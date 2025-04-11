https://ukraina.ru/20250411/fotoalbom-pobedy-v-knigsberg-pribyl-marshal-sovetskogo-soyuza-vasilevskiy-1062435100.html

Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский

Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский - 11.04.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем небольшую подборку фото- и кинохроники военных лет

2025-04-11T06:55

2025-04-11T06:55

2025-04-11T06:55

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На видео — В Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский. От былого величия Кёнигсберга остались одни памятники. Памятник Бисмарку, памятник Вильгельму. Военная и гражданская власть перешли в руки советского военного коменданта. Комендант города и крепости Кёнигсберг, генерал-майор Смирнов допрашивает пленных. Из предместий, из убежищ возвращались в город цивильные немцы, было время, они молились на Гитлера, кричали "хайль". Прославляли войну, и война пришла к ним. Они ждали падения Москвы, дождались падения Германии.

https://ukraina.ru/20250409/fotoalbom-pobedy-prazdnik-osvobozhdeniya-odessy-13-aprelya-1944-1062407916.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский 2025-04-11T06:55 true PT3M50S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история