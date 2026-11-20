https://ukraina.ru/20261120/zarylsya-pod-zemlyu-v-strane-nato-vsplyla-elitnaya-pokupka-urganta-1084621481.html

Зарылся под землю в стране НАТО: всплыла элитная покупка Урганта

Зарылся под землю в стране НАТО: всплыла элитная покупка Урганта - 20.11.2026 Украина.ру

Зарылся под землю в стране НАТО: всплыла элитная покупка Урганта

Шоумен Иван Урган обзавёлся недвижимостью во французской Ницце. Среди купленного — потенциальное бомбоубежище

2026-11-20T12:00

2026-11-20T12:00

2026-11-20T12:00

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Как сообщил телеграм-канал SHOT, известный российский шоумен Иван Ургант купил недвижимость в элитном доме в Больё-сюр-Мер — городке в округе Ницца, что во Франции. Раньше в этом доме находился роскошный отель Le Bristol, в котором останавливались королева Италии Маргарита Савойская, наследный принц Сербии, впоследствии король Югославии Александр I и ряд других знаменитостей. Гостиница в здании находилась с 1899 по 1954 год. Потом в доме сделали перепланировку, разбив его на квартиры.Одну из них — двухкомнатную квартиру на третьем этаже — и купила семейная чета Ургантов. Позднее они купили подвальное помещение в этом здании. Общая стоимость приобретённой Ургантом и его женой недвижимости в этом доме может составлять 1,45 млн, сообщил телеграм-канал. При этом, по информации SHOT, среди жильцов дома немало и других обладателей паспортов гражданина России.Квартира в доме на Лазурном побережье — не единственное жильё Урганта во Франции. В 2015 году Ургант приобрёл квартиру в Париже более чем за 3 млн. Позднее он оформил в собственность подсобку, которую оставил себе после продажи квартиры в 2017 году. Затем он купил квартиру в районе Авеню Гоша — одного из 12 проспектов, отходящих от Триумфальной арки на площади Шарля де Голля. Именно в этой квартире прописан Ургант, утверждает телеграм-канал. Притом, по информации журналистов, прописку шоумен оформлял на израильский паспорт.Ранее, 16 ноября, SHOT сообщал, что Ургант начал указывать Париж в графе "регистрация" в документах французской компании NEVA, которой он владеет вместе с женой Натальей Кикнадзе. При этом, подчеркнул телеграм-канал, до недавнего времени в бумагах фигурировала постоянная прописка в Санкт-Петербурге.Также стало известно, что Ургант и Кикнадзе для оформления регистрации пользовались израильскими паспортами. При этом Ургант сохраняет и российское гражданство.Позднее отец шоумена — актёр Андрей Ургант — прокомментировал информацию о парижской прописке сына."Спасибо за очередную ложь", — заявил он в комментарии изданию News.ru.Сам же шоумен ещё в 2025 году, когда РИА сообщило о его регистрации в Париже как индивидуального предпринимателя, отрицал свой переезд во Францию."Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!" — отшучивался Ургант в соцсетях.Также в декабре 2025 года американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала о том, что влиятельные россияне якобы напрямую обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой "реабилитировать" Урганта. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему о подобном ничего не известно.

https://ukraina.ru/20230126/1042986160.html

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новости, франция, россия, париж, андрей ургант, шарль де голль, владимир путин, нато