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"Хирургия была моим страданием и счастьем": 110 лет великому киевлянину Николаю Амосову

"Хирургия была моим страданием и счастьем": 110 лет великому киевлянину Николаю Амосову - 19.12.2023 Украина.ру

"Хирургия была моим страданием и счастьем": 110 лет великому киевлянину Николаю Амосову

В числе людей, которых можно назвать великими киевлянами, немало тех, кто родился далеко от Города, но связавших с ним свою судьбу и прославивших его. Среди них – уроженец Львовской области Богдан Ступка, родившийся в Новой Москве авиаконструктор Олег Антонов, создатель советской ЭВМ нижегородец Сергей Лебедев и, конечно, хирург Николай Амосов

2023-12-19T08:00

2023-12-19T08:00

2023-12-19T08:00

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Николай Михайлович Амосов родился 19 декабря 1913 года в Череповецком уезде Новгородской губернии (село Ольхово сейчас затоплено водами Рыбинского водохранилища). Отец – сезонный рабочий, после немецкого плена в семью не вернулся, по информации Амосова умер от алкоголизма. Мать его была акушеркой. "За 24 года работы, на три с лишком тысячи родов, умерла одна роженица".В 1931 году окончил механический техникум в Череповце, в 1940 году – Всесоюзный заочный индустриальный институт, получив специальность инженера-теплотехника (дипломная работа: проект летательного аппарата – паротурболёта). Правда, уже во время учёбы в этом ВУЗе, Амосов с женой Галиной выбрали уже другой путь в жизни, в 1939 году закончив очно Архангельский медицинский институт. Причём и там и там демонстрировал исключительные успехи учёбы – в заочном институте в один семестр сдал весь курс высшей математики, а в медине сдал экзамены одного курса экстерном. В 39 году он сделал свою первую операцию.Мест в аспирантуре по специальности "физиология" не было, и он остался хирургом в Череповецкой межрайонной больнице.Потом была война, 4 тысячи операций в передвижном полевом госпитале № 2266 от Подмосковья, до Восточной Пруссии и Манчжурии. В 1944 году – второй брак с медсестрой Лидией Денисенко. Демобилизовался в 1946 году.После войны – Москва, заведующий главным хирургическим корпусом в институте Склифосовского. Демобилизоваться и остаться в Москве помог один из немногих в СССР хирургов с мировым именем – академик Сергей Юдин. Должность, правда, была по существу административно-инженерной – Амосов приводил в порядок оборудование больницы, но проводить операции ему не предлагали, а просить он считал ниже своего достоинства.В 1947 году – переехал на должность главного хирурга в Брянск, в следующем году защитил кандидатскую диссертацию. По правде говоря, эта диссертация была уже третьей – две другие были написаны во время войны, но не защищались.В 1952 году был приглашён в Киевский институт туберкулёза и грудной хирургии им. Яновского для руководства специально созданной клиникой торакальной хирургии. Связи с Киевом у него завязались ещё до этого – с 1949 года, после удачного доклада на конференции, он читал здесь лекции. И… остался, хотя, как говорил позже, становиться киевлянином намерений не имел и задерживаться в Киеве не собирался.Впрочем, отъезд где-то походил на эвакуацию – в Брянске против Амосова завели уголовное дело, по обвинению в… убийстве пациентов. Судя по всему, кто-то из местных эмгэбешников захотел присоседиться к московскому "делу врачей". Сразу после смерти Сталина дело было закрыто.В марте 1953 года защитил докторскую диссертацию "Пневмонэктомии и резекции лёгких при туберкулёзе". В конце 50-х, после посещения конгресса Международного общества хирургов в Мексике, лично сконструировал, изготовил и испытал Аппарат искусственного кровообращения, позволивший проводить операции непосредственно на сердце.Вскоре проявилась и универсальность таланта Амосова, которого интересовала отнюдь не только хирургия, но и проблемы управления в широком смысле, а также философские вопросы бытия. В 1960 году Амосов возглавил отдел биокибернетики академического Институт кибернетики и руководил им до начала 80-х.При этом не прекращал и хирургическую практику, осуществив в 1963 году впервые в СССР операцию протезирования митрального клапана сердца. С этого момента началась всесоюзная слава Амосова. В 1982 году о нём был снят документальный фильм "Открытое сердце". Вообще вся советская школа кардиохирургии связана с именами Амосова, Шалимова и теперь – Тодурова.