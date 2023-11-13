ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ - 13.11.2023 Украина.ру
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ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ
ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ - 13.11.2023 Украина.ру
ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ
Армия Израиля (ЦАХАЛ) полностью захватила сектор Газа, ХАМАС потерял контроль над городом. Об этом 13 ноября сообщает Times of Israel cо ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта
2023-11-13T22:14
2023-11-13T22:14
новости
сектор газа
палестино-израильский конфликт
ближний восток
хамас
израиль
палестина
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В сети уже также появилось фото на котором военнослужащие ЦАХАЛА "Голани" находятся внутри здания парламента Газы. По словам Йоава Галанта , израильские войска наступают “в соответствии с планами и выполняют задачи точно, смертельно”. Вечером, 13 ноября, в Москву из Каира прилетели 70 россиян, пожелавших покинуть сектор Газа. Они перешли границу с Египтом накануне. Всего Газу на данный момент покинули 98 российских граждан. Напомним, в результате обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло более 11-ти тысяч человек, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.Ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что не видит возможности для прекращения огня в секторе Газа.
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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, ближний восток, хамас, израиль, палестина
Новости, сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, ХАМАС, Израиль, Палестина

ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ

22:14 13.11.2023
 
© РИА Новости . Ахмет Абед / Перейти в фотобанкИзраиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Ахмет Абед
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Армия Израиля (ЦАХАЛ) полностью захватила сектор Газа, ХАМАС потерял контроль над городом. Об этом 13 ноября сообщает Times of Israel cо ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта
“У ХАМАСА нет сил, способных остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается ко всем пунктам. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданские лица грабят базы ХАМАСА. У них нет доверия к правительству ”, – приводит СМИ слова главы оборонного ведомства.
В сети уже также появилось фото на котором военнослужащие ЦАХАЛА "Голани" находятся внутри здания парламента Газы.
"Здание Палестинского законодательного совета в Газе обслуживало законодателей ХАМАСА только с момента захвата сектора террористической группировкой в 2007 году", – уточняет Times of Israel.
По словам Йоава Галанта , израильские войска наступают “в соответствии с планами и выполняют задачи точно, смертельно”.
“Мы работаем в соответствии с задачами. У нас нет секундомера. У нас есть цели. Мы достигнем наших целей ”, – сказал Галлант.
Вечером, 13 ноября, в Москву из Каира прилетели 70 россиян, пожелавших покинуть сектор Газа. Они перешли границу с Египтом накануне. Всего Газу на данный момент покинули 98 российских граждан.
Напомним, в результате обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло более 11-ти тысяч человек, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
Ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что не видит возможности для прекращения огня в секторе Газа.
 
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