https://ukraina.ru/20261120/nichego-ne-pridumano-glavred-veche-otsenil-knigu-voenkorov-ukrainaru-1084629569.html
"Ничего не придумано": главред "Вече" оценил книгу военкоров Украина.ру
"Ничего не придумано": главред "Вече" оценил книгу военкоров Украина.ру - 20.11.2026 Украина.ру
"Ничего не придумано": главред "Вече" оценил книгу военкоров Украина.ру
Создавать летопись специальной военной операции необходимо прямо сейчас, не дожидаясь окончания боевых действий, заявил главный редактор издательства "Вече" Сергей Дмитриев в ходе мультимедийной онлайн-конференции "Репортёрскими дорогами войны", организованной изданием Украина.ру
2026-11-20T13:45
2026-11-20T13:45
2026-11-20T13:45
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По его словам, тема спецоперации стала для издательства стержневой, хотя в 2022 году работа начиналась непросто: книжные магазины не хотели брать такие издания, а на ярмарках их не представляли. Сначала "Вече" выпустило поэтический сборник с участием 500 авторов, затем перешло к прозе и к настоящему времени издало уже около 30 книг об СВО, включая примерно 15 книг о героях из Донбасса, Якутии, Воронежа, Дагестана и других регионов, а также издания о военных медиках и связистах.Оценивая новый сборник репортажей журналистов Украина.ру, Дмитриев назвал его важным вкладом в сохранение памяти и шагом к общей победе. Главный редактор подчеркнул, что ценность книги заключается в достоверности и взгляде очевидцев, которые без вымысла показали самые разные стороны происходящего — от жизни приграничья до работы медиков и артиллеристов. Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества с редакцией и выпуск новых совместных проектов.В свою очередь главный редактор Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что вышедший сборник стал уже восьмой книгой, подготовленной изданием совместно с различными издательствами. Он подчеркнул, что редакция выходит на четырех языках, ежедневно собирает миллионную аудиторию — так, накануне число заходов и прочтений из Китая достигло 35 миллионов — и использует все доступные форматы, чтобы сохранить для потомков память об этих исторических событиях.Презентация сборника "Репортёрскими дорогами войны. Голоса с передовой" проходит в рамках одноименной мультимедийной онлайн-конференции. Книга, выпущенная московским издательством "Вече", объединила фронтовые репортажи 14 корреспондентов Украина.ру, опубликованные с 2022 по 2026 год. В числе авторов издания — Игорь Гомольский, Александр Чаленко, Захар Виноградов, Геннадий Алёхин, Алексей Туманов, Фёдор Громов и другие журналисты редакции.
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новости, украина, донбасс, искандер хисамов, александр чаленко, якутия, украина.ру
"Ничего не придумано": главред "Вече" оценил книгу военкоров Украина.ру
Создавать летопись специальной военной операции необходимо прямо сейчас, не дожидаясь окончания боевых действий, заявил главный редактор издательства "Вече" Сергей Дмитриев в ходе мультимедийной онлайн-конференции "Репортёрскими дорогами войны", организованной изданием Украина.ру
По его словам, тема спецоперации стала для издательства стержневой, хотя в 2022 году работа начиналась непросто: книжные магазины не хотели брать такие издания, а на ярмарках их не представляли.
Сначала "Вече" выпустило поэтический сборник с участием 500 авторов, затем перешло к прозе и к настоящему времени издало уже около 30 книг об СВО, включая примерно 15 книг о героях из Донбасса, Якутии, Воронежа, Дагестана и других регионов, а также издания о военных медиках и связистах.
Оценивая новый сборник репортажей журналистов Украина.ру, Дмитриев назвал его важным вкладом в сохранение памяти и шагом к общей победе.
Главный редактор подчеркнул, что ценность книги заключается в достоверности и взгляде очевидцев, которые без вымысла показали самые разные стороны происходящего — от жизни приграничья до работы медиков и артиллеристов. Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества с редакцией и выпуск новых совместных проектов.
В свою очередь главный редактор Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что вышедший сборник стал уже восьмой книгой, подготовленной изданием совместно с различными издательствами.
Он подчеркнул, что редакция выходит на четырех языках, ежедневно собирает миллионную аудиторию — так, накануне число заходов и прочтений из Китая достигло 35 миллионов — и использует все доступные форматы, чтобы сохранить для потомков память об этих исторических событиях.
Презентация сборника "Репортёрскими дорогами войны. Голоса с передовой" проходит в рамках одноименной мультимедийной онлайн-конференции. Книга, выпущенная московским издательством "Вече", объединила фронтовые репортажи 14 корреспондентов Украина.ру, опубликованные с 2022 по 2026 год. В числе авторов издания — Игорь Гомольский, Александр Чаленко, Захар Виноградов, Геннадий Алёхин, Алексей Туманов, Фёдор Громов и другие журналисты редакции.