https://ukraina.ru/20261120/ataka-na-kiev-startovali-kalibry-i-rakety-so-vtoroy-gruppy-strategov-1084617651.html

Атака на Киев: стартовали "Калибры" и ракеты со второй группы "стратегов"

Атака на Киев: стартовали "Калибры" и ракеты со второй группы "стратегов" - 20.11.2026 Украина.ру

Атака на Киев: стартовали "Калибры" и ракеты со второй группы "стратегов"

По информации вражеских мониторинговых каналов, вторая группа российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев выпустила ракеты по целям на Украине, из акватории Чёрного моря стартовали "Калибры". Об этом утром 20 ноября пишет телеграм-канал Украина.ру

2026-11-20T07:33

2026-11-20T07:33

2026-11-20T07:33

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Ранее сообщалось, что в воздухе находится не менее семи бортов Ту-95МС и пяти бортов Ту-160. По информации на 5:45 мск, были зафиксированы пуски крылатых ракет, которые могут оказаться в небе над Украиной в течение двух часов.Отмечается, что к этому часу в общей сумме могло быть запущено до 50 крылатых ракет воздушного базирования.Кроме того, украинские мониторинги насчитали примерно 16 крылатых ракет "Калибр", запущенных ВМФ России из акватории Чёрного моря.Подробнее о ночной работе ВС РФ по территории незалежной - в публикации Киев в огне, ракеты бьют по мостам, в небе стратеги. Сводка ударов по Украине на 5:30 мск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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