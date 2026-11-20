https://ukraina.ru/20261120/vengriya-razblokirovala-klastery-dlya-ukrainy-v-es-1084621027.html

Венгрия разблокировала кластеры для Украины в ЕС

Венгрия разблокировала кластеры для Украины в ЕС - 20.11.2026 Украина.ру

Венгрия разблокировала кластеры для Украины в ЕС

Венгрия разблокировала открытие последних двух переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС. Об этом 20 ноября сообщает Kyiv Independent со ссылкой на дипломатические источники

2026-11-20T11:16

2026-11-20T11:16

2026-11-20T11:16

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Речь идёт о кластерах "Сельское хозяйство" и "Зелёная повестка". Ожидается, что все шесть кластеров Украины и Молдовы откроют в декабре. Напомним, 20 октября Венгрия заблокировала открытие этих двух кластеров, отказавшись одобрить результаты скрининга. Также, в начале июня, Мадьяр заявлял, что после соглашения с Киевом по правам закарпатских венгров Будапешт не будет препятствовать началу переговоров, однако страна по-прежнему против ускоренного вступления любой страны, включая Украину – подробнее в материале Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕСВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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