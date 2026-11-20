https://ukraina.ru/20261120/sledovateli-vzyalis-za-delo-posle-nochnoy-ataki-vsu-na-lugansk-pogibli-i-postradali-spyaschie-lyudi-1084621937.html
Следователи взялись за дело после ночной атаки ВСУ на Луганск: погибли и пострадали спящие люди
Следователи взялись за дело после ночной атаки ВСУ на Луганск: погибли и пострадали спящие люди - 20.11.2026 Украина.ру
Следователи взялись за дело после ночной атаки ВСУ на Луганск: погибли и пострадали спящие люди
После удара украинских беспилотников по Луганску возбуждено уголовное дело об убийстве и повреждении имущества. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
2026-11-20T11:23
2026-11-20T11:23
2026-11-20T11:23
новости
луганск
россия
виктор петренко
вооруженные силы украины
ск рф
леонид пасечник
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В ночь на пятницу ВСУ целенаправленно били дронами по посёлку Юбилейный. В результате атаки погибли и получили ранения мирные жители, спавшие в своих квартирах, в том числе несовершеннолетние. Точное число жертв ещё устанавливается.Следователи выясняют все обстоятельства трагедии и тип применённых беспилотников. "Удар по гражданским объектам в очередной раз показывает, как киевский режим относится к международному праву и человеческим жизням. Все причастные ответят по закону", — подчеркнула Петренко.О преступлениях ВСУ против гражданского населения – в материале Пасечник рассказал о жертвах ночного налета ВСУ на луганский поселок
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, луганск, россия, виктор петренко, вооруженные силы украины, ск рф, леонид пасечник
Новости, Луганск, Россия, Виктор Петренко, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Леонид Пасечник
Следователи взялись за дело после ночной атаки ВСУ на Луганск: погибли и пострадали спящие люди
После удара украинских беспилотников по Луганску возбуждено уголовное дело об убийстве и повреждении имущества. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
В ночь на пятницу ВСУ целенаправленно били дронами по посёлку Юбилейный. В результате атаки погибли и получили ранения мирные жители, спавшие в своих квартирах, в том числе несовершеннолетние. Точное число жертв ещё устанавливается.
Следователи выясняют все обстоятельства трагедии и тип применённых беспилотников.
"Удар по гражданским объектам в очередной раз показывает, как киевский режим относится к международному праву и человеческим жизням. Все причастные ответят по закону", — подчеркнула Петренко.