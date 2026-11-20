https://ukraina.ru/20261120/rakety-poshli-rossiyskie-strategi-dali-zalp-1084617171.html

Ракеты пошли: российские "стратеги" дали залп

Ракеты пошли: российские "стратеги" дали залп - 20.11.2026 Украина.ру

Ракеты пошли: российские "стратеги" дали залп

По информации вражеских мониторинговых каналов, российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы выпустили ракеты по целям на Украине. Об этом утром 20 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-11-20T06:03

2026-11-20T06:03

2026-11-20T06:07

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Ранее отмечалось, что в воздухе находится уже не менее семи бортов Ту-95МС и пяти бортов Ту-160."Сообщается, что стратегическая авиация выполнила пусковые манёвры. Зафиксированы пуски крылатых ракет. Боеприпасы окажутся в небе над Украиной в течение двух часов", — пишет телеграм-канал Украина.ру в 5:45 мск.Подробнее о ночной работе ВС РФ по территории незалежной - в публикации Киев в огне, ракеты бьют по мостам, в небе стратеги. Сводка ударов по Украине на 5:30 мск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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