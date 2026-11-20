https://ukraina.ru/20261120/trevoga-v-polshe-v-varshave-vyyasnyayut-chto-priletelo-i-kto-v-opasnosti-1084628821.html

Тревога в Польше: в Варшаве выясняют, что прилетело и кто в опасности

Тревога в Польше: в Варшаве выясняют, что прилетело и кто в опасности - 20.11.2026 Украина.ру

Тревога в Польше: в Варшаве выясняют, что прилетело и кто в опасности

В Польше объявили воздушную тревогу после сообщений о неизвестном объекте, упавшем неподалеку от украинской границы. В небо подняли военную авиацию, аэропорт Жешува приостановил работу, а на место предполагаемого падения отправились экстренные службы

2026-11-20T14:23

2026-11-20T14:23

2026-11-20T14:24

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Утро 20 ноября для жителей восточной Польши началось не с привычных новостей, а с предупреждений о возможной атаке с воздуха. Пока на Украине продолжались удары по военным и инфраструктурным объектам, польские военные подняли тревогу, а вскоре появились сообщения о падении неизвестного летательного аппарата на территории страны.Около трёх часов ночи по местному времени службы уже отслеживали ситуацию у границы. Позднее жителям Люблинского и Подкарпатского регионов начали приходить экстренные предупреждения от Правительственного центра безопасности Польши.Вскоре выяснилось, что тревога возникла не на пустом месте. Около 6:30 польские радиолокационные системы зафиксировали возможное нарушение воздушного пространства, а неподалеку от населенного пункта Хмелек в Люблинской области сообщили о падении неизвестного объекта.Местные власти уточнили, что полиция и пожарные обнаружили летательный аппарат в районе соседнего Нового Липовца, примерно в 46 километрах от украинской границы.На месте произошло возгорание. Сотрудникам экстренных служб пришлось ограничить доступ к обломкам, поскольку никто не мог сразу сказать, что именно упало на землю. Дрон, ракета или какой-то другой аппарат — установить это предстояло специалистам.Более того, польские военные проверяют сразу два предполагаемых эпизода нарушения воздушной границы. Один связан с районом Хмелека и Нового Липовца, второй — с окрестностями Рудника-над-Саном. Там около 6:48 железнодорожный диспетчер услышал громкий взрыв неподалеку от путей. Движение поездов временно остановили, а инфраструктуру начали осматривать специалисты.Тем временем тревога докатилась и до Жешува. Местный аэропорт, который играет важную роль в доставке западной помощи Украине, временно приостановил обслуживание рейсов. Причем на этот раз дело не ограничилось обычным изменением расписания. Впервые за всю историю аэропорта Жешув-Ясёнка пришлось эвакуировать диспетчерскую вышку. Девять человек, включая шестерых оперативных сотрудников, укрылись в специально подготовленном помещении.В польском небе дежурила военная авиация, а о ситуации доложили премьер-министру Дональду Туску. Глава правительства сообщил, что получил доклады от министров обороны и внутренних дел. Позднее он заверил граждан, что непосредственной угрозы с воздуха больше нет.Польша уже успела на собственной шкуре ощутить, что такое угроза жизни с воздуха. В 2022 году неизвестная на первых порах ракета уже падала в Люблинском регионе. Тогда всё закончилось трагедией. В ноябре того года в небольшом польском селе Пшеводув прогремел взрыв. Ракета попала на территорию зерносушильного предприятия, где в тот момент находились двое рабочих.Оба погибли. Одному мужчине было 59 лет, другому — 60. На месте удара образовалась огромная воронка, а небольшой населенный пункт с населением около четырехсот человек неожиданно оказался в центре мировой политики.Причина была очевидна: ракета взорвалась на территории государства — члена НАТО. И хотя происхождение боеприпаса на тот момент еще не установили, на Западе уже обсуждали последствия возможного удара по одной из стран альянса.В первые часы после трагедии внимание было приковано к России. Украинские власти настаивали на российском происхождении ракеты, а в польских политических кругах звучали соответствующие подозрения. Однако вскоре появились совсем другие выводы.Американские и натовские представители заявили, что имеющаяся информация указывает на ракету украинской противовоздушной обороны, выпущенную во время отражения российского удара. Польские эксперты позднее также пришли к выводу, что на Пшеводув, вероятнее всего, упала зенитная ракета комплекса С-300, запущенная с украинской территории.Владимир Зеленский первоначально отвергал предположение, что причиной трагедии стала украинская ракета. Позднее он признал, что не располагает полной информацией о произошедшем, и заявил о готовности участвовать в выяснении обстоятельств.Казалось бы, дальше оставалось провести совместное расследование и окончательно установить, как погибли два польских гражданина. Но спустя четыре года Варшава всё ещё ждет ответов.Главные подробности той истории, и чем она обернулась в будущем — в публикации "Пшеводов – это Волынь сегодня". Четыре года со дня ракетного удара Украины по Польше.

https://ukraina.ru/20261120/zarylsya-pod-zemlyu-v-strane-nato-vsplyla-elitnaya-pokupka-urganta-1084621481.html

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