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США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп

США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп - 11.04.2025 Украина.ру

США планируют оперативно решить вопрос с украинским урегулированием — Госдеп

США не хотят, чтобы украинское урегулирование растянулось на полгода или год. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс

2025-04-11T07:33

2025-04-11T07:33

2025-04-11T07:33

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"Госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы поймем в течение недель, серьезно ли настроена Россия. Это (достижение урегулирования - ред,) не будет продолжаться шесть месяцев или год", - заверила Брюс.Также, по ее словам, президент США Дональд Трамп дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня.В свою очередь сам Трамп подтвердил журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации, что надеется "относительно скоро" заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, тэмми брюс, дональд трамп, украина, владимир путин