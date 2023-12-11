https://ukraina.ru/20231211/1051916782.html

Сменщики зреют. Пока Зеленский просит денег, ему подбирают замену

Сменщики зреют. Пока Зеленский просит денег, ему подбирают замену - 11.12.2023 Украина.ру

Сменщики зреют. Пока Зеленский просит денег, ему подбирают замену

Фюрер украинского народа и президент Украины Владимир Зеленский, посетивший инаугурацию нового аргентинского президента Хавьера Милея, после отправился с визитом в США явно с неплохим заделом – на кое-кого в Аргентине он смог произвести неизгладимое впечатление.

2023-12-11T15:57

2023-12-11T15:57

2023-12-11T15:57

эксклюзив

владимир зеленский

андрей ермак

джо байден

президентские выборы на украине (2014)

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Физиологическое, кажется. 24-летняя член Палаты депутатов с 2021 года Сабрина Аймечет сфоткалась с Зеленский в режиме селфи и написала в соцсетях: "Парень, у которого больше всего яиц в мире. Гордость иметь его сегодня в Аргентине".Не менее загадочно повела себя и покидающая пост вице-президента Аргентины 70-летняя Кристина Киршнер, которая до этого с 2007 по 2015 год занимала должность президента этой страны. Теперь, когда она уходила с церемонии инаугурации показала средний палец всем сторонникам нового президента, среди которых затесался и украинский гость в камуфляжной майке.И многим просто стало интересно, чем же они все там занимались, что украинского президента узнали в Аргентине со столь необычной для главы государства стороны?Но, в принципе, не суть: если ты мотаешься по миру с просьбами помочь и хоть что-то дать, то неудивительно, что тебя везде принимают, как минимум, за надоедливую попрошайку. Зеленский – как раз такой президент: он все время у всех просит на "победу над Путиным".Уже 12 декабря 2023 года Зеленский встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, и потом выступит-таки перед Сенатом. Спикер сенатских республиканцев Радж Шах, передает газета The Washington Post, просит выступить президента Украины, так же его пригласили выступить лидеры сенатских фракций Чарльз Шумер (демократы) и Митч Макконнелл (республиканцы).Главным вопросом, разумеется, будут просьбы Зеленского выделить Украине военную помощь, как и предусмотрел Байден – 61 млрд. долл на весь 2024 год. Но, как пишет Washington Post, "ключевым препятствием для увеличения финансирования Украины является контролируемая республиканцами Палата представителей, куда Зеленского еще не пригласили поговорить с республиканцами Палаты представителей". И у Зеленского запланирована встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Хотя самого выступления в Палате в графике пока нет -- в этой палате у республиканцев большинство, а эти терпеть Зеленского не могут.Ситуация для неонацистского режима Зеленского действительно складывается аховая. На днях координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы помощи Украине вообще будут исчерпаны. Однако, по его словам, Штаты не в состоянии дать Украине какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи, ибо, так уж получается, Конгресс против.А Республиканская партия США сейчас блокирует предоставление помощи Украине в Конгрессе, требуя включить в законопроект меры по укреплению американской границы с Мексикой и решению проблем нелегальной миграции.И американские демократы опасаются, что Конгресс завершит годовую работу 15 декабря сего года без решения о помощи Украине.Во всех отношениях чудесная пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в письменном заявлении была полна оптимизма – она уверена, что ее шеф и Зеленский "обсудят нужды Украины и важность продолжения поддержки со стороны США в критический момент". И что обязательно будут обсуждены совместные проекты по производству вооружения и систем ПВО, поставки истребителей F16, снарядов и т. д.Однако будет решать Зеленский в США еще один немаловажный вопрос: продления ему "ярлыка на княжение" -- согласие не пребывание на посту президента Украины в столь ответственный момент, когда Россия в рамках спецвоенной операции (СВО) может перейти в контрнаступление и очень легко может покончить с неонацистским режимом, который без западной подпитки и с таким руководством -- не жилец на этом свете.А Западу, ни Европе, ни – тем более! – США быстрое и катастрофическое поражение Украины не нужно совсем. США нужна долгоиграющая история, превращение Украины в долгоиграющий гнойник на границе России и ЕС, чтобы влиять на обе стороны и держать их в постоянном напряжении.Вторая задача США – перебросить львиную долю финансирования Украины в перманентном состоянии войны на европейских партнеров. В идеале США вообще хотели бы, чтобы европейцы платили им и за энергоносители по завышенным ценам (это уже есть), и за войну в Украине, и вообще за пребывание в Европе американских войск и ракет, обеспечивающих пресловутый американский зонтик безопасности.