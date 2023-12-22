https://ukraina.ru/20231222/1052313977.html

Виктор Бут: В тюрьме ветераны Ирака удивлялись, почему Россия не бомбит энергосистему Украины

Виктор Бут: В тюрьме ветераны Ирака удивлялись, почему Россия не бомбит энергосистему Украины - 22.12.2023 Украина.ру

Виктор Бут: В тюрьме ветераны Ирака удивлялись, почему Россия не бомбит энергосистему Украины

Для американцев тяжело воспринимать мир вне границ континентальных Соединенных Штатов. Это все далеко и их как-то не трогает, считает предприниматель, депутат Ульяновского законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут

2023-12-22T06:16

2023-12-22T06:16

2023-12-22T06:24

интервью

тюрьма

виктор бут

спецоперация

сша

африка

украина

энергосистема украины

ирак

афганистан

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Виктор, если вы бы могли что-то изменить в своей судьбе, то что изменили бы?- Вопрос очень философский. Конечно, у каждого из нас есть свои желания, есть свои какие-то мечты, которые не были реализованы, но, тем не менее, оглядываясь назад, наверное, ничего и не менял.Как сложилось – так сложилось. Надо думать больше о том, что происходит сейчас и делать все, что нужно для того, чтобы когда наступило завтра – оно выросло из сегодняшнего момента.– Поговорим о бизнесе с другими странами и не только. Какие направления сейчас наиболее выгодны и интересны для России в плане сотрудничества, в каких сферах, насколько широки перспективы бизнеса с той же Африкой? Вы достаточно активно занимались этим направлением.- Мы сейчас переживаем очень интересный момент. Происходит реформатирование не только мировой валютно-финансовой системы, но и торговых взаимоотношений. В этом плане глобальный юг, который с началом военной операции повел себя довольно сдержанно, разобрался и все больше и больше встает на сторону России.Конечно, еще очень много проблем – логистических, с финансовыми оплатами, проблем с пониманием предпринимателями России тех же рынков Африки, что она собой представляет. И, наверное, самое главное – это необходим системный подход, где бы все-таки государство заняло ведущую роль, потому что каждая из африканских стран имеет свою специфику, притом, что у нас нет дружественных инфраструктур – портовых и других.Конечно, одной компании, одному предпринимателю очень сложно будет зайти в какую-то африканскую страну. Здесь необходима государственная поддержка и работа на перспективу. Радует то, что после прошедшего очередного саммита "Россия-Африка" обозначены четкие направления, программа – это увеличение квоты на студентов, это культурный обмен.И самое главное, что следовало бы здесь тоже указывать – это то, чтобы "Аэрофлот", желательно, открыл больше рейсов в африканские страны, чтобы туда было добираться проще и надежнее.– Какие страны африканского континента нам интересны в первую очередь, где какие направления возможного сотрудничества?– Традиционно мы говорим о странах Северной Африки – это Египет, Ливия, Алжир, где и в Советском Союзе у нас были тесные контакты и понимание. А также и Марокко, и Мавритания, страны арабской Африки.Что касается ЮАР, Демократической Республики Конго, Анголы, Мозамбика, то каждая из этих стран обладает своим хорошим потенциалом в той или иной форме. Здесь бы я не выделял конкретно, думаю, что нам надо работать с теми, кто к нам тянется. И здесь наш опыт – и России, и то, что мы унаследовали от Советского Союза, очень пригодился. Тем более что многие из тех товаров, которые мы производим, весьма конкурентоспособны на африканских рынках.- Сейчас Россия приобрела, вернула целых четыре региона с огромным промышленным потенциалом. Мне кажется, очень часто Россия или не представляет, или недооценивает возможности этих регионов.Как бы вы оценили перспективы их для развития предпринимательской деятельности и промышленности, и что надо в первую очередь новым регионам Российской Федерации для полноценного функционирования, помимо прекращения боевых действий?– Вы правильно сказали, что прежде всего не то, что прекращение боевых действий, а решение всех задач СВО, поставленных президентом. Тогда при мирной жизни Донбасс станет еще одним очень мощным индустриальным центром. Без преувеличения – это будет индустриальное сердце России.