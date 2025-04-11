Принц Гарри тайно посетил Украину - Telegraph
Британский принц Гарри в четверг посетил Украину с необъявленным визитом, сообщает газета Telegraph
"Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат", - говорится в материале.
Причем о поездке принца стало известно только после того, как он уже покинул Украину.
Принц Гарри стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину после того, как герцогиня Эдинбургская Софи приехала в Киев в 2024 году.
Подробнее о принце Гарри - в материале Леонида Николенко Не считал афганцев людьми. Принц Гарри в мемуарах признался в употреблении наркотиков и убийствах на сайте Украина.ру.