Европа, опасаясь России, скорее всего отказаться ни от чего не сможет. За энергоносители она уже, напоминаю, платит втридорога, будет платить и за Украину, и за американские войска, как это делают и другие американские сателлиты, например, в Японии или в Южной Корее.Но чтобы перевести конфликт в Украине в замороженное состояние и платить все же меньше, чем за интенсивные боевые действия, Европе нужно добиться перемирия от России. А вот для этого во главе Украины Европе нужен не Зеленский, которому в России руки никто не подаст и переговоры с ним будут вести только о капитуляции, а кто-то другой – более удобоваримый переговорщик на посту президента.И вы не поверите, но Европа пока несмело и скромно так уже озвучила свои первые пожелания в этом плане. Итальянский журналист Элизео Бертоласи в статье для издания Antidiplomatico уже написал, что западные страны устали от неудачной политики президента Зеленского, рейтинг которого внутри страны стремительно падает, и нашли "безопасного" преемника. В лице, вы не поверите, его главного канцеляриста – главы Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака."Самым безопасным вариантом для него (Зеленского — Авт.) может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака. Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула", — написал Бертоласи.И потому, что, по мнению журналиста, Ермак, во-первых, за последний год набрал серьезный политический вес, став узнаваемым политиком и занявшим второе место по важности и влиятельности. Бертоласи привел результаты соцопроса аналитического Центра Разумкова, согласно которому Ермаку склонны доверять почти 38% украинцев.И потому, что, во-вторых, 52-летнего Ермака не зря называют "второй женой Зеленского": он давно взял на себя решение почти всех вопросов внутренних и внешних вопросов Украины, замкнул на себе решение кадровых вопросов в центре и на местах.И связано это с тем, что Ермак еще в дочиновничьей жизни зарекомендовал себя как ушлый и опытный адвокат-решала, -- специалист по улаживанию стремных, сомнительных и не всегда честных делишек подпольного, полуподпольного и откровенно криминального бизнеса независимой Украины.И перехватив рычаги реального управления страной и полномочия, Ермак, по утверждению итальянской газеты, вполне мог бы оставить Зеленскому представительские функции. До выборов. А после них – победил бы на них, и помог бы Зеленскому сохранить свой "имидж героя", отпустив его без скамьи подсудимых спокойно жить на Западе, преподавать в университете, возглавить фонд или писать мемуары.И потому, что, в-третьих, в Италии прекрасно понимают, что может ждать Зеленского, если его сковырнут от власти его недруги. Его просто порвут, как тузик грелку. По мнению итальянского журналиста, остальные кандидаты на пост президента Украины — главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко или экс-президент Петр Порошенко — практически однозначно подвергнут политическую карьеру и даже жизнь Зеленского угрозе.Зеленский эту ситуацию спинным мозгом чувствует. Тем более что и в Службе внешней разведки (СВР) России 11 декабря сообщили, что в Брюсселе среди возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского "рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре этого года встречи министров иностранных дел стран ЕС отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, а также глава офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, мэр Киева Виталий Кличко".А среди причин недовольства Зеленским высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще называют его "бесконечное хамство" и утрату способности маневрировать в конфликте с Россией. И директор СВР Сергей Нарышкин уточнил, что, по оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на украинском театре военных действий потребность в замене Зеленского может возникнуть уже в скором времени.И конечно же, Зеленский суетится, как профурсетка на негаданном уличном кастинге, когда обещали солидных клиентов, а подъехали один гопники. А в США уже практически вынесли приговор всем потугам Зеленского предложить себя как главного "ястреба войны". В частности, сенатор-республиканец Джеймс Вэнс в эфире телеканала CNN заявил: "В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории россиянам, и нам нужно положить конец этой войне. В том, что касается украинского вопроса: все, у кого есть голова на плечах, знают, что это закончится переговорами. Идея о том, что Украина вернет Россию к границам 1991 года, была абсурдной, никто в это в действительности не верил".И в этом ситуации прагматичный Ермак действительно может устроить многих хотя бы в процессе переговоров. И даже на уровне разговоров о них.…А в Аргентине просто присмотрелись к незадачливому клоуну. И если новому президенту этой страны Хавьеру Милею не до Зеленского, то темпераментные женщины не скрывали своего отношения к нему…* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.

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эксклюзив, владимир зеленский, андрей ермак, джо байден, президентские выборы на украине (2014)