Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский - 11.04.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский
Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский - 11.04.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем небольшую подборку фото- и кинохроники военных лет
2025-04-11T06:55
2025-04-11T06:55
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На видео — В Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский. От былого величия Кёнигсберга остались одни памятники. Памятник Бисмарку, памятник Вильгельму. Военная и гражданская власть перешли в руки советского военного коменданта. Комендант города и крепости Кёнигсберг, генерал-майор Смирнов допрашивает пленных. Из предместий, из убежищ возвращались в город цивильные немцы, было время, они молились на Гитлера, кричали "хайль". Прославляли войну, и война пришла к ним. Они ждали падения Москвы, дождались падения Германии.
https://ukraina.ru/20250409/fotoalbom-pobedy-prazdnik-osvobozhdeniya-odessy-13-aprelya-1944-1062407916.html
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2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский
Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский

06:55 11.04.2025
 
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Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем небольшую подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — В Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский. От былого величия Кёнигсберга остались одни памятники. Памятник Бисмарку, памятник Вильгельму. Военная и гражданская власть перешли в руки советского военного коменданта.
Комендант города и крепости Кёнигсберг, генерал-майор Смирнов допрашивает пленных. Из предместий, из убежищ возвращались в город цивильные немцы, было время, они молились на Гитлера, кричали "хайль". Прославляли войну, и война пришла к ним. Они ждали падения Москвы, дождались падения Германии.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОборона Одессы. Бойцы Южного фронта получают боевое задание. Август 1941 года.
Фотоальбом Победы
1 из 4
Оборона Одессы. Бойцы Южного фронта получают боевое задание. Август 1941 года.
© РИА Новости . Георгий Зельма
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© РИА Новости . Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкФронтовой быт солдат Красной Армии. В перерыве между боями. Бойцы Юго-Западного фронта за работой в походной мастерской. Харьковское направление
Фотоальбом Победы
2 из 4
Фронтовой быт солдат Красной Армии. В перерыве между боями. Бойцы Юго-Западного фронта за работой в походной мастерской. Харьковское направление
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Межуев / Перейти в фотобанкЧерноморский флот. Матросы линкора "Севастополь" скалывают лед с палубы корабля во время боевого выхода в море
Фотоальбом Победы
3 из 4
Черноморский флот. Матросы линкора "Севастополь" скалывают лед с палубы корабля во время боевого выхода в море
© РИА Новости . Алексей Межуев
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© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанк Корсунь-Шевченковская наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов (24 января - 17 февраля 1944 года). Разбитая немецкая техника на месте ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки гитлеровцев у села Шендеровка
Фотоальбом Победы
4 из 4
Корсунь-Шевченковская наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов (24 января - 17 февраля 1944 года). Разбитая немецкая техника на месте ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки гитлеровцев у села Шендеровка
© РИА Новости . Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
1 из 4
Оборона Одессы. Бойцы Южного фронта получают боевое задание. Август 1941 года.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
2 из 4
Фронтовой быт солдат Красной Армии. В перерыве между боями. Бойцы Юго-Западного фронта за работой в походной мастерской. Харьковское направление
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
3 из 4
Черноморский флот. Матросы линкора "Севастополь" скалывают лед с палубы корабля во время боевого выхода в море
© РИА Новости . Алексей Межуев
Перейти в фотобанк
4 из 4
Корсунь-Шевченковская наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов (24 января - 17 февраля 1944 года). Разбитая немецкая техника на месте ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки гитлеровцев у села Шендеровка
© РИА Новости . Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
Освобождение Одессы 13 апреля 1944 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
9 апреля, 16:26
Фотоальбом Победы: праздник освобождения Одессы 13 апреля 1944В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
 
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