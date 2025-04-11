США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп - 11.04.2025 Украина.ру
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США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп
США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп - 11.04.2025 Украина.ру
США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп
США не хотят, чтобы украинское урегулирование растянулось на полгода или год. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс
2025-04-11T07:33
2025-04-11T07:33
новости
сша
россия
тэмми брюс
дональд трамп
украина
владимир путин
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"Госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы поймем в течение недель, серьезно ли настроена Россия. Это (достижение урегулирования - ред,) не будет продолжаться шесть месяцев или год", - заверила Брюс.Также, по ее словам, президент США Дональд Трамп дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня.В свою очередь сам Трамп подтвердил журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации, что надеется "относительно скоро" заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, тэмми брюс, дональд трамп, украина, владимир путин
Новости, США, Россия, Тэмми Брюс, Дональд Трамп, Украина, Владимир Путин

США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп

07:33 11.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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США не хотят, чтобы украинское урегулирование растянулось на полгода или год. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс
"Госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы поймем в течение недель, серьезно ли настроена Россия. Это (достижение урегулирования - ред,) не будет продолжаться шесть месяцев или год", - заверила Брюс.
Также, по ее словам, президент США Дональд Трамп дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня.
"Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся", - указала Брюс.
В свою очередь сам Трамп подтвердил журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации, что надеется "относительно скоро" заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта.
Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияТэмми БрюсДональд ТрампУкраинаВладимир Путин
 
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