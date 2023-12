Виктор Бут: В тюрьме ветераны Ирака удивлялись, почему Россия не бомбит энергосистему Украины

Откровения украинских девочек из американского института, или Ещё раз о стратегии Запада Аналитический доклад американской грантовой организации "Институт изучения войны" (The Institute for the Study of War, на него охотно ссылаются украинские СМИ) "Почему Путин вторгся на Украину и как должна закончиться война" достаточно современен — опубликован 1 октября этого года. Судя по позиции "партии войны", в США он по-прежнему актуален