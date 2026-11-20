https://ukraina.ru/20261120/sdelka-s-moskvoy-provaly-vsu-milliardnye-appetity-kieva-khronika-sobytiy-na-utro-20-noyabrya-1084618089.html

Сделка с Москвой, провалы ВСУ, миллиардные аппетиты Киева. Хроника событий на утро 20 ноября

Сделка с Москвой, провалы ВСУ, миллиардные аппетиты Киева. Хроника событий на утро 20 ноября - 20.11.2026 Украина.ру

Сделка с Москвой, провалы ВСУ, миллиардные аппетиты Киева. Хроника событий на утро 20 ноября

Трамп призвал европейских лидеров и Зеленского заключить соглашение по урегулированию конфликта с Россией. ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленский подсчитал, сколько миллиардов нужно Украине для прохождения 2027 года

2026-11-20T09:00

2026-11-20T09:00

2026-11-20T09:06

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Американский лидер Дональд Трамп обратился к европейским политикам и Владимиру Зеленскому с призывом пойти на мирную сделку с Москвой. Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, этот разговор состоялся во время заседания так называемой "коалиции желающих" в Берлине. Находясь на борту президентского самолета, глава Белого дома позвонил своему спецпосланнику Джареду Кушнеру, который присутствовал на встрече вместе со Стивом Уиткоффом, и попросил включить громкую связь.В ходе беседы Трамп подчеркнул, что российский президент Владимир Путин искренне настроен на мирное решение кризиса. Хозяин Белого дома посоветовал союзникам перестать тратить миллиарды долларов на поддержку Киева и направить эти средства на нужды собственных граждан. Информацию о звонке подтвердил и президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, американский лидер подробно рассказал участникам саммита о своих недавних переговорах с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне, добавив, что Европе пора выходить на прямой диалог с Кремлем.В свою очередь американские спецпосланники высоко оценили итоги прошедших в Берлине дискуссий. Стив Уиткофф назвал разговор с союзниками продуктивным и откровенным, подчеркнув, что на исторической трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая тема Украины занимала особое место. Джаред Кушнер отметил, что Трамп готов приложить максимум усилий для завершения конфликта. По словам Кушнера, будущие гарантии безопасности для Киева могут опираться на механизм, аналогичный пятой статье Устава НАТО о коллективной обороне, а для возобновления диалога с Москвой европейцам стоит согласовать единого переговорщика.В самой Европе на призывы Вашингтона отреагировали противоречиво. По данным прессы, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск скептически восприняли слова Трампа и подтвердили намерение продолжать военную поддержку Киева. Позже на пресс-конференции Макрон все же признал, что страны ЕС намерены начать переговоры с Россией, однако оговорился, что в ближайшей перспективе Европа продолжит накачивать Украину ресурсами ради якобы более выгодной переговорной позиции. При этом на прямой вопрос журналистов о готовности лично приехать в Москву французский лидер отвечать не стал, ограничившись фразой о том, что контакты с российскими властями на разных уровнях никогда не прерывались.Немецкий канцлер Мерц также заявил о готовности обсуждать с Москвой украинский кризис и архитектуру европейской безопасности, но сразу выдвинул встречное условие: диалог должен пройти в ближайшее время на нейтральной территории, например в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, глава правительства ФРГ допустил поэтапную отмену антироссийских санкций при выполнении ряда условий, включающих помощь в восстановлении Украины и предоставление ей гарантий безопасности.В Москве к подобным заявлениям подходят прагматично. Выступая в Шэньчжэне, Владимир Путин напомнил, что российская сторона уже пригласила европейских представителей приехать в Москву по дипломатическим каналам, чтобы выслушать их позицию. Вместе с тем российский лидер обратил внимание на двойственность политики ЕС: рассуждая о вводе своих военных контингентов на украинскую территорию после возможного прекращения огня, европейские политики фактически блокируют путь к миру. В Кремле и МИД РФ ранее неоднократно подчеркивали, что Брюсселю пора определиться, чего он хочет на самом деле — мира или продолжения боевых действий, а расширенный формат диалога станет возможен только тогда, когда Россия увидит реальную готовность Европы способствовать урегулированию.Провалы ВСУРоссийские военные в ночь на пятницу нанесли серию ударов по военной и энергетической инфраструктуре противника.В столице Украины гремели мощные взрывы от прилетов баллистических ракет. По предварительным данным, удары пришлись по Южному, Северному и Подольскому мостам, а также по мосту Патона. Столичные власти сообщили о поражении объекта инфраструктуры в Голосеевском районе и возгорании в трехэтажном здании в Оболонском районе, также в городе начались перебои с электроснабжением. Помимо этого, взрывы раздавались в Макарове, Бородянке и Белой Церкви Киевской области, а, кроме того, в Житомирской и Одесской областях.Атакам беспилотников и ракет подверглись центральные и западные регионы. В Кривом Роге после серии взрывов также была нарушена подача электроэнергии. Реактивные дроны "Герань" поразили цели в Виннице, Калиновке, Чернигове, Пирятине Полтавской области и Златополе Харьковской области, а также долетели до Львова и Сходницы Львовской области и Бурштына в Ивано-Франковской области. Кроме того, по объектам в подконтрольном ВСУ Запорожье отработали управляемые авиабомбы, а из акватории Черного моря был зафиксирован пуск около шестнадцати крылатых ракет "Калибр", которые зашли в воздушное пространство через Николаевскую область в направлении Кировоградской и Винницкой областей.