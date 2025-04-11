https://ukraina.ru/20250411/ssha-planiruyut-operativno-reshit-vopros-s-ukrainskim-uregulirovaniem--gosdep-1062454042.html
США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп
США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп - 11.04.2025 Украина.ру
США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп
США не хотят, чтобы украинское урегулирование растянулось на полгода или год. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс
2025-04-11T07:33
2025-04-11T07:33
2025-04-11T07:33
новости
сша
россия
тэмми брюс
дональд трамп
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101775/49/1017754953_183:0:2654:1390_1920x0_80_0_0_a628707255772f4e33ae05f76fc08d1f.jpg.webp
"Госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы поймем в течение недель, серьезно ли настроена Россия. Это (достижение урегулирования - ред,) не будет продолжаться шесть месяцев или год", - заверила Брюс.Также, по ее словам, президент США Дональд Трамп дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня.В свою очередь сам Трамп подтвердил журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации, что надеется "относительно скоро" заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
сша
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101775/49/1017754953_492:0:2345:1390_1920x0_80_0_0_bacf3bbaf96ec5f57dc8bc59161d1230.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, тэмми брюс, дональд трамп, украина, владимир путин
Новости, США, Россия, Тэмми Брюс, Дональд Трамп, Украина, Владимир Путин
США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп
США не хотят, чтобы украинское урегулирование растянулось на полгода или год. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс