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Зеленский замялся после вопроса о "дружбе" с Трампом
Зеленский замялся после вопроса о "дружбе" с Трампом - 20.11.2026 Украина.ру
Зеленский замялся после вопроса о "дружбе" с Трампом
Владимир Зеленский не смог точно вспомнить, называл ли его президент США Дональд Трамп своим другом, как это накануне произошло в отношении российского лидера Владимира Путина. Своими размышлениями на эту тему он поделился с журналистами после встречи так называемой "коалиции желающих" в Берлине
2026-11-20T11:40
2026-11-20T11:40
2026-11-20T11:44
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Отвечая на прямой вопрос прессы, использовал ли глава Белого дома такое же обращение в его адрес, Зеленский заметно замялся и пустился в пространные рассуждения. По его словам, ему кажется, что подобное все же случалось, однако точных деталей он припомнить не может. Свою забывчивость он кокетливо объяснил тем, что американский президент якобы произносил в его адрес слишком много самых разных слов, среди которых встречались и положительные.Поводом для этого вопроса стала состоявшаяся днем ранее двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне, в ходе которой хозяин Белого дома назвал российского президента другом.В публичном поле риторика Трампа в отношении двух лидеров заметно различается: если в адрес Путина он уже не раз высказывал позитивные оценки, то Зеленского регулярно подвергает критике.Подробнее - в материале Назвал другом и шепнул на ухо: как прошла встреча Путина и Трампа в Китае на сайте Украина.ру.
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новости, сша, берлин, китай, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру
Новости, США, Берлин, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина.ру
Зеленский замялся после вопроса о "дружбе" с Трампом
11:40 20.11.2026 (обновлено: 11:44 20.11.2026)
Владимир Зеленский не смог точно вспомнить, называл ли его президент США Дональд Трамп своим другом, как это накануне произошло в отношении российского лидера Владимира Путина. Своими размышлениями на эту тему он поделился с журналистами после встречи так называемой "коалиции желающих" в Берлине
Отвечая на прямой вопрос прессы, использовал ли глава Белого дома такое же обращение в его адрес, Зеленский заметно замялся и пустился в пространные рассуждения.
По его словам, ему кажется, что подобное все же случалось, однако точных деталей он припомнить не может.
Свою забывчивость он кокетливо объяснил тем, что американский президент якобы произносил в его адрес слишком много самых разных слов, среди которых встречались и положительные.
Поводом для этого вопроса стала состоявшаяся днем ранее двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне, в ходе которой хозяин Белого дома назвал российского президента другом.
В публичном поле риторика Трампа в отношении двух лидеров заметно различается: если в адрес Путина он уже не раз высказывал позитивные оценки, то Зеленского регулярно подвергает критике.