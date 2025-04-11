https://ukraina.ru/20250411/prints-garri-tayno-posetil-ukrainu---telegraph-1062453929.html

Принц Гарри тайно посетил Украину - Telegraph

Принц Гарри тайно посетил Украину - Telegraph - 11.04.2025 Украина.ру

Принц Гарри тайно посетил Украину - Telegraph

Британский принц Гарри в четверг посетил Украину с необъявленным визитом, сообщает газета Telegraph

2025-04-11T07:13

2025-04-11T07:13

2025-04-11T07:13

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"Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат", - говорится в материале.Причем о поездке принца стало известно только после того, как он уже покинул Украину.Принц Гарри стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину после того, как герцогиня Эдинбургская Софи приехала в Киев в 2024 году.Подробнее о принце Гарри - в материале Леонида Николенко Не считал афганцев людьми. Принц Гарри в мемуарах признался в употреблении наркотиков и убийствах на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, принц, британия