся внутри здания парламента Газы. По словам Йоава Галанта , израильские войска наступают “в соответствии с планами и выполняют задачи точно, смертельно”. Вечером, 13 ноября, в Москву из Каира прилетели 70 россиян, пожелавших покинуть сектор Газа. Они перешли границу с Египтом накануне. Всего Газу на данный момент покинули 98 российских граждан. Напомним, в результате обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло более 11-ти тысяч человек, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.Ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что не видит возможности для прекращения огня в секторе Газа.

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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, ближний восток, хамас, израиль, палестина