https://ukraina.ru/20261120/sledovateli-vzyalis-za-delo-posle-nochnoy-ataki-vsu-na-lugansk-pogibli-i-postradali-spyaschie-lyudi-1084621937.html

Следователи взялись за дело после ночной атаки ВСУ на Луганск: погибли и пострадали спящие люди

Следователи взялись за дело после ночной атаки ВСУ на Луганск: погибли и пострадали спящие люди - 20.11.2026 Украина.ру

Следователи взялись за дело после ночной атаки ВСУ на Луганск: погибли и пострадали спящие люди

После удара украинских беспилотников по Луганску возбуждено уголовное дело об убийстве и повреждении имущества. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

2026-11-20T11:23

2026-11-20T11:23

2026-11-20T11:23

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луганск

россия

виктор петренко

вооруженные силы украины

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леонид пасечник

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В ночь на пятницу ВСУ целенаправленно били дронами по посёлку Юбилейный. В результате атаки погибли и получили ранения мирные жители, спавшие в своих квартирах, в том числе несовершеннолетние. Точное число жертв ещё устанавливается.Следователи выясняют все обстоятельства трагедии и тип применённых беспилотников. "Удар по гражданским объектам в очередной раз показывает, как киевский режим относится к международному праву и человеческим жизням. Все причастные ответят по закону", — подчеркнула Петренко.О преступлениях ВСУ против гражданского населения – в материале Пасечник рассказал о жертвах ночного налета ВСУ на луганский поселок

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новости, луганск, россия, виктор петренко, вооруженные силы украины, ск рф, леонид пасечник