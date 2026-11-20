https://ukraina.ru/20261120/knigi-ob-svo-stanut-dokumentami-dlya-gryaduschey-debanderizatsii---kevorkyan-1084630413.html
Книги об СВО станут документами для грядущей дебандеризации - Кеворкян
Книги об СВО станут документами для грядущей дебандеризации - Кеворкян - 20.11.2026 Украина.ру
Книги об СВО станут документами для грядущей дебандеризации - Кеворкян
Книги о событиях спецоперации важны не только как свидетельства эпохи, но и как документы для будущей дебандеризации, заявил руководитель отдела телеграм-каналов издания Украина.ру, куратор проекта Константин Кеворкян в ходе мультимедийной онлайн-конференции Украина.ру "Репортёрскими дорогами войны"
2026-11-20T14:16
2026-11-20T14:16
2026-11-20T14:16
новости
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константин кеворкян
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украина.ру
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По его словам, художественные произведения об этих событиях появятся уже после завершения спецоперации, однако сейчас первостепенное значение имеют документальные свидетельства очевидцев. Кеворкян подчеркнул, что зафиксированные в таких изданиях факты в дальнейшем послужат доказательной базой для предъявления обвинений тем, кто довел Украину до катастрофы.Куратор проекта напомнил, что редакция давно переводит публицистический формат в книжный — ранее у читателей пользовались успехом книги ведущих авторов издания Ростислава Ищенко и Владимира Скачко, а также приглашенного публициста Дмитрия Выдрина. Новая работа, подготовленная в содружестве с издательством "Вече", продолжает эту линию.Презентация сборника "Репортёрскими дорогами войны. Голоса с передовой" проходит в рамках одноименной мультимедийной онлайн-конференции Украина.ру. Книга, выпущенная московским издательством "Вече", объединила фронтовые репортажи 14 корреспондентов Украина.ру, опубликованные с 2022 по 2026 год. В числе авторов издания — Игорь Гомольский, Александр Чаленко, Захар Виноградов, Геннадий Алёхин, Алексей Туманов, Фёдор Громов и другие журналисты редакции.
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новости, украина, константин кеворкян, ростислав ищенко, владимир скачко, украина.ру
Книги об СВО станут документами для грядущей дебандеризации - Кеворкян
Книги о событиях спецоперации важны не только как свидетельства эпохи, но и как документы для будущей дебандеризации, заявил руководитель отдела телеграм-каналов издания Украина.ру, куратор проекта Константин Кеворкян в ходе мультимедийной онлайн-конференции Украина.ру "Репортёрскими дорогами войны"
По его словам, художественные произведения об этих событиях появятся уже после завершения спецоперации, однако сейчас первостепенное значение имеют документальные свидетельства очевидцев.
Кеворкян подчеркнул, что зафиксированные в таких изданиях факты в дальнейшем послужат доказательной базой для предъявления обвинений тем, кто довел Украину до катастрофы.
Куратор проекта напомнил, что редакция давно переводит публицистический формат в книжный — ранее у читателей пользовались успехом книги ведущих авторов издания Ростислава Ищенко и Владимира Скачко, а также приглашенного публициста Дмитрия Выдрина. Новая работа, подготовленная в содружестве с издательством "Вече", продолжает эту линию.
Презентация сборника "Репортёрскими дорогами войны. Голоса с передовой" проходит в рамках одноименной мультимедийной онлайн-конференции Украина.ру. Книга, выпущенная московским издательством "Вече", объединила фронтовые репортажи 14 корреспондентов Украина.ру, опубликованные с 2022 по 2026 год. В числе авторов издания — Игорь Гомольский, Александр Чаленко, Захар Виноградов, Геннадий Алёхин, Алексей Туманов, Фёдор Громов и другие журналисты редакции.