Самое главное, что мы не просто приобрели территории, я бы называл это территориями. Это прежде всего люди. В Донбассе после восьми лет борьбы у людей произошла очистка огнем, они как никто другой понимают, что такое русский мир, что такое быть с Россией, и какую угрозу несет нам эта политика коллективного Запада на уничтожение всех русских.У них задача была одна – не просто нас раздробить, это один из этапов. На самом деле мы для них такое препятствие, которое по каким-либо причинам, оказывается, занимает те территории, которые богаты, прежде всего, полезными ископаемыми.Здесь у них задача не мытьем, так катанием, развалить, для того, чтобы устроить такой хаос, где бы население было бы уничтожено. Мы с вами где-то уже слышали про такое, правильно? Это же все те же планы Гитлера о том, что славянское население должно быть уничтожено.Мы русские и представляем сейчас для Запада экзистенциальную проблему. Главное, чтобы все наши граждане это хорошо понимали, все русские это понимали, и, надеюсь, что сейчас для тех, кто находится на оккупированных территориях на Украине, наверное, тоже наступит такое прозрение.Особенно молодому поколению за последние тридцать лет удалось внушить понятие о некой исключительности, о том, что они могут жить достойно в Европейском Союзе. Помните историю "я девочка – я хочу кружевные трусики"?Мне сейчас очень хотелось бы посмотреть в глаза той девочке с "кружевными трусиками", и как ей теперь эти ЕСовские кружевные трусики, не жмут ли?– Здесь в целом достаточно интересно, как сейчас Россию, как сейчас русских воспринимают на Западе, как изменился этот взгляд на Россию, на русских, за последние десять лет до СВО, до начала АТО, до госпереворота в Киеве? И как воспринимали Россию во время вашего пребывания в заключении в США, было ли к вам особое отношение, связанное с тем, что вы русский?– Отношение ко мне с тем, что я русский, конечно, было предвзятое, но удалось более-менее нормально выстроить отношения, они не были какими-то неровными, особенно с охраной, большинство из них были ветеранами, прошедшими через Ирак или Афганистан.Много обсуждали то, что происходит. Интересно было, что они обращались ко мне: "А что там ваши газеты пишут"? Я получал газеты из России, таким образом удалось довести альтернативные точки зрения.Многие из них стали потом смотреть веб-сайты как RTи другие, стали более-менее копаться, потому что пропаганда, особенно в США, настолько топорна и настолько жестоко сделана, что большинство населения ей просто не верит. Поэтому там очень важны альтернативные источники информации. Для американцев вообще тяжело воспринимать мир вне границ континентальных Соединенных Штатов: "А где это, а зачем это"? Это все далеко и их как-то не трогает.Тем не менее, во время ковида у них началось это движение. И особенно, когда началась спецоперация, первое время у них было шоковое состояние, а потом военные мне говорили: "Ну почему же вы не разбомбили полностью электросистему, воду не отключили, связь у них работает"?Я объяснял им, потому что это не война, мы не воюем с нашими же людьми. И долго приходилось объяснять: "Вы считаете, что Украина совершенно другой народ, и мы якобы мешаем им быть отдельным государством. Нет!"Опять же, история Украины, кто такие украинцы? Ребята, давайте сравним с Техасом. Завтра они отделятся, мы им поможем, мы профинансируем, с тем, чтобы поставить там российские или китайские военные базы. И придумаем так, что начнем переписывать историю, говорить, что Техас вообще-то никогда не был американским, он был мексиканским. У Техаса намного больше проблем и намного больше оснований для того, чтобы его от вас отколоть.А потом мы объявим, что "техасский язык – теперь язык, а не южное наречие вашего американского диалекта, и запретим использование литературного английского языка, а будем всем навязывать говорить на южном сленге, и запретим все издания, придумаем дополнительные буквы в английский алфавит, и будем это навязывать".Они мне говорят: "Да ты что, с ума сошел"? – "А почему тогда мы должны с этим как-то смириться? Вы поймите, у вас есть родственники в Техасе"? – "Да полно"! – "И у нас также, трудно в России найти семью, которая не была бы связана с Украиной плотным родством".