https://ukraina.ru/20261120/evromaydan-prevratil-ukrainu-v-nuzhnik-zapada---zakharova-1084626432.html

Евромайдан превратил Украину в "нужник" Запада - Захарова

Евромайдан превратил Украину в "нужник" Запада - Захарова - 20.11.2026 Украина.ру

Евромайдан превратил Украину в "нужник" Запада - Захарова

Евромайдан не приблизил Украину к вступлению в "европейскую семью", а лишь закрепил за страной роль "нужника" для западных стран, отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова

2026-11-20T12:46

2026-11-20T12:46

2026-11-20T12:46

новости

украина

запад

киев

владимир зеленский

ес

украина.ру

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/09/04/1068137036_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_43e48bf7206c7058dc1dfa3a454673a2.jpg

Дипломат подчеркнула, что спустя годы ответ на вопрос о реальных итогах тех событий стал очевидным: на Западе к Украине по-прежнему относятся исключительно как к расходному инструменту. По ее словам, западные партнеры периодически "водят под носом" у граждан страны очередными обещаниями светлого будущего, однако на деле руками Владимира Зеленского ведут уничтожение украинского населения.Комментируя предстоящую годовщину событий тринадцатилетней давности, Захарова отметила, что нынешние киевские власти воспринимают эту дату как повод для торжеств, несмотря на трагические последствия. Она напомнила, что украинское руководство и прежде устраивало пышные банкеты по случаю годовщин так называемого голодомора, и добавила, что на этот раз Киев фактически будет отмечать "геноцид собственного народа", поскольку получает за это финансовое вознаграждение.Массовые акции протеста в центре Киева, получившие название "евромайдан", начались в ноябре 2013 года после того, как украинское правительство решило приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Уличные выступления быстро переросли в ожесточенные столкновения демонстрантов с силовиками, в ходе которых погибли свыше ста человек, а в феврале 2014 года завершились государственным переворотом.Подробнее - в материале Если бы не Евромайдан, Украина могла быть в ЕС уже давно на сайте Украина.ру.

украина

запад

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, киев, владимир зеленский, ес, украина.ру, мария захарова