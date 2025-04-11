Принц Гарри тайно посетил Украину - Telegraph - 11.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250411/prints-garri-tayno-posetil-ukrainu---telegraph-1062453929.html
Принц Гарри тайно посетил Украину - Telegraph
Принц Гарри тайно посетил Украину - Telegraph - 11.04.2025 Украина.ру
Принц Гарри тайно посетил Украину - Telegraph
Британский принц Гарри в четверг посетил Украину с необъявленным визитом, сообщает газета Telegraph
2025-04-11T07:13
2025-04-11T07:13
новости
украина
киев
принц
британия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042453417_0:17:1920:1097_1920x0_80_0_0_9002d96f47420fbd5699df64bd7ed244.jpg
"Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат", - говорится в материале.Причем о поездке принца стало известно только после того, как он уже покинул Украину.Принц Гарри стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину после того, как герцогиня Эдинбургская Софи приехала в Киев в 2024 году.Подробнее о принце Гарри - в материале Леонида Николенко Не считал афганцев людьми. Принц Гарри в мемуарах признался в употреблении наркотиков и убийствах на сайте Украина.ру.
украина
киев
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042453417_63:0:1766:1277_1920x0_80_0_0_3ac4e726cda5064e50ffa0921aea16cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, принц, британия
Новости, Украина, Киев, принц, Британия

Принц Гарри тайно посетил Украину - Telegraph

07:13 11.04.2025
 
© commons.wikimedia.org / DoD News Features
- РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© commons.wikimedia.org / DoD News Features
Читать в
ДзенTelegram
Британский принц Гарри в четверг посетил Украину с необъявленным визитом, сообщает газета Telegraph
"Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат", - говорится в материале.
Причем о поездке принца стало известно только после того, как он уже покинул Украину.
Принц Гарри стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину после того, как герцогиня Эдинбургская Софи приехала в Киев в 2024 году.
Подробнее о принце Гарри - в материале Леонида Николенко Не считал афганцев людьми. Принц Гарри в мемуарах признался в употреблении наркотиков и убийствах на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевпринцБритания
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:16Главное за ночь 11 апреля
08:081 или 3? Когда началась II Мировая война
07:56"Пытается выслужиться перед Трампом": Рогов объяснил заявления Зеленского о втягивании Китая в конфликт
07:33США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп
07:27Юлия Латынина и ее удивительные метаморфозы. "Мы все ошибались", " у них в голове Юсэйд"
07:13Принц Гарри тайно посетил Украину - Telegraph
07:00Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны
06:55Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза Василевский
06:51Европа в тумане. Стратегическая неопределенность в свете глобальной перестройки
06:19США предложат России занять место Китая, и Украина станет частью их сделки. Украинские эксперты о будущем
06:06Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине
05:45"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления
05:30"Новая мобилизация не планируется": эксперт рассказал, хватит ли России контрактников и добровольцев
05:15Идеология трампизма: Каргин рассказал, сможет ли президент США избежать новой гражданской войны
05:00Если Россия соберет десять свежих бригад, этого будет достаточно для наступательной операции – Корнев
04:45Киев поставят перед фактом: эксперт объяснил, может ли в этом году разрешиться конфликт на Украине
04:00Подзаряжается от негатива: Каргин о том, как протесты побуждают Трампа "действовать избранным путем"
03:30"Игрушечные" бригады и ложные развертывания: эксперт о том, как можно и нужно обманывать противника
21:38"Русские подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает новые оправдания для своих неудач
21:09Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани"
Лента новостейМолния