И это помогало. Говорил им: "Представьте, мы бы решили там разместить свои системы, чтобы перехватывать ваши ракеты, поставить туда биолаборатории, проводить исследования, что вы сделаете"? – "Мы оккупируем ее". – "Ну смотрите, а мы все это время пытались мирно договориться, объяснить, давали много преференций. Вы представляете, что Российская Федерация очень долго спонсировала украинскую экономику специальными тарифами на газ в очень тесной кооперации. Но элиты решили, что они смогут получить больше, и устроили торг, в результате проиграли. Где сейчас все украинские олигархи, и что они сделали со своей страной"?А самое главное – за что погибают те невинные люди, которых ловят на улицах и отправляют на фронт быть пушечным мясом, просто погибать? И те, кто их отправляет, они же заранее знают, что люди не выживут! Здесь это трагедия"!И самое главное, когда ты объясняешь американцам: "Ребята, вы говорите, что разные страны. Но как так, когда две воюющие стороны говорят на одном языке? Как это так? Разберитесь! Если по вашим же исследованиям, где вы приводили примеры, Гэллап или кто-то проводил исследования, то 80% респондентов предпочли заполнять анкеты на русском языке. О чем это говорит? На каком же они языке говорят, и кто там большинство населения"?И эти вопросы подолгу умалчивал, не хотел обидеть, но сейчас, в связи с тем, что каждый день больше и больше они начинают понимать, что выиграть в этом конфликте Украина не может однозначно, а во-вторых, придется разговаривать с Россией, но уже на условиях России, а не на тех, которые Россия предлагала до начала спецоперации– Как презентовать правильно образ русского, как мы должны представлять русских за рубежом? Многие мои знакомые, когда все еще ездят, их спрашивают в Америке: You’re from Russia? Communist? – Это "комми" у них осталось до сих пор, хотя казалось, бы, сколько лет прошло с развала Союза!- Думаю, нам надо перестать беспокоиться о том, как себя представить. Надо просто быть самими собой. Это уже их проблема. Если мы открыты к миру, если мы стараемся изучать разные культуры, разные языки, путешествовать, то не наша проблема навязывать нас тому же Западу, или тем же американцам. Хотя в Америке последнее время огромный интерес к России.Я не удивлюсь, если при создании условий очень много американцев по моим оценкам, как минимум, несколько миллионов человек хотят и при возможности переедут жить в Россию.Если мы всегда говорим правду, всегда откровенны, то не надо нам ничего придумывать, нам пропаганда не нужна. Давайте просто расскажем, что происходит в стране. Давайте просто покажем ту же выставку "Россия", которая сейчас идет на ВДНХ – про регионы, про людей, про то, как даже во время санкций у нас страна развивается.Посмотрите, наши города, особенно Москва, становится одним из самых безопасных и комфортных для проживания в мире. Здесь уже нам особо говорить ничего не надо.Сарафанное радио, даже небольшое количество тех иностранцев, которые здесь бывают, уже разносят, уже говорят о том, что реально происходит. Надо только правильно наладить коммуникацию и сделать доступ этих же иностранцев к нашим ресурсам.– Если мы говорим о большой России, то вы долго отсутствовали, не могли видеть родину, родную страну. Какие изменения вы заметили по возвращению, как изменилась страна, как изменились люди в стране за это время?– Изменения колоссальные, даже трудно представить. Первое время я был в состоянии шока. Это и от того, как изменилась инфраструктура – общественный транспорт, как изменилось использование смартфонов.Сейчас, вы не поверите, ко мне приезжала полгода назад британская журналистка, мы стали говорить об общении с государством, и я показал, как у нас работают "Госуслуги", у нее был шок. Она не могла проверить, что Россия преодолела бюрократические пределы, и сказала: "Мне, чтобы получить такую же справку, пришлось бы потратить как минимум несколько месяцев, а ты ткнул пальчиком – и готово". – "Ну, видишь, как все меняется"!Таких примеров очень много. Посмотрите, какую работу проделывает Москва, какую работу ведут другие города. Мне довелось поездить по стране, и везде видны точки роста, видно то, что народ активно преображает свои родные города, что делаются дороги.Да, конечно, проблем еще больше. Хотелось бы иметь еще больше средств, чтобы вложить. Не везде это происходит ровно, но тем не менее процесс идет. И самое главное, что в регионах уже люди не уезжают просто в Москву, а создают себе комфорт на месте. И это очень ощущается.