Позднее в Минобороны России официально подтвердили проведение операции. По данным военного ведомства, минувшей ночью российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса и складские терминалы, задействованные в выпуске и хранении крылатых ракет и дальнобойных дронов. Кроме того, цели поражены на объектах энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях, а также на объектах портовой инфраструктуры в Одесской области и на морских судах, которые использовались в интересах ВСУ.На линии боевого соприкосновения российские подразделения продолжают теснить противника и срывать его контратаки. На западном участке Запорожского фронта идут ожесточенные бои: в районе Орехова украинские формирования пытаются обойти позиции ВС РФ с юга, двигаясь к Малой Токмачке и Новоданиловке, однако российские бойцы продвигаются по лесополосам от Омельника к Преображенке и расширяют зону контроля у Воскресенки и Терноватого. На Днепровском направлении отражено около десяти контратак ВСУ, идут тяжелые встречные бои у Комара, где противник пытается прорваться к Шевченко.Существенные успехи достигнуты в Донбассе. На Константиновском направлении российские штурмовики прорвались к южным окраинам Николайполья и продвинулись в Веролюбовке; закрепление на этих рубежах лишит ВСУ возможности удерживать так называемый "карман" между Райским и Алексеево-Дружковкой. На Добропольском направлении полностью зачищена Шиловка, усилен натиск на Юрьевку, расширен охват Сергеевки с юга, а также есть продвижение от Новониколаевки вдоль реки к Грузскому и восточнее Нововодяного в сторону Марьевки и Лидино. На Краснолиманском участке бойцы сдвинули линию фронта на два-три километра западнее реки Жеребец, а на Северском направлении теснят противника между Дибровой и Озерным.На Харьковском направлении ожесточенные бои продолжаются у Казачьей Лопани и Токаревки, а на восточном фланге подразделения ВСУ атакуют в районе Вильчи, Белого Колодезя и русла реки Плотва.На Великобурлукском направлении в Харьковской области российская разведка заранее вскрыла выдвижение группы 475-го отдельного штурмового полка ВСУ из села Хатнее, после чего пехота противника была полностью уничтожена комплексным огневым поражением. Кроме того, в регионе точным ударом ликвидирован командный пункт 6-го рейнджерского полка сил спецопераций Украины вместе с укрытием, где хранилось секретное делопроизводство; общие потери противника в Харьковской области за сутки превысили 40 человек.На Богуславском направлении массированный огонь российской артиллерии фактически разгромил 33-ю бригаду ВСУ, которой командует полковник Дмитрий Палиса — брат заместителя главы Офиса Владимира Зеленского Павла Палисы. По данным силовых структур, остатки второго батальона этого соединения, которое в Киеве пытались сделать образцовым, в панике обратились в бегство из-за колоссальных потерь и потери боевого духа. Даже отвод бригады за естественную водную преграду — реку Оскол — не спас ее от дальнейшего огневого поражения.Миллиардные аппетиты КиеваФинансовые запросы украинского руководства продолжают стремительно расти. Выступая перед журналистами по итогам конференции "коалиции желающих", Владимир Зеленский заявил, что для прохождения 2027 года стране потребуется 115 миллиардов долларов. По его словам, сначала базовые потребности оценивались в 45 миллиардов, однако после детальных консультаций с военным командованием к этой сумме добавилось еще 70 миллиардов долларов. Зеленский утверждает, что Киев уже получил некие положительные сигналы о возможном выделении двух траншей по 45 миллиардов, но не смог уточнить ни сроков поступления денег, ни их конкретных источников.Экономическая статистика при этом свидетельствует о глубоком кризисе украинских государственных финансов. При прогнозируемом дефиците бюджета в 37 миллиардов долларов и росте госдолга до отметки в 276 миллиардов, власти планируют направить на нужды ВСУ в следующем году 108,3 миллиарда долларов.Более того, еще в сентябре заместитель министра финансов Украины Роман Ермолычев признавал, что по подсчетам украинского оборонного ведомства на военные расходы потребуется еще более внушительная сумма — 175 миллиардов долларов. Киев по-прежнему пытается латать бюджетные дыры исключительно за счет иностранных вливаний, хотя западные спонсоры все дольше согласовывают новые транши и все настойчивее советуют украинским властям искать внутренние резервы для самофинансирования.Скепсис в отношении дальнейшего финансирования Киева открыто звучит и из Белого дома. Как сообщает издание Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников, в ходе телефонного подключения к саммиту "коалиции желающих" в Берлине президент США Трамп поставил под сомнение целесообразность дальнейших трат на военную поддержку Украины. На фоне растущих финансовых аппетитов Киева и его нежелания идти на компромиссы все жестче звучит критика и в адрес самого Зеленского. Так, выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале назвал Зеленского и его окружение главным препятствием на пути к любому мирному процессу, призвав заинтересованные стороны сосредоточиться на смене действующего режима и выстраивании новой системы управления страной. Ещё о Зеленском - в материале Зеленский объяснил, почему Трамп требует уступок именно от Киева на сайте Украина.ру.

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