В 1962 году впервые был избран депутатом Верховного Совета СССР и оставался парламентарием вплоть до распада СССР. При этом надо помнить, что в советский период депутатство было "общественной нагрузкой", не отнимавшей много времени – даже народные депутаты СССР принимали участие только в съездах, работающий между съездами ВС включал 542 депутата из 2250 избранных.В начале 1970-х годов Амосов, заболев туберкулёзом, лечился в Старокрымском санатории. Быстро "сделал карьеру" от простого пациента до главы хирургического отделения. Врач и краевед Виктор Шестаков вспоминал: "Он организовал систему, по которой в Старый Крым вахтовым методом приезжали работать его коллеги из киевских больниц и институтов. И именно здесь он их всех учил операциям на лёгких. И именно здесь Амосов впервые применил метод аппаратной резекции лёгких. Один из аппаратов его разработки до сих пор ещё работает в местной больнице".В 1968 году был назначен на должность заместителя директора по науке Киевского научно-исследовательского института туберкулёза и грудной хирургии.В 1983 году назначен директором Института сердечно-сосудистой хирургии АМН УССР, который был выделен из НИИ туберкулёза.6 декабря 1988 года Николай Михайлович оставил пост директора Института, в котором проработал 36 лет и где сделано 56 тысяч операций на сердце. Впрочем, оперировать он продолжал до 1992 года, позже прекратил, не потому что не мог, а потому что считал, что не имеет морального права предлагать пациенту услуги хирурга, которому более 80 лет.Во время операций "грандиозно матерился", во время обходов был очень жёсток к лечащим врачам. Страшно переживал каждую неудачу. Именно с одной из таких неудач началась его первая книга "Мысли и сердце". И, наверное, такое отношение к работе стоило ему много лет жизни. "Не помню никого, кого спас, а всех, кого зарезал, помню"...Библиография Амосова включает более трёх десятков книг, в том числе – профильные монографии, мемуары, книги о проблемах кибернетики, философские размышления о жизни и популярная литература о здоровом образе жизни. Это не говоря о 250-ти научных работах.Лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, академик, заслуженный деятель науки СССР. Кавалер орденов Ленина и Октябрьской Революции (высшие награды СССР), не считая многих других, включая, например, ордена Отечественной войны II степени и украинского "За заслуги" II степени (первую по статуту ордена дают только главам иностранных государств). Членом КПСС Амосов при этом не был.Амосовым была разработана оригинальная система оздоровления ("теория тысячи движений"), которой пользовался сам (кажется её же поклонником был академик Борис Патон, доживший до 101 года). Базовый комплекс включал 10 упражнений, каждое по 100 движений. Систему движений он дополнял ограничениями в еде. В 60 лет весил при росте 168 см – 63 кг, а в 80 при росте 165 см – 55. "Чем меньше организм получает пищи, тем совершеннее его обмен веществ". Эксперимент по омоложению продолжался с 1988 по 1995 год, дал хорошие результаты (по объективным показателям параметры организма обновились в среднем на 10 лет). Потом, однако, старость взяла своё.29 мая 1998 года Амосов был прооперирован в Германии: ему вшили биологический аортальный клапан и наложили два шунта на коронарные артерии. Сбор средств и поездку в Германию организовали дочь и зять – тоже врачи. После операции Амосов смог восстановить занятия спортом.Амосов активно интересовался общественно-политической жизнью, пытался нащупать очертания будущего страны. В 1990-х в украинских газетах распространялась "Анкета Амосова" – огромное безвыборочное социологическое исследование, которое, к сожалению, утратило актуальность ещё в момент проведения – уж слишком быстро менялись реалии страны и связанные с ними общественные настроения. "Теперь модно позорить коммунистов, я — тоже участвую, но должное нужно отдавать: взнуздали коммунисты Россию! Время, сравнимое только с Петром".Умер Амосов от инфаркта 12 декабря 2002 года.В 2008 году в телевизионном проекте "100 великих украинцев" на телеканале "Интер" в результате народного голосования Амосов занял второе место, пропустив вперёд только Ярослава Мудрого.

https://ukraina.ru/20231205/1032803548.html

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2023

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