Открываются сервисы. Летом, например, довелось поездить по Сибири, посмотреть другие места. У нас практически везде в стране можно заказать через смартфон, (потому что везде есть широкополосный доступ в интернет, у нас смартфоны отлично работают) те же товары, что и в Москве – через Озон и другие маркетплейсы. Все это оперативно доставляется, может быть, на день позже, максимум на два, если ты живешь очень далеко. Доступ есть.Во многих городах самокаты напрокат, молодежь активно ими пользуется. Во многих городах открываются наши российские сетевые бренды. Самое главное, видно, что руководство и регионов, и городов, активно вкладывает в инфраструктуру отдыха, занимается ремонтом и театров, и домов культуры. Очень много выставок. Каждый регион пытается найти ту изюминку, который делает его не каким-то серым, захолустным, а именно ярким регионом.Довелось несколько раз побывать на ВДНХ, и каждый раз ты попадаешь в это измерение, и все очень интересно – оттуда уходить не хочется! Очень интересно познакомиться и посмотреть на себя. Выставка дает возможность посмотреть нам всем на себя немножко со стороны – оценить, что было сделано за тридцать лет.Мы очень часто не ценим то, что имеем. То, что у нас есть – это очень хорошее достижение, нам этим надо гордиться, нам это надо увидеть, понять, особенно показать нашим детям, нашему молодому поколению, чтобы они увидели, осознали и понимали, в какой великой и могущественной стране мы живем, и какое у нас будущее, если мы все, объединившись, приложим усилия для того, чтобы сделать эту жизнь еще лучше. Для того, чтобы решить те проблемы, которые у нас есть, а их у нас хватает тоже.Но самое главное – в нашей стране существует понятие общения. Посмотрите тот политический дискурс, как любят говорить там, который идет у нас в стране. Его даже нельзя сравнить с той шарадой и тем цирком, который происходит в политической жизни Америки. Насколько у нас цивильно общаются оппозиционные партии.Даже последняя встреча Владимира Владимировича Путина с лидерами парламентских фракций показывает очень уникальную вещь, что у нас власть общается на равных, и причем уделяет внимание всему политическому спектру, и слышит все голоса, и пытается сделать так, чтобы жизнь стала лучше.Это уникальное достижение сегодняшней России. Мы сейчас, на наших глазах формируем абсолютно новый принцип самоуправления.Я не хочу к этому применять слово "демократия", потому что оно у нас уже приобрело даже ругательный смысл, но, наверное, был бы уместней термин "самодержавие", что мы сами держим нашу державу, сами несем бремя и имеем голос в том, как мы будем жить.– Многим не нравится то, что, мы сами решили выбирать. Сейчас на нас собираются наложить 12-ый пакет санкций. Насколько успешно мы справляемся с этими санкциями, а насколько они влияют на нашу жизнь, потому что бесследно они не проходят?– Бесследно они не проходят, но здесь мы когда-нибудь поставим памятник этим "12 тысячам санкций", потому что они нам позволили осознать то, что мы все сможем, преодолеем, а самое главное – поверим в собственную страну и собственных людей.Хотелось бы, чтобы ресурсы для развития предпринимательства были не под 15% или 16%, как Центробанк сейчас ставил, а действительно льготные, для того, чтобы можно было инвестировать в промышленность, строительство новых заводов, новых производств. Посмотрите на наш продовольственный рынок, на наличие тех же товаров. Что у нас реально не хватает? Да, были какие-то проблемы, но мы с этим справились.Самое главное – убрать бюрократические препоны для того, чтобы не просто государство инвестировало, как оно сейчас делает, особенно в военно-промышленный комплекс, но чтобы и предприниматели могли работать на благо страны, развивая и заменяя те западные компании, которые решили уйти. Думаю, в будущем мы должны очень жестко сделать условия для тех, кто к нам возвращается: только совместные предприятия, и полная передача технологий. Для того, чтобы если вдруг вы опять захотите куда-то уходить – извините, все останется у нас.Я считаю, что мы где-то были действительно очень наивными, очень много верили обещаниям западников, но сейчас за одного битого двух небитых дают. Я думаю, что это все нам во благо.

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Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, тюрьма, виктор бут, спецоперация, сша, африка, украина, энергосистема украины, ирак, афганистан