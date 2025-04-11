Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем небольшую подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — В Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский. От былого величия Кёнигсберга остались одни памятники. Памятник Бисмарку, памятник Вильгельму. Военная и гражданская власть перешли в руки советского военного коменданта.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОборона Одессы. Бойцы Южного фронта получают боевое задание. Август 1941 года.
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Оборона Одессы. Бойцы Южного фронта получают боевое задание. Август 1941 года.
© РИА Новости . Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкФронтовой быт солдат Красной Армии. В перерыве между боями. Бойцы Юго-Западного фронта за работой в походной мастерской. Харьковское направление
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Фронтовой быт солдат Красной Армии. В перерыве между боями. Бойцы Юго-Западного фронта за работой в походной мастерской. Харьковское направление
© РИА Новости . Алексей Межуев / Перейти в фотобанкЧерноморский флот. Матросы линкора "Севастополь" скалывают лед с палубы корабля во время боевого выхода в море
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Черноморский флот. Матросы линкора "Севастополь" скалывают лед с палубы корабля во время боевого выхода в море
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанк Корсунь-Шевченковская наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов (24 января - 17 февраля 1944 года). Разбитая немецкая техника на месте ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки гитлеровцев у села Шендеровка
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Корсунь-Шевченковская наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов (24 января - 17 февраля 1944 года). Разбитая немецкая техника на месте ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки гитлеровцев у села Шендеровка
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Оборона Одессы. Бойцы Южного фронта получают боевое задание. Август 1941 года.
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Фронтовой быт солдат Красной Армии. В перерыве между боями. Бойцы Юго-Западного фронта за работой в походной мастерской. Харьковское направление
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Черноморский флот. Матросы линкора "Севастополь" скалывают лед с палубы корабля во время боевого выхода в море
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Корсунь-Шевченковская наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов (24 января - 17 февраля 1944 года). Разбитая немецкая техника на месте ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки гитлеровцев у села Шендеровка